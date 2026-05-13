Za ukusnu tjesteninu ne treba vam puno sastojaka niti – filozofije. Ova tjestenina s ricottom, limunom i sirom pecorinom najbolji je dokaz. Pripremiti se može u vrlo kratkom vremenu, a servirati kao brzi ručak ili večera.
Za ovo jelo možete upotrijebiti bilo koju vrstu tjestenine, a posebno dobro složit će se sa špagetima. Oblik špageta lijepo zadržava umak od ricotte i pikantnog pecorina. Limun pak naglašava okuse i uravnotežuje ih.
Ako volite ljutu hranu, u umak možete dodati i nešto praha ili pahuljica čilija. Ako niste obožavatelj ljutog, preskočite ovaj korak.
Tjestenina s ricottom i limunom - sastojci:
- 450 g špageta
- 250 g sira ricotte
- 125 ml ekstradjevičanskog maslinova ulja
- 30 g naribanog sira pecorina
- 1 limun
- čili pahuljice po želji
- sol i papar
Tjestenina s ricottom i limunom - priprema:
- U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu i skuhajte tjesteninu al dente prema uputama na pakiranju. Ocijedite tjesteninu i vratite je u lonac. Odvojite jednu šalicu vode od kuhanja tjestenine i stavite je sa strane.
- U zdjeli pomiješajte ricottu, maslinovo ulje, naribani sir pecorino, koricu jednog limuna, svježe iscijeđeni limunov sok te malo sačuvane vode od kuhanja tjestenine da dobijete glatki umak.
- Prelijte dobiveni umak preko kuhane tjestenine - miješajte sve zajedno dok se sastojci ne povežu na laganoj vatri. Po potrebi dodajte još vode od kuhanja tjestenine. Posolite i popaprite.
- Začinite jelo s nešto pahuljica čilija. Poslužite jelo toplo. Dobar tek!
