Za ukusnu tjesteninu ne treba vam puno sastojaka niti – filozofije. Ova tjestenina s ricottom, limunom i sirom pecorinom najbolji je dokaz. Pripremiti se može u vrlo kratkom vremenu, a servirati kao brzi ručak ili večera.

Za ovo jelo možete upotrijebiti bilo koju vrstu tjestenine, a posebno dobro složit će se sa špagetima. Oblik špageta lijepo zadržava umak od ricotte i pikantnog pecorina. Limun pak naglašava okuse i uravnotežuje ih.

Ako volite ljutu hranu, u umak možete dodati i nešto praha ili pahuljica čilija. Ako niste obožavatelj ljutog, preskočite ovaj korak.

Tjestenina s ricottom i limunom - sastojci: 450 g špageta

250 g sira ricotte

125 ml ekstradjevičanskog maslinova ulja

30 g naribanog sira pecorina

1 limun

čili pahuljice po želji

sol i papar Tjestenina s ricottom i limunom - priprema: U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu i skuhajte tjesteninu al dente prema uputama na pakiranju. Ocijedite tjesteninu i vratite je u lonac. Odvojite jednu šalicu vode od kuhanja tjestenine i stavite je sa strane. U zdjeli pomiješajte ricottu, maslinovo ulje, naribani sir pecorino, koricu jednog limuna, svježe iscijeđeni limunov sok te malo sačuvane vode od kuhanja tjestenine da dobijete glatki umak. Prelijte dobiveni umak preko kuhane tjestenine - miješajte sve zajedno dok se sastojci ne povežu na laganoj vatri. Po potrebi dodajte još vode od kuhanja tjestenine. Posolite i popaprite. Začinite jelo s nešto pahuljica čilija. Poslužite jelo toplo. Dobar tek!

