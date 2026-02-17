Galerija 4 4 4 4 Vinart Biz vinske radionice vraćaju se u Esplanade Zagreb Hotel 20., 21., 27. i 28. veljače 2026., donoseći četiri dana koncentriranog vinskog znanja, velikih etiketa i susreta koji se pamte. U prostoru koji već desetljećima simbolizira zagrebačku eleganciju, okupljaju se vodeći domaći i međunarodni stručnjaci, sommelieri, vinari i autori kako bi otvorili boce koje se ne otvaraju svaki dan – i teme o kojima se ne razgovara površno.

Program je osmišljen tako da zadovolji i profesionalce i istinske zaljubljenike u vino. Vertikale velikih svjetskih kuća, arhivska vina koja su strpljivo čekala svoj trenutak, dubinski uvidi u terroire Burgundije, Tokaja, Istre ili Slavonije, masterclassovi posvećeni sortama poput rieslinga, pinota ili sauvignona, kao i radionice koje spajaju vino s gastronomijom.

Vinart Biz vinske radionice - 4 (Foto: Vinart)

Ovo nisu brza kušanja uz kratke opise, jer svaka radionica ima svoju priču. Ovdje se vino kuša kako bi se razumjelo, uspoređuje i doživljava u kontekstu. Razgovara se o berbi, podneblju, filozofiji vinara, tržištu i budućnosti.

Za vinske entuzijaste to je prilika da kušaju etikete o kojima su čitali; za kolekcionare — da usporede berbe, za profesionalce — da prošire perspektivu, a za sve ostale — da na nekoliko sati urone u svijet u kojem su preciznost, strpljenje i strast jedina valuta.

U organizaciji Vinarta, Hotel Esplanade Zagreb na 4 dana u veljači postaje mjesto susreta ljudi koji vole vino. Atmosfera je istovremeno ozbiljna i opuštena, stručna, ali bez pretencioznosti. Ako cijenite trenutak kada čaša vina otvori razgovor, kada vertikala promijeni percepciju sorte ili kada arhivsko vino pokaže što znači vrijeme – Vinart Biz vinske radionice su mjesto za vas.