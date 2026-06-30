Klasične palačinke pripremaju se od jaja, mlijeka i brašna. No ako želite povećati udio bjelančevina u ovome jelu, možete ih napraviti i od svega dva sastojka. Jaja izmiksajte u glatku smjesu zajedno s krem sirom.
Palačinke od krem sira i jaja su iznimno mekane, lagane i ukusne. S obzirom da ne sadrže brašno bilo bi poželjno napraviti manje palačinke, kako biste ih mogli lakše okretati u tavi.
Proteinske palačinke bit će gotove za svega 15-ak minuta, a servirati ih možete s dodacima po želji - možete ih poslužiti uz svježe voće ili omiljeni džem, premazati ih Nutellom ili posuti tek s nešto šećera u prahu i cimeta po želji.
Jesti ih možete za doručak, međuobrok ili desert nakon glavnog obroka.
Proteinske palačinke od krem sira - sastojci:
- 120 g krem sira
- 4 velika jaja
- biljno ulje za pečenje
Proteinske palačinke od krem sira - priprema:
- Izmiksajte u dobrom blenderu ili sjeckalici povrća krem sir i jaja dok ne dobijete glatku smjesu.
- U tavi za pečenje palačinki zagrijte malo biljnog ulja pa na njemu ispecite palačinke na uobičajeni način - za svaku palačinku rasporedite oko dvije do tri žlice smjese na tavu, pecite palačinku oko dvije minute, okrenite je i pecite još jednu minutu. Ponavljajte postupak dok ne potrošite svu smjesu.
- Poslužite palačinke s prilogom po želji i servirajte odmah. Dobar tek!