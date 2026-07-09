Galerija 0 0 0 0 Skriven u Filipinskom moru, oko 350 kilometara južno od Tokija, Aogashima je jedan od najneobičnijih naseljenih japanskih otoka. Nastao nakon goleme vulkanske erupcije prije nekoliko stoljeća, jedinstven je po tome što su njegovi stanovnici pronašli dom usred vulkanskog krajolika, u blizini aktivnog vulkana. Oko 170 stanovnika živi u spektakularnom kraju bujnog zelenila, toplih izvora (onsena) i strmih litica koje se spuštaju u more. Aogashima je duga oko 3,5 kilometra i široka 2,5 kilometra.

Unatoč svojoj izoliranosti i aktivnoj vulkanskoj prošlosti, stanovnici su na otoku izgradili miran i održiv način života. Geotermalnu energiju vulkana koriste za grijanje i kuhanje, većinom se bave poljoprivredom i ribolovom. Na otoku se nalaze moderna osnovna škola i poštanski ured, koji radi čak i subotom te tijekom državnih praznika.

Do Aogashime nije jednostavno stići. Najprije treba avionom ili brodom (plovidba traje oko 11 sati) doći na otok Hachijojima, a zatim nastaviti putovanje do Aogashime helikopterom, koji leti jednom dnevno i stiže za oko 20 minuta, ili brodom, koji plovi tri do četiri puta tjedno, ali samo ako vremenske prilike to dopuštaju.

Budući da se tek mali broj turista odvaži posjetiti ovo udaljeno mjesto, otočani ih uvijek srdačno dočekuju. Šetajući uokolo mogu se vidjeti kuće skrivene u zelenilu, male trgovine sakeom i tradicionalni japanski restorani - izakaye. Posebno je poznat lokalni shochu, alkoholno piće od batata, koje se odlično slaže sa sashimijem posluženim uz pikantni umak od crvene paprike poznat kao shimadare. Posjetitelji mogu kampirati u području Ikenosawa ili odsjesti u minshukuu, tradicionalnom smještaju u domovima lokalnih stanovnika, što pruža poseban doživljaj života na otoku.

Aogashima je bez sumnje jedno od najneobičnijih odredišta u Japanu. No, ako je planirate posjetiti, svakako ostavite nekoliko dodatnih dana u rasporedu jer povratak u potpunosti ovisi o vremenskim uvjetima.

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