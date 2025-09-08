Galerija Štrudla koja je oborila svjetski rekord - 17 26 Štrudla koja je oborila svjetski rekord - 16 26 Štrudla koja je oborila svjetski rekord - 15 26 Štrudla koja je oborila svjetski rekord - 14 26 Hrvatska je dobila novi GUINNESS WORLD RECORDS naslov! ! Imamo najdužu liniju štrudli na svijetu, a ovaj sjajan rezultat dogodio se na ovogodišnjem Štrudlafestu u selu Jaškovo.

U obaranje rekorda uključili su se Karlovačka županija te gradovi Karlovac i Ozalj, a ponos je teško opisati riječima. Ponosni su u Jaškovu, ponosni su u cijeloj županiji, ali i cijeloj Hrvatskoj jer ovakvo što do sada je neviđeno u svijetu.

Kada je sudac iz Londona proglasio rekord nastalo je opće zadovoljstvo, a svi koji su sudjelovali u ovom pothvatu napokon su odahnuli. Najduža linija štrudli na svijetu iznosi 3136,84 metra, a činilo ju je 8940 komada štrudli. Štrudla rekorderka donirana onima kojima je najpotrebnije.

Ovogodišnji Štrudlafest bio je najbolji, najveći i najuzbudljiviji do sada. Nakon obaranja svjetskog rekorda, u nedjelju je održan i izbor za najbolju štrudlu Hrvatske, a čitav su vikend obilježile kreativne i edukativne radionice, prikazi starih običaja, uživanje u šetnji, na biciklu ali i na kajaku i sjajna atmosfera.

