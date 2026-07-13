Ovaj tjedan kuhamo fina jela za koja nije potrebno puno posuđa, vremena ni kuharskih vještina. Želimo što manje vremena provesti za štednjakom, a što više uživajući u onome što smo pripremili.



Ponedjeljak bez mesa otvaramo finom miso juhom s tofuom i povrćem za čiju vam je pripremu potrebno samo 15 minuta. Nastavljamo s rižotom od rajčica i parmezana te neodoljivim pečenim tikvicama iz pećnice.



Za ljubitelje mesa tu je piletina u tortilji, ali i ramstek prepečen na maslacu koji je najbolje servirati uz pire od krumpira ili neko slično jelo.



Ni ovaj tjedan neće proći bez fine slastice – za kraj lipnja predlažemo lažni tiramisu koji se radi u čaši od piškota, pistacija i čokolade.

Miso-juha s ramen-rezancima, gljivama i tofuom (Foto: Shutterstock)

Nastavite čitati tekst i u nastavku pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 13. srpnja – miso juha s tofuom i povrćem

Miso juha s ramen rezancima, dimljenim tofuom i gljivama savršena je ideja kada vam se jede nešto fino i na žlicu, a nemate previše vremena za kuhanje. Umami okus daje joj miso pasta, ali i nasjeckani dimljeni tofu te gljive. Upotrijebiti možete gljive po želji – sve od šampinjona do shiitakea. Imamo recept!

Utorak, 14. srpnja – tortilja s piletinom

Burrito je tradicionalno meksičko jelo koji se sastoji od zamotane tortilje nadjevene mesom, rižom, grahom i sličnim sastojcima. Kombinacija ima bezbroj – mi vam za danas predlažemo piletinu i povrća prelivene umakom od jogurta.

Srijeda, 15. srpnja – rižoto s rajčicom

Za ukusan rižoto nije potrebno puno sastojaka, ali je potrebno pridržavati se pravila za pripremu kako bi jelo bilo kremasto i fino. Najbolji dokaz za tu tvrdnju je i ovaj recept za rižoto s rajčicama i nešto parmezana koji će oduševiti sve generacije.

Četvrtak, 16. srpnja – pečene tikvice iz pećnice

Iskoristite sezonu tikvica i pripremite ovo lagano ljetno povrće koje ima ekstra hrskavu koricu iako se priprema u pećnici. Priprema će vam oduzeti čak tri minute, a termička obrada 12 minuta. Pečene tikvice poslužite s umakom po želji.

Pečene tikvice iz pećnice (Foto: Shutterstock)

Petak, 17. srpnja – tjestenina s tunom

Za ovaj recept ne treba vam puno sastojaka. Ako nemate špagete, poslužiti se možete i makaronima, fusillima ili nečim sličnim. Kuhanu tjesteninu sljubite s nešto rajčica te tunom iz konzerve te s nešto začina. Imamo recept!

Subota, 18. srpnja – lažni tiramisu s pistacijama

Tiramisu je klasični talijanski desert koji obuhvaća piškote namočene u kavu, prekrivene slasnom kremom na bazi sira mascarpone te posipane kakaom. Taj recept za lažni tiramisu s pistacijama ne pokazujte Talijanima, ali ga svakako isprobajte u svojem domu. Savršenstvo!

Junetina u umaku od maslaca (Foto: Shutterstock)

Nedjelja, 19. srpnja – pečeni ramstek

Tražite li brzinsku ideju za ručak, možete isprobati ramstek narezan na kocke u umaku od maslaca i češnjaka. Jelo će biti gotovo za manje od pola sata, a idealno bi bilo poslužiti ga s kuhanom rižom ili krumpirom. Evo kako se priprema .

7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koja će se baš svima svidjeti +0