Galerija 1 1 1 1 Na današnji dan, 13. srpnja 100. godine prije Krista, barem prema općeprihvaćenoj tradiciji, rođen je Julije Cezar – rimski vojskovođa, državnik, pisac i jedan od najutjecajnijih ljudi antičkog doba. Njegovo ime i danas je sinonim za moć, vojni genij i političku ambiciju, a od njega potječu i titule "car" i "kaiser".

O Cezarovu životu većini se vjerojatno u pamćenje urezala priča od dramatičnom ubojstvu na Martovske ide, a "Veni, vidi, vici" ("Dođoh, vidjeh, pobijedih") vjerojatno su tri najčešće izgovarane latinske riječi. Ali njegov je život bio ispunjen zanimljivostima, pa s vama dijelimo one koje možda niste nali i one koje će vas zabaviti. I ne, imperator nema nikakve veze sa salatom s preljevom od inćuna.

1. C(ez)arski rez

Legenda kaže da se carski rez zove po Cezaru koji je tako došao na svijet, no - to nije istina. Naziv zapravo dolazi od starog rimskog zakona (Lex Caesarea) koji je nalagao da se dijete mora izvaditi ako majka umre prije poroda. A majka našeg Gaja Julija živjela je još mnogo godina nakon poroda.

2. Venera i Eneja

Obitelj Julija Cezara tvrdila je da vuče podrijetlo od Eneje, legendarnog trojanskog junaka i sina božice Venere. Takvo božansko podrijetlo bilo je važan dio političkog ugleda rimskih aristokratskih obitelji.

3. Odlikovanje za hrabrost

Prije nego što je postao jedan od najvećih rimskih vojskovođa, Cezar se istaknuo tijekom opsade Mitilene, gdje je spasio život suborcu. Za taj je čin dobio Građansku krunu, drugo najviše vojno odličje u Rimskom Carstvu.

4. Gusari i obećanje

Dok je putovao Sredozemljem, Cezara su zarobili gusari i tražili za njega otkupninu od 20 talenata srebra. Cezar ih je uvjerio da vrijedi više pa su se složili i podigli zahtjev na 50 talenata. Cezar se kao gusarski zarobljenik navodno našalio da će ih nakon oslobađanja pronaći i razapeti na križ. Obećanje je ispunio.

5. Kleopatra

Jedna od najpoznatijih epizoda njegova života bila je romansa s egipatskom kraljicom Kleopatrom VII. Njihova politička i ljubavna veza rezultirala je rođenjem sina Ptolemeja XV., poznatijeg kao Cezarion, za kojeg se smatra da je Cezarov sin.

6. Prijestupna godina

Godine 45. pr. Kr. Cezar je, uz pomoć aleksandrijskog astronoma Sosigena, reformirao rimski kalendar. Tako je nastao Julijanski kalendar s 365 dana i prijestupnom godinom svake četiri godine. Taj se sustav koristio više od 1500 godina, sve do uvođenja gregorijanskog kalendara u 16. stoljeću.

7. Sliko moja...

Cezar je prekinuo višestoljetnu tradiciju kada je dao iskovati srebrnjake s vlastitim portretom - još za života. Tako je postao prvi živući Rimljanin čiji se lik našao na novcu, a mnogi su to vidjeli kao jasan znak njegovih apsolutističkih namjera.

8. Galija i Britanija, dvaput

Između 58. i 52. godine pr. Kr. Cezar je osvojio gotovo cijelu Galiju, čime je Rimu osigurao golemo širenje teritorija. Nekoliko godina kasnije dvaput je organizirao vojne pohode na Britaniju, postavši prvi rimski vojskovođa koji je iskrcao vojsku na taj otok.

9. Rubikon i bacanje kocke

Kada je 49. pr. Kr. prešao rijeku Rubikon sa svojom vojskom, nakon odlučnog povika da je kocka bačena, prekršio je naredbu Senata i izazvao građanski rat. Upravo od tog događaja potječe i poznata izreka "prijeći Rubikon", koja znači da je donesena odluka nakon koje nema povratka.

10. Talentirani pisac

Cezar nije bio samo vojskovođa nego i izvrstan pisac. Njegovi Komentari o Galskom ratu i Komentari o Građanskom ratu i danas se smatraju jednim od najvažnijih povijesnih izvora o antičkom Rimu.

11. Velikodušna oporuka

U oporuci je Cezar svakom rimskom građaninu ostavio određeni novčani iznos, a svoje vrtove i dio imovine namijenio je javnoj uporabi. Ovime je vjerojatno opravdao svoji popularnost među običnim Rimljanima.

12. Kraj Republike

Dana 15. ožujka 44. pr. Kr., na Martovske ide, skupina od više od 60 urotnika izbola je Cezara u Senatu. Zavjerenici su vjerovali da će spasiti Republiku, no dogodilo se upravo suprotno. Uslijedio je novi građanski rat nakon kojeg je njegov posvojeni nasljednik Oktavijan August postao prvi rimski car, čime je započelo razdoblje Rimskog Carstva.

13. Proglašen bogom

Julije Cezar bio je prvi Rimljanin kojeg je Senat službeno proglasio božanstvom nakon smrti. Njegov gorespomenuti posvojeni sin Oktavijan vješto je iskoristio taj status kako bi učvrstio vlast, predstavljajući se kao "sin božanskog Cezara".

U zemlji Ujgura: Priča iz jedne od najtajanstvenijih regija Azije +10