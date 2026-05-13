Nordstrandischmoor je majušan sjevernofrizijski otok (njem. hallig) u Vadenskom moru u blizini granice s Danskom koji ima populaciju od tek 20-ak stalnih stanovnika. Ovaj muljeviti otok je toliko nizak da jedva izranja iz Vadenskog mora, pa su poplave česte na ovom području, a kuće se grade na umjetnim uzvisinama.

Stanovnici su nekoć tijekom velikih oluja u potpunosti bili odsječeni od ostatka svijeta. Danas je otok povezan s kopnom otočnom željeznicom Lüttmoorsiel-Nordstrandischmoor koja je djelomično izgrađena na umjetnom nasipu, a koju lokalci nazivaju Lorenbahn.

Ta uskotračna pruga duga je 3,5 kilometara, prolazi kroz Vadensko more i povezuje Nordstrandischmoor s njemačkim kopnom, točnije s mjestom Beltringharder Koogom. Nazivaju je i jednom od najčudnijih željezničkih pruga u Njemačkoj.

Željeznička pruga široka je 60 centimetara (Foto: Shutterstock)

Kada je izgrađena 1934. godine, vagoni su bili pogonjeni vjetrom, danas voze na dizelski pogon. Izgrađena je kao sredstvo za prijevoz materijala potrebnog za jačanje otočnih obrambenih nasipa.

I danas služi toj svrsi, ali i za prijevoz otočana. Štoviše, mnoga kućanstva na otoku imaju svoje privatne vagone koje koriste za prijevoz sebe i svojih potrepština.

Otok Nordstrandischmoor je dio najvećeg nacionalnog parka u srednjoj Europi – Schleswig-Holstein Wadden Sea, a koji se ponosi se prekrasnom florom i faunom. Iako vožnja ovim vlakom nije duga, iznimno je slikovita.

