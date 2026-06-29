Tražite laganiju verziju klasične salate od krumpira koja će bolje pristajati uz ove vrućine? Imamo dobru vijest - našli ste je. Ova zdrava krumpir-salata s bosiljkom, peršinom i maslinovim uljem savršen je prilog uz roštilj, ribu ili pečeno meso.

Prema ovom se receptu mladi krumpir oblaže mirisnim zelenim preljevom od svježeg začinskog bilja, češnjaka i ekstra djevičanskog maslinova ulja. Salata je puna svježine, jednostavna za pripremu i još je ukusnija nakon što kratko odstoji.

Salata od mladog krumpira s bosiljkom i peršinom - sastojci: 1 vezica svježeg bosiljka

1 vezica svježeg peršina

1 kg mladog krumpira (veće prerežite na pola)

100 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

2 žlice bijelog vinskog octa

1 mali češanj češnjaka

sol, po ukusu

svježe mljeveni crni papar, po ukusu Salata od mladog krumpira s bosiljkom i peršinom - priprema: U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu. Dodajte listove bosiljka i kratko ih blanširajte, oko 30 sekundi, tek toliko da omekšaju. Izvadite ih šupljikavom žlicom i ostavite da se malo ohlade. U istu vodu stavite mladi krumpir i kuhajte 20 do 30 minuta, odnosno dok ne omekša. Bosiljak dobro ocijedite i lagano istisnite višak vode. Stavite ga u blender zajedno s maslinovim uljem, octom od bijelog vina, češnjakom, malo soli i papra. Miksajte dok ne dobijete glatki, intenzivno zeleni preljev. Kuhani krumpir ocijedite i ostavite nekoliko minuta da ispari višak vlage. Peršin sitno nasjeckajte. Krumpir prebacite u veću zdjelu, dodajte nasjeckani peršin, začinite po ukusu i prelijte zelenim preljevom od bosiljka. Lagano promiješajte kako bi se krumpir ravnomjerno obložio preljevom. Poslužite topao ili potpuno ohlađen. Salata se može čuvati u hladnjaku do dva dana, a prije posluživanja preporučuje se izvaditi je desetak minuta ranije kako bi razvila puni okus.

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