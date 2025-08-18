Galerija 14 14 14 14 Samo nas tjedan dana dijeli od početka prvog street festivala posvećenog latinoameričkoj gastronomiji, kulturi, glazbi i stilu života. U ponedjeljak 25. kolovoza na zagrebačkom Trgu Josipa Jurja Strossmayera otvara se Fiesta Latina koja će do nedjelje 31. kolovoza ponuditi autentične okuse, ritmove, mirise i boje najstrastvenijeg kontinenta.

Već je poznato da će se na Fiesti Latini predstaviti deset kućica: Taquería Cato, Arepera Maracay, Tres Tacos by Mario Mihelj, Noel* Street Food by Ivan Temšić, Nachurros, Gdje je Jura by Juraj Klepić, ArtofBar by Filip Lipnik, Exotic King, GingleBells i Mojito Bar.

Osim sjajne gastronomske ponude koja uključuje tacos, guacamole, arepe, elote, empanade, chicharrones i churros, kao i izvrsne koktele na čak tri kućice, posjetitelje svakoga dana očekuje i bogat popratni program: od plesnih i kulinarskih te koktel radionica do zabavnih kvizova i druženja uz slikanje i vino.

U nastavku vam donosimo detaljan raspored radionica, plesnih tečajeva i DJ nastupa po danima.

Ponedjeljak 25.8.

• 18:00h - Wine & Paint

• 19:30-21:00h - radionica SALSA: Plesni Centar Zagreb by Nicolas

• Hot, Hot, Hot, DJ Marin Bukljaš

Utorak 26.8.

• 18 h - Urbana kviz priča

• Fiesta Latina, DJ Kanca

Srijeda 27.8.

• 19:00h Izrada Tacosa i Guacamole by Mario Mihelj

• 19:30-21:00h - radionica JIVE: Plesna škola Fever Hrvoje Kraševac

• Tropicana Flight DJ William Collins

Četvrtak 28.8.

• 18:00 - 21:00 h Fuego & Flavor - Latin BBQ Masterclass - naučite spravljati:

- Picanha (Brazil) steak, churrasco stil, pečeno na ražnju iznad vatre, uz chimichurri

- Choripan (Argentina) - dimljene kobasice u pecivu uz chimichurri umak

- Anticuchos (Chile) - ražnjići s mariniranom svinjetinom, paprikom i lukom

- Pollo a la Brasa (Peru) - dimljena marinirana pileća krilca

- Asado Burger (Uruguay), smash stil

• 19:30-21:00h - radionica BACHATA: Plesna škola Mega Dance

• Baila Latina, DJ Nikola

Petak 29.08

• 19-20,30 h Cocktal radionica i blind natjecanje ArtofBar by Filip Lipnik

Sudionici će imati priliku pripremiti dva klasična koktela – Palomu i Daiquiri – te sudjelovati u kratkom, interaktivnom natjecanju usmjerenom na prepoznavanje okusa i mirisa.

Natjecanje će se sastojati od dva zadatka. Sudionicima će se pokriti oči, nakon čega će kušati tri različita sirupa i pokušati prepoznati njihove okuse te ih zapisati. U drugom dijelu, također bez mogućnosti gledanja, mirisat će tri različite biljke koje se koriste u pripremi ili dekoraciji koktela, a cilj je pogoditi o kojim se začinima radi.

• 19:30-21:00h - radionica BRAZILSKI ZOUK: Plesna škola Mega Dance

• Mojito Party DJ Škrinja

Subota 30.8.

• 19:30-21:00h - radionica CHA CHA CHA: Plesna škola Fever Hrvoje Kraševac

• Vamonos DJ Bondža

Nedjelja 31.8.

• 19:30-21:00h - radionica SAMBA: Plesni Centar Zagreb by Nicolas

• Domingo de Bote DJ Mataya

Tko vas uči plesati i sve što trebate znati prije dolaska

Plesne radionice Fieste Latine su besplatne i nije potrebna ranija prijava, ni predznanje, samo dobra volja i udobna odjeća i obuća. Salsu i sambu donosi Plesni centar Zagreb by Nicolas, sinonim za plesne stručnjake, vrhunske uvjete, zabavnu atmosferu i ogromnu ljubav prema plesu.

“Kod nas plešu i djeca, već od četiri godine, gornja granica kod nas ne postoji, ne brojimo godine, već samo korake!”, kažu iz Plesnog centra Zagreb by Nicolas koji radionicom salse otvaraju plesne večeri Fieste Latine. Salsa je izvorno kubanski ples s afričko-kubanskim ritmovima i utjecajem rumbe.

“Postoji puno različitih stilova, iako smo mi ljubitelji kubanske salse s puno rotacije, no najvažnije je da pustite svoje tijelo da govori na glazbu”, ističu. Radionicu će voditi Irena Botički i Teo Reberšek, sjajni instruktori s bogatim iskustvom. Zadnjeg dana Fieste Latine učimo plesati sambu koja je tipičan brazilski ples. Samba je izborila svoje mjesto na plesnom parketu lakoćom i bezbrižnošću koju će na vas prenijeti Igor i Aida Kapec. Oni su bračni i plesni par, državnim su naslovima ovjenčani prvaci u latinsko-američkim plesovima.

Jive i cha-cha-cha donosi Plesni studio Fever koji više od 17 godina djeluje na zagrebačkoj sceni kroz tečajeve salse, bachate i drugih latino plesova.

“Energija, brzina i osmijeh – jive je ples koji jednostavno podiže raspoloženje. Tijekom sat vremena radionice naučit ćete osnovni korak, prepoznatljive figure i način kako pratiti brzi ritam glazbe, a sve uz veselu atmosferu i puno zabave. Ponesite udobnu odjeću i lagane cipele ili tenisice s glatkim potplatom koje omogućuju nesmetano okretanje”, poručuje Hrvoje Kraševac, vlasnik i glavni instruktor Plesnog studija Fever, poznat kao bivši mentor u showu Ples sa zvijezdama. Više od 20 godina podučava latino i standardne plesove i drži radionice diljem Hrvatske i šire. Njegov pristup kombinira tehničku preciznost, energiju i inspirativan način podučavanja koji polaznicima pruža sigurnost i užitak na plesnom podiju.

Na plesnom podiju Fieste Latine pridružit će mu se Ana Smola, poznata je po jasnim objašnjenjima, tehničkoj preciznosti i vedroj energiji koja motivira polaznike. U subotu vas Hrvoje i Ana uče plesati razigran i ritmičan cha-cha-cha. To je ples kubanskog podrijetla koji je osvojio plesne podije diljem svijeta. “U sat vremena radionice usvojit ćete osnovni ritmični korak, nekoliko atraktivnih figura i osjećaj karakterističnog “cha-cha” naglaska koji ovaj ples čini neodoljivim. Preporučujemo udobnu odjeću i tenisice ili cipele s glatkim potplatom”, ističu.

Bachatu i Brazilski Zouk donosi Mega.dance, jedna od najnovijih i trenutno najmodernija plesna škola u Zagrebu, smještena u Novom Zagrebu, s posebnim fokusom na bachatu.

“Naši instruktori imaju više od desetljeća iskustva u plesu i više od pet godina podučavanja, a poznati smo po organizaciji najvećih redovnih bachata partija i Zagreb Bachata Festivala”, kažu.

Bachata, koja je na rasporedu u četvrtak, je romantičan i senzualan ples u paru iz Dominikanske Republike, poznat po bliskom povezivanju partnera, jednostavnim koracima i izraženim pokretima kukova. Brazilski zouk, koji je na rasporedu u petak, je moderan ples u paru nastao u Brazilu početkom 1990-ih. Poznat je po fluidnim i senzualnim pokretima tijela, improvizaciji i snažnoj povezanosti između plesača, s korijenima u plesu lambada.

“Obje radionice su namijenjene potpunim početnicima i kroz zabavnu atmosferu učit ćemo osnove bachate i brazilskog zouka, osnovne korake, okrete i nekoliko super kul kombinacija. Dovoljno je obući nešto udobno u čemu se lako krećete, nije potrebno imati plesnog partnera ni plesne cipele jer svi plešemo zajedno i rotiramo se kroz parove”, najavljuju vedri plesni majstori Hrvoje Kozak i Paula Zohar. Hrvoje je plesnu karijeru započeo spontano, a bachata je ubrzo postala njegova glavna plesna ljubav.

S desetljećem plesnog iskustva i pet godina predanog podučavanja, Hrvoje donosi kombinaciju znanja, iskustva i ogromne strasti za social plesom. Paula Zouhar pleše od svoje desete godine. S bogatim natjecateljskim iskustvom u latinu i standardu, licencirana trenerica, strastvena bachatera i iskusna instruktorica poznata po svojoj jasnoj metodi, snažnoj energiji i odličnom pristupu plesu.

Posjetitelje očekuje hands-on testiranje najnovijih Samsung foldable uređaja, zabavne i interaktivne demo aktivnosti s Google Gemini AI asistentom, fotogenični elementi i chill lounge prostor, te mogućnost osvajanja darova. U sklopu ekskluzivnog GalaxyTry programa u Samsung zoni na Fiesti Latini, posjetitelji se mogu prijaviti i za 14-dnevno isprobavanje novog Galaxy Fold7 uređaja.

Ne preostaje vam nego iz bogatog programa odabrati aktivnosti koje vas najviše privlače te na Strossmayerov trg doći spremni na izvrsnu hranu, koktele i atmosferu. Za svakodnevne novosti te prijave na kulinarske, koktel i wine&paint radionice redovito pratite Fiestu Latinu na Facebooku i Instagramu .

Lokacija: Trg Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb

Trajanje: 25. do 31. kolovoza 2025.

Radno vrijeme: pon-pet: 12:00 do 00:00 h / sub-ned: 11:00 - 00:00 h

Ulaz: Besplatan

