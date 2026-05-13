Galerija 12 12 12 12 Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. godine bit će jedno od najambicioznijih u povijesti. Zajednički će ga organizirati tri države – SAD, Kanada i Meksiko – a navijače očekuje više od mjesec dana vrhunskog nogometa na nekim od najimpresivnijih stadiona na svijetu.
Svjetsko prvenstvo počinje 11. lipnja 2026., a ostat će zapisano i kao prvo sa znatno proširenim formatom natjecanja. Ove će godine, naime, nastupiti čak 48 reprezentacija, umjesto dosadašnje 32. A to znači – više utakmica, više navijača i još veći interes za ionako najveći nogometni događaj na svijetu.
Utakmice će se igrati na ukupno 16 stadiona – 11 u SAD-u, dva u Kanadi i tri u Meksiku – i u četiri vremenske zone. Od legendarnih arena koje su obilježile povijest nogometa do futurističkih stadiona vrijednih milijarde dolara, svaki domaćin donosi posebnu priču i jedinstvenu atmosferu. U nastavku ćemo ih i pojedinačno predstaviti, a sve najvažnije informacija kada krene Mundijal moći ćete pratiti na portalu Gol.hr.
MetLife Stadium, New York / New Jersey, SAD
Kapacitet: 82.500 gledatelja
Jedan od najvećih stadiona turnira bit će domaćin finala Svjetskog prvenstva 2026. Smješten između New Yorka i New Jerseyja, MetLife Stadium poznat je po velikim sportskim i glazbenim događajima.
AT&T Stadium, Dallas, SAD
Kapacitet: 80.000 gledatelja
Impresivni stadion Dallas Cowboysa smatra se jednim od tehnološki najnaprednijih sportskih objekata na svijetu. Posebno je poznat po golemom videoekranu koji dominira unutrašnjošću stadiona.
Arrowhead Stadium, Kansas City, SAD
Kapacitet: 76.416 gledatelja
Arrowhead Stadium slovi za jedan od najglasnijih stadiona na svijetu. Navijači Kansas City Chiefsa godinama stvaraju atmosferu koja ruši rekorde, barem što se tiče buke.
NRG Stadium, Houston, SAD
Kapacitet: 72.220 gledatelja
Moderna arena s pomičnim krovom ugostit će brojne utakmice grupne i nokaut-faze. Stadion je poznat po mogućnosti prilagodbe različitim vremenskim uvjetima, što osigurava idealne uvjete za igru tijekom cijelog prvenstva.
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, SAD
Kapacitet: 71.000 gledatelja
Futuristički stadion u Atlanti jedan je od arhitektonski najimpresivnijih sportskih objekata današnjice. Jedinstven je po tome što mu se krov otvara se poput objektiva fotoaparata.
SoFi Stadium, Los Angeles, SAD
Kapacitet: 70.240 gledatelja
SoFi Stadium simbol je nove generacije sportskih arena. Vrijedan je više od pet milijardi dolara i smatra se jednim od najskupljih stadiona ikada izgrađenih, a svojim luksuzom i tehnologijom postavlja nove standarde u sportu.
Lincoln Financial Field, Philadelphia, SAD
Kapacitet: 69.796 gledatelja
Dom Philadelphia Eaglesa donosi spoj moderne infrastrukture i uzavrele sportske atmosfere. Navijači iz Philadelphije poznati su po velikoj energiji i odanosti svojim momčadima.
Lumen Field, Seattle, SAD
Kapacitet: 69.000 gledatelja
Seattle je poznat po izuzetno glasnim navijačima, a Lumen Field redovito se nalazi među stadionima s najboljom atmosferom u američkom sportu.
Levi's Stadium, San Francisco Bay Area, SAD
Kapacitet: 68.500 gledatelja
Smješten u srcu Silicijske doline, Levi's Stadium jedan je od tehnološki najnaprednijih stadiona u SAD-u, a ponosi se održivim i ekološkim rješenjima.
Gillette Stadium, Boston, SAD
Kapacitet: 65.878 gledatelja
Višenamjenski stadion u blizini Bostona bit će domaćin nekoliko važnih utakmica turnira i očekuje se velika podrška nogometnih navijača iz cijele regije New England.
Hard Rock Stadium, Miami, SAD
Kapacitet: 64.767 gledatelja
Sunčani Miami donosi jedinstvenu atmosferu i jednu od najatraktivnijih lokacija prvenstva. Stadion je poznat po organizaciji velikih sportskih događaja poput NFL utakmica i Formule 1.
BC Place, Vancouver, Kanada
Kapacitet: 54.500 gledatelja
Najveći kanadski stadion na prvenstvu ima moderan dizajn i prepoznatljiv krov, a Vancouver će tijekom mundijala biti jedno od glavnih nogometnih središta Kanade.
BMO Field, Toronto, Kanada
Kapacitet: 30.000 gledatelja
Nogometni stadion u srcu Toronta najmanji je stadion prvenstva, ali upravo zbog intimnije atmosfere mogao bi ponuditi poseban doživljaj za navijače.
Estadio Azteca, Mexico City, Meksiko
Kapacitet: 87.523 gledatelja
Legendarni Estadio Azteca jedno je od najslavnijih mjesta u povijesti nogometa. Ovdje su se igrala finala Svjetskih prvenstava 1970. i 1986. godine, a 2026. postat će prvi stadion u povijesti koji je ugostio utakmice na čak tri različita Mundijala.
Estadio BBVA, Monterrey, Meksiko
Kapacitet: 53.500 gledatelja
Moderan stadion okružen planinama smatra se jednim od najljepših u Latinskoj Americi, a spektakularan pogled na planinski lanac Sierra Madre njegov je zaštitni znak.
Estadio Akron, Guadalajara, Meksiko
Kapacitet: 49.850 gledatelja
Prepoznatljiv po svom inovativnom dizajnu i odličnoj atmosferi tijekom nogometnih utakmica, Estadio Akron jedan je od najmodernijih stadiona u Meksiku.
Pametna zračnica: Ne morate silaziti s bicikla niti dirati gume da biste provjerili tlak u njima +1