Galerija 11 11 11 11 Trnjanska Savica proteklog je vikenda postala mjesto susreta glazbe, umjetnosti, filma i dobre kvartovske atmosfere. Od 10. do 12. srpnja u Parku Marije Ružičke Strozzi održano je novo izdanje manifestacije Kvart in My Heart, koja kulturne sadržaje dovodi izravno među stanovnike zagrebačkih naselja.

Program je počeo u petak tematskom šetnjom Ženski tok Trnjanske Savice, glazbenim mimohodom Zagrebačkog orkestra ZET-a te poetsko-glazbenim programom Ritam i riječ. Vrhunac večeri bio je koncert TBF-a, koji je u park privukao brojne posjetitelje i već prvog dana pokazao koliko dobro kultura funkcionira kada se iz koncertnih dvorana preseli na kvartovsku livadu.

Subota je trebala donijeti predstavu Kraljevna na zrnu graška, vođenu šetnju posvećenu muralima, radionicu vezenja, otvorenje novih murala, koncert Zagrebačkih solista i projekciju filma Glavonja. Ipak, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta program nije održan prema planu. Dio sadržaja, među kojima su koncert Zagrebačkih solista i radionica vezenja, prebačen je u nedjeljni raspored.

Loše vrijeme ipak nije pokvarilo cijeli vikend jer je nedjelja donijela odličan završetak manifestacije. Posjetitelji su mogli sudjelovati na radionicama slikanja i vezenja, pogledati lutkarsku predstavu Iš’o Viljo u dućan, uživati u nastupu suvremenog cirkusa i okušati se u cirkuskim vještinama. Održan je i koncert Zagrebačkih solista, a večer je završila projekcijom filma Jedan običan incident redatelja Jafara Panahija.