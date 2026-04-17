Soteska Vintgar (Vintgarska klisura ili Bledska klisura) je spektakularan kanjon u Sloveniji. Poznat je po drvenim šetnicama i mostovima (Žumove galerije) koji prolaze kroz uske stijene iznad smaragdne rijeke Radovne, vodopadima i slapu Šum, a slovi kao jedan od najljepših prirodnih spomenika u Deželi.

Sotesku Vintgar pronaći ćete na istočnom rubu Nacionalnog parka Triglav, oko četiri kilometra od Bleda. Kanjon je dug oko 1,6 kilometara, a dubina na pojedinim mjestima doseže i do 250 metara. Nastao je nakon posljednjeg ledenog doba, kada su se ledenjaci povukli, a voda počela tražiti novi put. Tako je nastao i uski prolaz između brda Hom i Boršt, kroz koji danas vodi uređena staza.

Vintgar je ostao neistražen i nepristupačan sve do 1891. godine. Te zime zabilježeno je neuobičajeno malo kiše, zbog čega je razina rijeke Radovne znatno pala i, nakon dugo vremena, omogućila ulazak u divlji Vintgar. Prvi su se u njega odvažili lokalni stanovnik i načelnik Gorja Jakob Žumer te fotograf i kartograf Benedikt Lergetporer. Očarani njegovom ljepotom, predstavili su klanac svijetu i pokrenuli priču koja traje već više od 130 godina.

Stazom do Šuma

Posjet započinje u centru za posjetitelje, odakle kreće jednosmjerna, lagana ruta koja traje oko 45 minuta i ne zahtijeva posebnu kondiciju. Drvene staze i mostovi prate tok rijeke, često tik iznad vode, pa se tijekom cijelog puta izmjenjuju pogledi na brzace, virove i uske prolaze između stijena. Na kraju rute dočekat će vas prava poslastica - Šum, najviši riječni slap u Sloveniji, koji označava i izlazak iz klanca.

Nakon toga slijedi povratak kružnom stazom, a najčešći izbor je staza King of Triglav Trail, pa cijeli obilazak traje oko tri sata. Taj dio vodi kroz sela, livade i vidikovce s kojih se otvaraju pogledi prema nacionalnom parku.

Poželite li znati više, za vrijeme obilaska možete koristiti i audiovodič. Na nekoliko točaka uz stazu nalaze se QR kodovi koji vode do kratkih priča o nastanku klanca, biljkama, životinjama i ljudima koji su ga otkrili i uredili za posjetitelje.

Stanari Radovne

Na tom području raste više od 600 biljnih vrsta, a bistra voda te netaknute obale rijeke Radovne dom su brojnim ugroženim životinjskim vrstama. Među stijenama na dnu rijeke skriva se rijetka riba blistavac, koja zahvaljujući spljoštenom tijelu prkosi snažnim strujama. Na obalama gnijezdi vodenkos, jedina ptica među pjevicama koja roni u potrazi za hranom. Zimi, kada se druge rijeke zalede, Vintgar pruža utočište i rijetkoj europskoj vidri.

Kako doći?

Automobilom se ne dolazi do samog ulaza, već do glavnog parkirališta, odakle vozi shuttle autobus. Moguće je doći i pješice ili biciklom, što je praktično ako krećete iz Bleda. Zbog ograničenog broja posjetitelja preporučuje se kupnja ulaznica unaprijed.

Koliko košta?

Ulaznica za iznosi 15 eura za odrasle, studente i umirovljenike, dok djeca do 15 godina plaćaju 5 eura, a za kućne ljubimce potrebno je izdvojiti 3 eura. U cijenu je uključen prolazak kroz klanac, šetnja drvenim stazama iznad rijeke Radovne te pristup audiovodiču koji prati cijeli obilazak. Za djecu je osmišljen poseban program s avanturističkom knjižicom i 13 interaktivnih točaka na ruti, a na kraju obilaska dobivaju i malu nagradu.

Jedno od najčudnijih mjesta na svijetu: Željezni divovi koje neumorno "jede" sol +1