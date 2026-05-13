Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. godine bit će jedno od najambicioznijih u povijesti. Zajednički će ga organizirati tri države – SAD, Kanada i Meksiko – a navijače očekuje više od mjesec dana vrhunskog nogometa na nekim od najimpresivnijih stadiona na svijetu.

Svjetsko prvenstvo počinje 11. lipnja 2026., a ostat će zapisano i kao prvo sa znatno proširenim formatom natjecanja. Ove će godine, naime, nastupiti čak 48 reprezentacija, umjesto dosadašnje 32. A to znači – više utakmica, više navijača i još veći interes za ionako najveći nogometni događaj na svijetu.

Utakmice će se igrati na ukupno 16 stadiona – 11 u SAD-u, dva u Kanadi i tri u Meksiku – i u četiri vremenske zone. Od legendarnih arena koje su obilježile povijest nogometa do futurističkih stadiona vrijednih milijarde dolara, svaki domaćin donosi posebnu priču i jedinstvenu atmosferu. U nastavku ćemo ih i pojedinačno predstaviti, a sve najvažnije informacija kada krene Mundijal moći ćete pratiti na portalu Gol.hr.

MetLife Stadium, New York / New Jersey, SAD

Kapacitet: 82.500 gledatelja

Jedan od najvećih stadiona turnira bit će domaćin finala Svjetskog prvenstva 2026. Smješten između New Yorka i New Jerseyja, MetLife Stadium poznat je po velikim sportskim i glazbenim događajima.

AT&T Stadium, Dallas, SAD

Kapacitet: 80.000 gledatelja

Impresivni stadion Dallas Cowboysa smatra se jednim od tehnološki najnaprednijih sportskih objekata na svijetu. Posebno je poznat po golemom videoekranu koji dominira unutrašnjošću stadiona.

Arrowhead Stadium, Kansas City, SAD

Kapacitet: 76.416 gledatelja

Arrowhead Stadium slovi za jedan od najglasnijih stadiona na svijetu. Navijači Kansas City Chiefsa godinama stvaraju atmosferu koja ruši rekorde, barem što se tiče buke.

NRG Stadium, Houston, SAD

Kapacitet: 72.220 gledatelja

Moderna arena s pomičnim krovom ugostit će brojne utakmice grupne i nokaut-faze. Stadion je poznat po mogućnosti prilagodbe različitim vremenskim uvjetima, što osigurava idealne uvjete za igru tijekom cijelog prvenstva.

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, SAD

Kapacitet: 71.000 gledatelja

Futuristički stadion u Atlanti jedan je od arhitektonski najimpresivnijih sportskih objekata današnjice. Jedinstven je po tome što mu se krov otvara se poput objektiva fotoaparata.

SoFi Stadium, Los Angeles, SAD

Kapacitet: 70.240 gledatelja

SoFi Stadium simbol je nove generacije sportskih arena. Vrijedan je više od pet milijardi dolara i smatra se jednim od najskupljih stadiona ikada izgrađenih, a svojim luksuzom i tehnologijom postavlja nove standarde u sportu.

Lincoln Financial Field, Philadelphia, SAD

Kapacitet: 69.796 gledatelja

Dom Philadelphia Eaglesa donosi spoj moderne infrastrukture i uzavrele sportske atmosfere. Navijači iz Philadelphije poznati su po velikoj energiji i odanosti svojim momčadima.

Lumen Field, Seattle, SAD

Kapacitet: 69.000 gledatelja

Seattle je poznat po izuzetno glasnim navijačima, a Lumen Field redovito se nalazi među stadionima s najboljom atmosferom u američkom sportu.

Levi's Stadium, San Francisco Bay Area, SAD

Kapacitet: 68.500 gledatelja

Smješten u srcu Silicijske doline, Levi's Stadium jedan je od tehnološki najnaprednijih stadiona u SAD-u, a ponosi se održivim i ekološkim rješenjima.

Gillette Stadium, Boston, SAD

Kapacitet: 65.878 gledatelja

Višenamjenski stadion u blizini Bostona bit će domaćin nekoliko važnih utakmica turnira i očekuje se velika podrška nogometnih navijača iz cijele regije New England.

Hard Rock Stadium, Miami, SAD

Kapacitet: 64.767 gledatelja

Sunčani Miami donosi jedinstvenu atmosferu i jednu od najatraktivnijih lokacija prvenstva. Stadion je poznat po organizaciji velikih sportskih događaja poput NFL utakmica i Formule 1.

BC Place, Vancouver, Kanada

Kapacitet: 54.500 gledatelja

Najveći kanadski stadion na prvenstvu ima moderan dizajn i prepoznatljiv krov, a Vancouver će tijekom mundijala biti jedno od glavnih nogometnih središta Kanade.

BMO Field, Toronto, Kanada

Kapacitet: 30.000 gledatelja

Nogometni stadion u srcu Toronta najmanji je stadion prvenstva, ali upravo zbog intimnije atmosfere mogao bi ponuditi poseban doživljaj za navijače.

Estadio Azteca, Mexico City, Meksiko

Kapacitet: 87.523 gledatelja

Legendarni Estadio Azteca jedno je od najslavnijih mjesta u povijesti nogometa. Ovdje su se igrala finala Svjetskih prvenstava 1970. i 1986. godine, a 2026. postat će prvi stadion u povijesti koji je ugostio utakmice na čak tri različita Mundijala.

Estadio BBVA, Monterrey, Meksiko

Kapacitet: 53.500 gledatelja

Moderan stadion okružen planinama smatra se jednim od najljepših u Latinskoj Americi, a spektakularan pogled na planinski lanac Sierra Madre njegov je zaštitni znak.

Estadio Akron, Guadalajara, Meksiko

Kapacitet: 49.850 gledatelja

Prepoznatljiv po svom inovativnom dizajnu i odličnoj atmosferi tijekom nogometnih utakmica, Estadio Akron jedan je od najmodernijih stadiona u Meksiku.

