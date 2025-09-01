Galerija 9 9 9 9 Hrvatska će još jednom pokušati osvojiti titulu u knjizi GUINNESS WORLD RECORDS! Naime, ove subote, 6. rujna u selu Jaškovo kreće tradicionalni Štrudlafest u sklopu kojeg će Karlovačka županija te gradovi Karlovac i Ozalj pokušati napraviti najdužu liniju štrudli na svijetu!

Na Štrudlafestu se već radila najduža štrudla te su 2015. ušli u knjigu rekorda s dužinom od 1479,38 metara. Sada, deset godina kasnije, ide se s dužinom od čak 3 kilometra. Postavljanje ove slastice kreće već od 11 sati ujutro, a organizatori se nadaju da bi se štrudla mogla složiti do 15 sati kada će službeni sudac iz Londona proglasiti rekord ukoliko on bude oboren.

Štrudla koja ima misiju oboriti GUINNESS WORLD RECORDS naslov ima još jedan zadatak - štrudla rekorderka bit će donirana u razne institucije i ustanove te onima kojima je najpotrebnije. Dakako ovaj veliki događaj ima golemu podršku lokalne zajednice, a ako bude sreće ponos će ispuniti srca svih sudionika, ali i mještana ovog kraja.

Iako smo već sada svi uzbuđeni u iščekivanju da Lijepa Naša obori ovaj rekord, Štrudlafest nudi još čitav niz sjajnih događanja za cijelu obitelj. Štrudla i ove godine dolazi uz šetnju, na biciklu, na kajaku, a nezaobilazan će biti i piknik Štrudlomanijak. Naravno i ove vas godine čekaju brojne kreativne i edukativne radionice, a sve to začinit će se prikazom starih običaja ali i Karlovačkom zvijezdom koja stiže u selo štrudle.

I dok je subota rezervirana za obaranje rekorda, u nedjelju 7. rujna očekuje vas uzbudljiv Izbor za najbolju štrudlu Hrvatske. Kao i svake godine brojni natjecatelji dat će sve od sebe kako bi u svoje mjesto odnijeli titulu najbolje štrudle, a cijeli vikend u večernjim satima Štrudlafest će začiniti dobar glazbeni program. U subotu će nastupiti Hrvatske ruže, a festival u nedjelju zatvara Damir Kedžo popodnevnim koncertom.

Štrudlafest - 7 (Foto: PR)

Cijeli program možete pronaći na web stranici Štrudlafesta.

