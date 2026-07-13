Galerija 7 7 7 7 Boris Trogrančić, lutajući fotograf s okom za detalje koji mnogima promaknu i s osjećajem za finese i nijanse (i prirode i društva), nastavlja nas upoznavati sa zanimljivostima susjedne nam države, koje uhvaćene njegovim objektivom djeluju još malo posebnije, važnije i snažnije.

“Na obali Vrbasa, u samom srcu Banje Luke, posjetio sam Kastel, najstariju i najznačajniju tvrđavu grada. Ovo je mjesto na kojem se prošlost ne mjeri stoljećima, već milenijima”, započinje Boris svoj foto-izvještaj.

“Arheološka istraživanja pokazala su da je ovo područje bilo naseljeno još u neolitu, nekoliko tisuća godina prije nove ere. Tijekom rimskog perioda ovdje se, prema većini povjesničara i arheologa, nalazila utvrda Castra, koja je štitila važan put kroz dolinu Vrbasa. O tome svjedoče brojni pronađeni rimski ostaci, kameni spomenici, keramika, novac, cigle sa pečatima rimskih radionica, pa čak i oltar posvećen vrhovnom rimskom bogu Jupiteru.

Današnji izgled Kastela najvećim dijelom potječe iz 18. stoljeća, kada su Osmanlije, nakon brojnih sukoba s Habsburškom Monarhijom, obnovile i značajno proširile tvrđavu prema tada najsuvremenijim vojnim principima. Masivni bedemi, bastioni i topovske pozicije građeni su da odole artiljeriji tog vremena, zbog čega je Kastel postao jedno od najvažnijih vojnih uporišta na sjeverozapadu Bosne.

Kroz vijekove bio je rimsko uporište, osmanska tvrđava, austrougarska vojna kasarna i svjedok gotovo svih velikih povijesnih prekretnica koje su oblikovale Banju Luku. Danas je, umjesto vojnika i topova, ispunjen šetačima, kulturnim događajima i pogledima na Vrbas, čuvajući priče stare više od dvije tisuće godina u svakom svom kamenu.”

Zavirite u prošla vremena kroz galeriju na početku teksta, a putovanja i rad Borisa Trogrančića pratite na Instagramu i na njegovom YouTube kanalu.

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