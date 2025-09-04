Galerija 6 6 6 6 Ako pitate bilo kojeg putnika što je ono po čemu je Međimurje poznato, odgovor će bez sumnje biti - hrana. Na ovom malom komadu sjeverne Hrvatske ozbiljno se kuha, i to s puno strasti, domaćih namirnica i znanja. Upravo zato ne čudi da se u Čakovcu krije jedno od onih mjesta zbog kojih biste mogli sjesti u auto i potegnuti samo radi ručka ili večere - bistro Beška.

Mala oaza u srcu Čakovca

Beška se smjestila u mirnoj ulici u centru Čakovca. Iako ste u samom srcu grada, čim zakoračite na njihovu skrivenu terasu imate osjećaj da ste negdje daleko od gradske vreve. Ta terasa postaje pravi dragulj u toplim mjesecima - toliko popularan da je rezervacija poželjna.

Atmosfera je intimna, a detalji promišljeni, ništa prenapadno, ali dovoljno da se osjećate posebno i dobrodošlo. To je upravo ona vrsta ambijenta koji vam odmah kaže da ćete ovdje jesti nešto drugačije od prosjeka.

U Beški smo sjeli na kasni ručak, odnosno ranu večeru, i brzo shvatili da ovdje kuhinja funkcionira po sasvim drugom principu. Konobar nam je s osmijehom i puno znanja objasnio svaki tanjur, ali i filozofiju iza njihova kuhanja - sezonalnost i domaće namirnice.

Njihov vrt daje osnovu povrća i začina, a meso dolazi iz provjerenih izvora. Sve je domaće, svježe i usklađeno s godišnjim dobima. Upravo to daje onaj poseban štih, svaki zalogaj ima priču i okus koji je „živ“.

Što smo probali?

Za predjelo smo uzeli carpaccio od rajčice s buratom, chimichurrijem, cvijetom bazge i fermentiranim borovnicama. Već na tom prvom tanjuru jasno je da se ovdje radi o kuhinji koja misli izvan okvira. Lagano, svježe, a opet neočekivano – okus bazge i borovnice sjajno su zaokružili cijelu priču.

Glavno jelo bilo je prava mala simfonija. Prvo smo probali glaziranu potrbušinu uz kremu od korjenastog povrća i mladi grašak u tamnom umaku od crnog vina. Sočno, moćno, a opet balansirano. Druga zvijezda večeri bila je patka na kremi od heljde i fermentiranog limuna s pak choijem i kokicama od heljde, uz bogati pačji jus. Kombinacija tekstura i okusa zaista nas je oduševila.

Za kraj - desert. Smokva u glavnoj ulozi. Lagano, suptilno i elegantno, baš ono što želite nakon ovako raskošnog obroka.

Na kraju, jasno je zašto Beška privlači sve više ljudi. Ovo je mjesto u kojem znate da ćete uvijek dobro proći, svaki tanjur je promišljen, svaka namirnica ima svoju priču. Ako ste zaljubljenik u dobru hranu, tražite iskustvo koje izlazi izvan klasičnih okvira i nije vam problem potegnuti do Čakovca, Beška bi trebala biti na vašem popisu.

Što još raditi u Čakovcu?

Ako u Čakovec dolazite u prvom redu zbog Beške, nemojte odmah otići kući. Grad skriva nekoliko atrakcija koje vrijedi obići. Prošećite do Riznice Međimurja ili Gradskog muzeja Čakovec smještenog u Starom gradu Zrinskih, obje lokacije nude zanimljiv uvid u bogatu povijest ovog kraja.

A ako želite ponijeti dio Međimurja sa sobom, svratite do Međimurskog štacuna na adresi Svetojelenska cesta 13. Tamo ćete pronaći autentične međimurske delicije, od domaćih džemova do vina i rakija.

Međimurje je regija koja se sve više pozicionira kao gastronomska destinacija, a Beška je jedan od onih aduta koji tu priču podiže na novu razinu. U kombinaciji s opuštenim šarmom Čakovca i njegovim kulturnim sadržajem, imate savršen izlet, i za nepce, i za dušu.

