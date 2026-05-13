Čokoladni mousse je vrlo jednostavan, a tako ukusan desert. Ova se slastica obično radi od čokolade i jaja, a katkad se u smjesu dodaje i slatko vrhnje. Ako ne jedete namirnice životinjskog porijekla, to ne znači da ne možete uživati u ovom desertu.

Poslužite se svilenim tofuom kako biste napravili vegansku verziju čokoladnog moussea. Važno je da svilenu tofu izvadite iz hladnjaka otprilike pola sata prije pripreme kako bi dosegao sobnu temperaturu.

Sobna temperatura svilenog tofua jamči glađu i kremastiju teksturu deserta.

Čokoladni mousse sa svilenim tofuom - sastojci: 450 g svilenog tofua

180 g tamne čokolade

30 g javorovog sirupa

30 g kakaa u prahu

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

prstohvat soli Čokoladni mousse sa svilenim tofuom - priprema: Ugrubo nasjeckajte tamnu čokoladu, pa je otopite na pari ili u mikrovalnoj pećnici u intervalima po 30 sekundi dok niste zadovoljni teksturom. Stavite je sa strane da se malo ohladi. U blender ili sjeckalicu povrća stavite svileni tofu sa sobne temperature. U tofu prosijajte kakao, dodajte javorov sirup, ekstrakt vanilije i prstohvat soli. Miksajte sastojke dok ne dobijete glatku smjesu. U smjesu dodajte rastopljenu čokoladu i nastavite miksati dok se sastojci ne povežu i ne dobijete svilenkasti mousse od čokolade. Kušajte ga i prilagodite okuse. Ako mislite da nedostaje još slatkoće, dodajte još javorovog sirupa. Stavite kremu u hladnjak na oko dva sata ili preko noći. Kada ste spremni za serviranje, poslužite je s nešto naribane čokolade, bobičastog voća ili biljne zamjene za tučeno vrhnje. Dobar tek!

