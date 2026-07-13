Galerija 8 8 8 8 Dok mnogi održivi razvoj promatraju kroz strategije i dokumente, u Jaškovu ga žive kroz konkretne projekte - od obnove Aleje kestena i Štrudlafesta do buduće Kuće štrudle. Razgovarali smo s Lidijom Žganjer Gržetić, Nikolinom Jović Belavić i Dunjom Radaković o tome kako je nastala Zaklada Zora i zašto vjeruju da ruralne sredine imaju ogroman razvojni potencijal.

Zaklada Zora osnovana je s ciljem poticanja razvoja lokalnih zajednica i turizma, posebno u ruralnim područjima Hrvatske. Iako ju mnogi danas povezuju sa Štrudlafestom i pričom o Jaškovu kao Selu štrudle, iza nje stoji mnogo šira vizija - stvaranje zajednica koje čuvaju svoju tradiciju, razvijaju vlastite potencijale i grade održivu budućnost.

Sve je počelo mnogo prije osnivanja zaklade

Za Lidiju, predsjednicu Upravnog odbora i osnivačicu Zaklade za održivi razvoj lokalnih zajednica i turizma - Zora, cijela priča nije počela osnivanjem zaklade, nego mnogo ranije.

„Ideja nije nastala preko noći. Zapravo se godinama slagala poput puzzli. Rođena sam i odrasla u Jaškovu kraj Ozlja i oduvijek me zanimalo kako naš kraj može biti još ljepši, uspješniji i ugodniji za život. Velik utjecaj na mene imali su obiteljski posao razvijen upravo u malom ruralnom mjestu, školovanje usmjereno prema turizmu i održivosti te brojna putovanja koja su mi pokazala koliko lokalna baština može biti pokretač razvoja.“

Prisjeća se i jedne simpatične uspomene iz djetinjstva. „Još u osnovnoj školi izrađivala sam bedževe za svoju izmišljenu organizaciju pod nazivom ‘Za zeleni i zdravi svijet’. Možda sam tada već nesvjesno znala kojim ću putem krenuti.“

Prijelomni trenutak dogodio se kroz projekte koji su Jaškovo upisali na kartu svijeta - Guinnessove rekorde, Štrudlafest i razvoj identiteta mjesta kao Sela štrudle. „Štrudla je otvorila mnoga vrata, povezala nas s ljudima sličnih vrijednosti i na kraju dovela do osnivanja Zaklade Zora“, kaže Lidija.

Sličnog je mišljenja i upraviteljica zaklade Nikolina, koja je uz ovu priču vezana od samih početaka.

„Kada me Lidija pitala želim li biti dio ove priče, nisam puno razmišljala. Suradnja između nas traje još od prvog Guinnessova rekorda 2015. godine. Još uvijek čuvam fotografiju na kojoj držimo kovertu s potvrdom rekorda. Danas je to lijepa uspomena na početak svega što je uslijedilo.“

Najveća promjena dogodila se u glavama ljudi

Iako se Jaškovo danas često navodi kao primjer uspješnog razvoja lokalne turističke priče, sugovornice smatraju da su najvažnije promjene one koje nisu odmah vidljive.

„Najveća promjena nije bila turistička nego društvena. U početku je bilo skeptika i ljudi koji nisu vjerovali da jedna štrudla može promijeniti bilo što. Danas razgovaramo o novim idejama i projektima, a ljudi su puno ponosniji na ono što imaju. To je najveća vrijednost cijele priče“, smatra Lidija.

Upravo zato Zaklada Zora danas kroz radionice i edukacije prenosi svoja iskustva drugim zajednicama. Svoja iskustva i primjere dobre prakse danas dijele kroz program Potencijali zajednice koji provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Članice Zaklade Zora ističu kako su upravo kroz taj program dobile priliku svoju priču pretvoriti u poticaj i drugim sredinama koje žele pokrenuti pozitivne promjene. „Želimo pokazati da promjena ne mora početi velikim ulaganjima. Često počinje dobrom idejom i ljudima koji su spremni surađivati“, dodaje Nikolina.

Kako nastaju promjene koje ostaju

Iako ih mnogi često povezuju sa štrudlom i projektima vezanima uz Jaškovo, djelovanje Zaklade Zora puno je šire. U središtu njihova rada nalazi se razvoj lokalnih zajednica, očuvanje tradicije, razvoj turizma i stvaranje prilika za kvalitetniji život u ruralnim sredinama. „Želimo potaknuti ljude da prepoznaju vrijednost prostora u kojem žive, svoje tradicije, krajolika i znanja koja se prenose generacijama. Naš je cilj pokazati da ruralni krajevi nisu mjesta iz kojih se odlazi, nego mjesta u kojima se može kvalitetno živjeti i stvarati“, ističe Lidija.

Istovremeno, članice Zaklade Zora često se susreću s činjenicom da javnost još uvijek ne poznaje dovoljno koncept zakladništva. „Ljudi nas često poistovjećuju s udrugama ili rad zaklada povezuju isključivo s humanitarnim djelovanjem. Mi želimo biti platforma koja povezuje ljude, ideje i projekte koji doprinose zajednici. Voljeli bismo da nas pojedinci, tvrtke i institucije prepoznaju kao partnera za dobre inicijative“, kaže Nikolina.

Iza svake promjene stoje ljudi

Iako ih povezuje zajednička vizija, svaka od njih ima drugačiju ulogu u radu zaklade. Među suradnicima i prijateljima zaklade često ih od milja zovu i „Zorice“ - naziv koji je nastao spontano, baš kao i mnoge ideje koje danas razvijaju zajedno. „Dvije Djevice i jedna Škorpionka recept su za organizirani kaos“, kroz smijeh opisuje Dunja.

Iza šale krije se vrlo ozbiljan timski odnos. Lidija je osoba koja pokreće nove ideje, Nikolina vodi računa da one postanu izvedivi planovi, dok Dunja povezuje svakodnevne aktivnosti, administraciju i komunikaciju.

„Koliko god bile različite, zapravo smo vrlo slične po vrijednostima. To je vjerojatno razlog zašto dobro funkcioniramo“, kaže Dunja.

Svaki projekt donosi i određene izazove, no upravo ih ljudi i rezultati najčešće motiviraju za nove korake. „Snagu crpim iz svoje obitelji i ljudi koji su generacijama gradili ono što danas imamo. Kada vidiš konkretne rezultate i osjetiš da si pokrenuo pozitivnu promjenu, sve prepreke vrlo brzo padnu u drugi plan“, kaže Lidija.

Za Nikolinu je rad u zakladi nešto sasvim posebno. „Često kažem da mi je rad u zakladi svojevrsna antistres terapija. Upoznajete sjajne ljude, radite na nečemu što ima smisla i dobivate puno pozitivne energije natrag. To je privilegij.“

Projekt koji je prerastao sadnju stabala Među brojnim aktivnostima Zaklade Zora posebno mjesto zauzima Aleja kestena u Jaškovu. Za Lidiju je riječ o projektu o kojem je razmišljala godinama.

„Gledala sam stare fotografije i slušala priče svog oca o vremenu kada su se krošnje kestena spajale iznad ceste. Obnova aleje bila je jedna od mojih velikih želja.“

No ono što joj je ostalo u najdubljem sjećanju nije sama sadnja stabala. „Moj sin odlučio je novac koji je skupljao potrošiti na sadnju kestena umjesto na novu igračku. Tada sam shvatila da ovaj projekt ima puno dublji smisao od samog uređenja prostora.“

Danas svako posađeno stablo nosi pločicu s posvetom donatora, a Aleja kestena postala je više od drvoreda - mjesto sjećanja, novih početaka i zajedništva. „U svijetu u kojem beton sve češće zamjenjuje zelenilo, svako novo stablo razlog je za veselje“, dodaje Dunja.

Upraviteljica zaklade posebno izdvaja i Europski dan filantropije koji je Zaklada organizirala u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Ozalj te Osnovnom školom Slava Raškaj. „Tada sam još jednom shvatila koliko nekome mogu značiti naše vrijeme i pažnja. Ponekad su upravo male geste one koje ostavljaju najveći trag.“

Kuća štrudle kao simbol budućnosti

Iako su dosadašnji projekti ostavili vidljiv trag u zajednici, najveća vizija Zaklade Zora tek dolazi. Riječ je o projektu Kuće štrudle, zamišljenom kao jedinstvenom prostoru koji će objediniti tradiciju, edukaciju, razvoj zajednice i međugeneracijski prijenos znanja. „Ne želimo stvoriti samo još jedan turistički sadržaj. Želja nam je stvoriti mjesto susreta, učenja i očuvanja lokalne baštine koje će služiti i zajednici i posjetiteljima“, objašnjava Lidija.

Kuća štrudle zamišljena je kao prostor koji će istovremeno čuvati tradiciju, promovirati zdravu prehranu, okupljati lokalnu zajednicu i stvarati nove prilike za razvoj kraja. „Lokalna hrana, tradicija, održivost, zajedništvo i aktivno uključivanje ljudi - sve je sadržano u toj ideji“, kaže Nikolina.

Velike promjene počinju u malim sredinama

U budućnosti Zakladu Zora očekuju novi projekti, nastavak suradnji kroz program Potencijali zajednice, razvoj novih partnerstava te jačanje veza s hrvatskim iseljeništvom koje je već pokazalo interes za pojedine inicijative zaklade.

No bez obzira na projekte, cilj ostaje isti - povezivati ljude koji žele stvarati pozitivne promjene u svojim sredinama. „Ako imate ideju koja može doprinijeti zajednici, na dobrom ste putu. Velike promjene najčešće počinju malim koracima i ljudima koji su spremni surađivati“, poručuju iz Zaklade Zora.

Priča iz Jaškova pokazuje da razvoj zajednice nije samo tema strategija i planova. Ponekad počinje sadnjom jednog stabla. Ponekad jednom štrudlom. A ponekad jednostavno grupom ljudi koja dovoljno snažno vjeruje da njihov kraj može biti još bolje mjesto za život.

Svi koji žele saznati više o radu Zaklade Zora, pratiti projekte ili se uključiti u aktivnosti i inicijative zaklade, dodatne informacije mogu pronaći na službenoj mrežnoj stranici www.zaklada-zora.hr.

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