Galerija 4 4 4 4 Nakon što je prošle godine osvojio srca malih i velikih sladokusaca, Palačinka Fest vraća se u Rougemarin Park i donosi još više zabave, smijeha i – naravno – palačinki! Od 26. kolovoza do 11. rujna svi ljubitelji ove najomiljenije poslastice imat će priliku uživati u najluđim receptima, najboljim kombinacijama okusa i programu koji će jednako oduševiti djecu, roditelje, bake i djedove. Ove sezone u Rougemarin Parku očekuje vas više palačinka punktova, brojni novi okusi te masterclassovi poznatih chefova!

Šećer na kraju ljeta – i savršen uvod u novu sezonu

Ljetni praznici uskoro završavaju, svi se vraćamo uobičajenim radnim i školskim obavezama, a ovo je prilika za bezbolan povratak u grad! Jer nakon škole ili posla, pravac na Palačinka Fest koji nudi slane i slatke zalogaje. Maštoviti recepti prošle su godine iznenadili sve posjetitelje, no, ove godine ponuda je još raznovrsnija. Od brojnih varijanti palačinkotorte, do američkih palačinki s carskim mesom, u pulled pork varijanti ili s palačinki s piletinom na meksički način, tu je i nezaboravna ajvarčinka. Palačinke u obliku životinja te sladoled varijante i proteinske palačinke s bučnicom samo su neki od noviteta koje ćete moći isprobati do 11. rujna.

Kako uz palačinke na ovom festivalu ide i pregršt dobre zabave, tako će ove sezone poznati chefovi držati posebne radionice za djecu ali i za odrasle. Petra Jelenić držat će masterclass na temu tajna savršene palačinke, recepti za dijabetičare te palačinke za vegane. Mario Mihelj će biti masterchef za djecu i držat će radionice palačinkoarta za najmlađe dok će Mate Janković održati masterclass iz flambiranja palačinki. Svi će moći doznati male trikove velikih majstora palačinki, a zabava je zagarantirana.

Osim degustacija i gurmanskih iznenađenja, očekuje vas program koji će zagolicati maštu i nasmijati baš sve generacije: bacanje palačinki u vis, žongliranje s palačinkama i kreativne radionice te razne pop-up atrakcije. Ono što nas posebno veseli je iščekivanje možemo li nadmašiti prošlogodišnji rekord kad se na festivalu ispeklo gotovo 40 tisuća palačinki! Utrka počinje 26. kolovoza, a za sve informacije o programu i radnom vremenu Palačinka Festa zapratite Instagram Rougemarin Parka. Vremenska prognoza je sunčano s palačinkama!

Palačinka Fest (Foto: PR)

