Kozice su savršen izbor za fin i brzi ručak li večeru bogatu bjelančevinama. Pripremati ih možete u vrlo kratkom vremenu na bezbroj načina - pirjane u tavi, pržene u woku, pečene na roštilju ili u pećnici. Sljubiti ih možete s različitim začinima, a posebno dobro slažu se s češnjakom, maslacem i nešto limuna.

Za danas vam predlažemo ukusan ručak ili večeru u kojima kozice imaju glavnu ulogu, a koje su pripremljene s mediteranskim štihom. Posip od panko krušnih mrvica i limunove korice daju im hrskavu komponentu, ali i neodoljivu dozu svježine.

Pripremiti ih možete na tavi za svega 10 minuta te servirati po želji, uz kuhani krumpir, rižu, tjesteninu, grilano povrće ili svježu salatu.

Kozice s češnjakom i limunom - sastojci: 450 g očišćenih kozica

30 g maslaca

30 g panko krušnih mrvica

2-3 češnja češnjaka

1 limun

biljno ulje po želji

sol i papar po želji Kozice s češnjakom i limunom - priprema: Napravite hrskavi panko posip: u tavi otopite maslac, dodajte dvije čajne žličice naribane limunove korice i panko krušne mrvice. Pržite uz miješanje par minuta dok mrvice ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Maknite jelo s vatre. U drugoj, većoj tavi zagrijte nešto ulja pa na njemu prepecite kozice uz povremeno miješanje oko tri do pet minuta dok se kozice termički ne obrade do kraja, odnosno dok ne dobiju lijepu ružičastu boju. Dodajte nasjeckani češnjak i pirjajte oko pola minute. Dodajte dvije žlice svježe iscijeđenog limunovog soka, posolite i popaprite kozice po ukusu. Pospite kozice pripremljenim panko posipom i odmah poslužite. Dobar tek!

