Galerija 6 6 6 6 Većini nas su poznata imena Sveti Jure, Vaganski vrh, Kula, Sveta Gera, Risnjak, Snježnik, Sljeme… No, pokušajte se sjetiti školskog gradiva i naziva najvišeg vrha Hrvatske. Mnogi se zbune, a za to postoji razlog. Negdje ćete vidjeti da je kao najviši vrh navedena Dinara, a negdje Sinjal. Riječ je zapravo o istom vrhu i oba naziva su ispravna. Dakle Sinjal = Dinara = 1831 metra nadmorske visine. Zašto kruže dva imena i zašto se najviši vrh ne bi jednostavno zvao Dinara? Pa, jer bi moglo doći do zabune da je to najviši vrh ili pak bilo koji dio planine.

Zapravo je Sinjal tj. Dinara najviši vrh hrvatskog dijela Dinare, dok je ukupno gledano, njen najviši vrh Troglav na 1913 metara visine u Bosni i Hercegovini. Sinjal je pak dobio ime po – (geo)signalu. Alan Čaplar i HPD „Sinjal 1831“ objašnjavaju: vrh su zapravo imenovali domaći pastiri koji su raznim signalima - poput odsjaja sunca u ogledalu - komunicirali sa svojima u podnožju planine. Naizgled jednostavno i logično ime čuva uspomenu na tradiciju i stoljetni suživot čovjeka s prirodom u ovom podneblju, pa bi ga trebalo i njegovati.

Tri glave u BiH

U davnini su Dinaru zvali Adrian Horos (međa Jadrana), a današnje je ime dobila od ilirskog plemena koje je živjelo na istočnim padinama. Ilirima je Dinara bila sveta, a za vrijeme rimskih pohoda na Balkan potvrdila je svoju važnost pruživši im zaštitu od napada. U širem smislu Dinara je 84 kilometra dug masiv koji, osim Dinare nad Kninom, obuhvaća i planine Troglav i Kamešnicu. Upola niža planina iznad ušća Cetine u more također se naziva Dinara, no poznatija je kao Omiška Dinara.

Najviši vrh Dinare smjestio se na sjeverozapadnom dijelu općine Livno. Na nekim kartama naziv je Veliki Troglav. Planina Troglav kao masiv dugačka je 30, a široka 10 km. Granično je područje između Bosne i Dalmacije i poveznica između Dinare i Kamešnice. Udaljen je svega dva km od Hrvatske granice i 22 km od naselja Uništa. Troglav je kao i što sam naziv govori, planinski splet koji se sastoji od tri vrha ili tri glave (Mali 1661 m, Srednji 1790 m i Veliki Troglav 1913 m).

Prokletije (Foto: Shutterstock)

Crnogorske Prokletije

Prokletije, velebni planinski masiv na granici Crne Gore, Kosova i Albanije, najviši je dio Dinarskoga gorja (Jezerca, 2694 m, na albanskom, i Đeravica, 2656 m, na kosovskom teritoriju). U planinama koje su više od 2500 metara u jednom potezu možete se popeti na najviši vrh Crne Gore (Zla Kolata), najviši vrh Kosova (Đeravica), posjetiti balkanski Matterhorn (Maja e Arapit) i prošetati pored ledenjačkih jezera. U lipnju je flora upravo nevjerojatna s brojnim cvjetovima koji stvaraju „žive“ tepihe pred vašim očima.

Prokletije su bogate i mnogim ledenjačkim jezerima, a najpoznatija su Plavsko, Ridsko i Visitorsko. Svaka zemlja Prokletija ima svoje posebnosti. Primjerice, u Crnoj Gori ćete naći vrh Karanfil ili dolinu Gerbaje s koje se pruža prekrasan pogled. Kosovski kanjon Rugova s Via Ferratom nudi gole stijene i adrenalin, dok u Albaniji duge šetnje prema Çeremu i Dobërdolu nude jedinstven doživljaj. Mnogi ne znaju, ali u Prokletijama se nalazi i najjužniji ledenjak sjeverne zemljine polutke. Osim toga, planine su dom medvjeda i balkanskog risa, jedne od najugroženijih životinja u Europi.

U Deželu...

“Tri glave” ćete pronaći i u susjednoj Deželi. Triglav, najviši vrh Slovenije i nekadašnje Jugoslavije, uzdiže se na 2864 metra u Julijskim Alpama i jedan je od najvažnijih simbola zemlje. Kada ga se promatra iz Gorenjske, planina izgleda kao da ima tri vrha po čemu je i dobila ime. Prvi uspon na Triglav zabilježen je 1778. godine, kada su se na vrh popela četvorica planinara iz Bohinja, uz potporu mecene Žige Zoisa koji se nadao otkriti novo nalazište rude.

Triglav se nalazi u srcu Nacionalnog parka Triglav, jedinog nacionalnog parka u Sloveniji koji obuhvaća oko četiri posto teritorija države. Njegova važnost za Slovence ogleda se i u činjenici da je prikazan na državnoj zastavi. U blizini vrha, na oko 2500 metara nadmorske visine, smješten je Triglavski dom na Kredarici, najviši planinarski dom u Sloveniji, uz koji djeluje i meteorološka postaja koja prati klimatske promjene. Na sjevernoj padini planine nalazi se i jedini stalni ledenjak u Sloveniji – Triglavski ledenjak, smješten na oko 2400 metara nadmorske visine. Više o pohodu na Triglav pročitajte ovdje .

Avanture po Čizmi

Lovcima na vrhove Italija je penjačka poslastica. Gotovo polovica zemlje smještena je iznad 300 m apsolutne visine, a visokoplaninska područja zauzimaju čak trećinu mjesta na karti. Sastoji se od triju različitih prirodno-geografskih cjelina: Alpa na sjeveru, Apenina duž Apeninskoga poluotoka i na otoku Siciliji i Padske nizine smještene između njih. Najviši vrhovi Italije nalaze se u Alpama na sjeveru, predvođeni masivom Monte Rosa (vrh Dufourspitze, 4634 m) na granici sa Švicarskom i slavnim Matterhornom (Monte Cervino, 4478 m). Najviši vrh koji se u potpunosti nalazi unutar talijanskih granica je Gran Paradiso (4061 m).

Najviša planina u Italiji (i Alpama) je Mont Blanc (Monte Bianco) s visinom od 4807 metara, koji se nalazi na granici s Francuskom. A najviši vulkan i najviša planina u južnoj Italiji aktivna Etna na Siciliji (preko 3320 m). Od Alpa do Apenina, preko ledenjaka, vulkana ili vrtoglavih staza iznad mora, tragovima drevnih povijesnih ruta ili u hladu brežuljkastih šuma, Italija je savršena destinacija za sve koji se vole prepustiti u ruke prirodi.

Izlet u Mađarsku

Mađarska je najpoznatija po svojim ravnicama, no skriva i nekoliko planinskih područja. Najviši vrh zemlje, Kékes, doseže 1014 metara nadmorske visine i predstavlja zanimljivu destinaciju za izletnike, bicikliste i ljubitelje prirode. Iako nije visok u usporedbi s alpskim vrhovima, Kékes nudi raznolika iskustva - od lagane šetnje do zimskih aktivnosti poput skijanja. Uspon na Kékes vrlo je jednostavan i pristupačan gotovo svima. Od parkirališta do vrha dijeli vas svega nekoliko stotina metara, što znači da se vrh može dosegnuti za otprilike deset minuta laganog hoda.

Zbog toga nije potrebna posebna oprema, a planinu je moguće posjetiti tijekom cijele godine. Iako je vrh okružen šumom pa su pogledi s tla ograničeni, s tornja se može uživati u prizorima vinograda koji se prostiru u podnožju planine. Kékes je smješten oko 100 kilometara od Budimpešte, što ga čini idealnim za jednodnevni izlet. U blizini se nalazi naselje Mátraháza s hotelima i dodatnom ponudom hrane i smještaja. Planina je posebno popularna među lokalnim stanovništvom, a tijekom dana, osobito vikendom, može biti prilično posjećena.

