Cres

Blagdanska čarolija uz tisuće lampica, prigodnih dekoracija i zabavnih programa zavladat će Cresom od 30. studenog do 31. prosinca 2024. godine.



Šetalište 20. travnja je centralna lokacija adventskih događanja koja će svaki dan ponuditi prigodnu ugostiteljsku ponudu, a vikendima će ugostiti brojna događanja poput koncerata, kuhanja tradicionalnih jela otoka Cresa te Adventske butege u sklopu koje će se predstaviti lokalni proizvođači i ponuditi svim posjetiteljima originalne poklone za pod bor.

Fužine

Advent u Fužinama održat će se od 30. studenog 2024. do 6. siječnja 2025. godine. Svakog adventskog vikenda općina Fužine priprema bogat program.

U centru grada bit će Jingle & Mingle korner za druženje na otvorenom, kušanje blagdanskih specijaliteta i drugu zabavu. Tu je i Šuma vilenjaka u povijesnom parku Gorica, foto kutci uz jezero Bajer, kao i blagdanska čarolija u izletištu Šumska bajka.

Advent u Karlovcu (Foto: Robert Fajt/Cropix)

Karlovac

Advent u Karlovcu trajat će od 1. do 31. prosinca 2024. godine, a donosi bogat program za sve generacije. Blagdanska zabava održat će se na brojnim lokacijama u gradu.

Blagdani u Promenadi donose gastronomsku čaroliju na raskošno uređenom šetalištu, a u neposrednoj blizini bit će postavljen Panoramski kotač. Ljubitelji klizanja, pak, svoje će vještine moći pokazati na klizalištu kod Sokolskog doma koje će od 13. do 31. prosinca biti besplatno.

Kutina

Advent u Kutini počinje 29. studenog 2024. i traje do 6. siječnja 2025. godine. Središte događanja bit će glavni gradski trg, a posjetitelji će moći uživati u otvorenom klizalištu, ali i raznim specijalitetima poput mirisnih fritula, cimet rolica i kuhanog moslavačkog vina.

Labin

L'Advent u Labinu započinje 29. studenog 2024. godine radionicom izrade božićnih ukrasa La Bestia, a završava na blagdan sv. Stjepana 26. prosinca koncertom klasične glazbe i degustacijom vina u crkvici Sv. Stjepana u labinskom starom gradu te već tradicionalno paljenje krijesa na Gori Glušići.

Vrhunac adventskih događanja u Labinu, pak, održat će se u Parku hrvatskih branitelja koje će se transformirati u blagdansku pozornicu za odličnu zabavu – a posebice tijekom 20. i 21. prosinca.

Novogodišnje kupanje na Lošinju (Foto: Sandro Tariba / PR)

Lošinj

Od 6. prosinca 2024. do 3. siječnja 2025. Mali Loinj donosi svakodnevna kulturno- zabavna događanja za sve generacije. Od kićenja borova, uključujući i podvodne, dječjih radionica, glazbenih i plesnih nastupa, do humanitarnih akcija, nogometnih turnira i kazališnih predstava – Advent na Lošinju obećava nezaboravne trenutke.

Opatija

Advent u Opatiji održat će se od 29. studenog 2024. do 6. siječnja 2025. Ljetna pozornica se zimi pretvara u bajkovito klizalište s raznovrsnim kulturnim programom za djecu. "Božićna bajka" Parka prirode Učka od 13. do 15. prosinca ponudit će adventski sajam, kreativne radionice, zimske vožnje kočijom i bogatu gastronomsku ponudu u jedinstvenom planinskom ambijentu.



U Winter Gardenu ispred Umjetničkog paviljona Juraj Šporer, posjetitelji mogu uživati u zanimljivoj ponudi blagdanskih jela i pića, dok će se na Xmas Street Lungomare Adventu na obalnoj šetnici odvijati brojni događaji, od perivoja Ville Angioline i parka Sv. Jakov, do opatijskog Mrkata i brojih hotela i restorana.

Osijek

Advent u Osijeku traje od 30. studenog do 31. prosinca 2024. Središnja događanja bit će koncentrirana oko Tvrđe i Trga Sv. Trojstva.

Ovdje će biti postavljene drvene kućice s blagdanskim jelima i pićima, ali i pozornica za raznovrstan glazbeni program (The Frajle, sestre Husar, Vesna Pisarović , Fluentes, Giuliano i Diktatori itd.). Radno vrijeme Adventa na Tvrđi bit će svakih danom od 16 do 22 sati, te vikendom od 16 do 24 sata.



Lunapark s panoramskim kotačem bit će postavljen u parku kralja Držislava, a najveći božićni bor podno katedrale Sv. Petra i Pavla. Najmlađe posjetitelje razveselit će Središnji ured Djeda Božićnjaka koji će se 'otvoriti' u Arheološkom muzeju.



Točan raspored događanja Adventa u Osijeku pratite na Facebooku TZ Grada Osijeka.

Advent na Gradini u Rijeci (Foto: Damir Skomrlj/Cropix)

Otočac

Advent u Otočcu održat će se od 1. prosinca 2024. do 5. siječnja 2025. godine. Okićeni gradski park u Otočcu središte je okupljanja gdje će se održavati koncerti tamburaške i zabavne glazbe, radionica za djecu, plesni programi te sajam lokalnih proizvoda.

Na Adventu u Otočcu i ove godine bit će organizirano natjecanje u pripremi uštipaka "Zlatni ušćipak". Što vas još čeka u Lici, otkrijte ovdje.

Pula

Advent u Puli počinje 1. prosinca 2024. godine, a završava 6. siječnja 2025. godine. U sklopu njega ove će godine posjetitelji prvi put moći klizati u pulskoj Areni. Posjetitelji očekuje veliko klizalište na površini od 600 četvornih metara, unikatne svjetlosne instalacije povezane s legendama o vilama, ali i elementi inspirirani gladijatorima.

Rijeka

Advent u Rijeci trajat će od 29. studenog 2024. do 7. siječnja 2025. na nekoliko dobro poznatih, ali i novih gradskih lokacija. Sjajno će se jesti na Adamićevom gatu s pogledom na more. Tu će biti smješteno 12 ugostiteljskih jedinica s bogatom ponudom hrane i pića, a to su Antack, Aura, Concept, Costa Bella Beach Bar, Di Mare x Bianco & Nero, Filodrammatica, Gardens, Ji' by Grad, Mačak bar, Nebo by Deni Srdoč, Tapas bar Pet Jedan i 9.



Trg riječke rezolucije i ove će godine biti jedno od najpopularnijih odredišta za dobru hranu i sjajnu glazbu. U glazbenom programu moći ćete uživati na riječkom Korzu, ali i Trgu 128. Brigade HV-a.



I ove godine klizat će se na Gatu Karoline Riječke, dok će Riječki tunel biti transformiran u blagdanski prostor za razne sadržaje i uzraste.

Blagdanski sajam bit će postavljen na tradicionalnom mjestu ispred Robne kuće Ri prema ulazu na Koblerov trg, a na Trsatskom kaštelu održavat će se program pod nazivom Zima na Gradini koji sadržava obiteljske programe za mlade i starije.

Advent u Otočcu - 1 (Foto: Turistička zajednica Grada Otočca)

Samobor

Advent u Samoboru počinje 29. studenog 2024. godine, a održavat će se do 1. siječnja 2025. godine. Bogat zabavni program za sve generacije održavat će se na tri gradske lokacije: na Trgu kralja Tomislava, na klizalištu iza samoborskog kina te u Stražničkoj ulici, gdje će biti upriličeno Minglanje u klanjcu.

Svaka lokacija zasjat će u blagdanskom ruhu, a posebnom ugođaju doprinijet će svjetlosni ukrasi, ali i bogati glazbeni i gastronomski program o kojem više možete čitati ovdje.

Senj

Advent u Senju održat će se na nekoliko gradskih lokacija u periodu od 30. studenog do 31. prosinca 2024. godine. U sklopu adventskog programa moći ćete posjetiti kućicu Djeda Božićnjaka, uživati u koncertima, priredbama, izložbama, predstavama, pričaonicama, druženju s Moto Mrazovima, dočeku Djeda Božićnjaka te u okusima i mirisima blagdana na adventskoj kućici. I ove godine bit će organiziran doček Nove godine, u koju će posjetitelji uvesti grupa Point i Music Band Mirakul.

Split

Advent u Splitu ove se godine održava pod motom I tebi i tvojima – od 30. studenog 2024. do 6. siječnja 2025. godine. Blagdanska zabava bit će upriličena na šest gradskih lokacija: Riva, Prokurative, Zvončac, Mertojak, Pjaca i Kampus.



Odlična hrana moći će se probati na Prokurativama. Advent na Prokurativama počinje 1. prosinca 2024. i traje do 4. siječnja 2025. godine. Tradicionalne okuse s modernim zaokretom ponudi će četiri kućice Bajamonti, pizzeria Portas, pizzeria Sette Sorelle i Debeli vepar. Ovdje ćete moći probati sve od bakalara preko vepra spremljenog na Dioklecijanov način do dalmatinskih fritula.



Adventski ugođaj dodatno će uljepšati okićeni Peristil i Dioklecijanovi podrumi, kao i posebna događanja u okolnim područjima. Djeca će dočekati Svetog Nikolu i Lucu na Trgu Gaje Bulata, na Badnjak dijelit će se porcije bakalara u centru grada, a zabava će kulminirati na Rivi za doček Nove godine uz Dubiozu Kolektiv.



Točan raspored događanja Adventa u Splitu pratite na službenim internetskim stranicama.

Advent u Kutini - 2 (Foto: PR)

Varaždin

Središnji gradski trg u Varaždinu je od 29. studenog 2024. do 6. siječnja 2025. rezerviran za blagdanske svečanosti i dobru glazbu. Odličnu ugostiteljsku ponudu isprobajte na Trg Miljenka Stančića, dok vam dvorište palače Sermage donosi Čarobni grad Djeda Mraza.



Varaždinci i njihovi gosti ovog će adventa klizati na jednom od najvećih klizališta na otvorenom u Hrvatskoj. Na čak 1200 m2 prostire se Ledeni park. Neizostavna atrakcija Adventa u Varaždinu je 23 metarski panoramski kotač koji će biti postavljen u Gajevoj ulici i iz svojih gondola pružiti beskrajan pogled na okićeni grad.

Zagreb

Želite li probati sjajne adventske specijalitete, ali i hitove internacionalne kuhinje, Fuliranje na Trgu Josipa Jurja Strossmayera u Zagreba je najbolje odredište. Tu vas čeka 16 kućica s bogatom ponudom jela i pića – od poljičkog soparnika preko shish kebaba do Kaiserschmarrna ili pak viralnog hita – Dubai čokolade.



Legendarni Advent na Trgu do 7. siječnja 2025. godine pretvorit će centar grada Zagreba u čvorište dobre glazbe, druženja, hrane i pića za sve uzraste. Tu vas očekuje i fotogenična scenografija s interaktivnim foto punktovima savršena za snimanje fotografija za uspomenu



Svratite i do Europskog trga gdje vas i ove godine čeka najveći disko na otvorenom u Zagrebu s nastupima DJ-eva i drugim dobro poznatim glazbenim imenima. Advent na Europskom trgu i dalje se drži strogog pravila raznolikosti gastroponuda, pa nijedna kućica neće imati isto jelo, kao i ona susjedna. Na meniju će biti sve od skradinskog rižota do argentinskog churra.

Legendarni Advent na trgu - 1 (Foto: PR)



Ljubitelji čvaraka, čobanaca, šljivovice i slavonske glazbe uživat će na Šokačklom Adventu u Zagrebu koji će se svakog petak i subote od 29. studenog do 24. prosinca 2024. održavati na parkingu Cortes Cluba, uz hotel Aristos (Cebini 33, Zagreb Buzin).



Ako ste u potrazi za koncertnom zabavom, Zrinjevac je najvažnije mjesto u gradu ovog Adventa. Posjetitelje očekuje oko 100 vrhunskih koncerata na kojima će nastupiti više od 200 glazbenika, a glazbeni program pažljivo je kuriran kako bi ponudio raznolikost žanrova, zadovoljavajući raznovrsne glazbene ukuse i generacije.



I ove godine klizat će se ispred Umjetničkog paviljona na Tomislavcu u Ledenom parku koje se prostire na oko 2000 četvornih metara.

Zaprešić

Od 30. studenog 2024. do 6. siječnja 2025. Trg Ivana Pavla II. u Zaprešiću postaje središte blagdanske čarolije. U "rupi" gdje je nekada bilo klizalište sada se nalazi glavni adventski prostor s kućicama i božićnim selom u parku. Na Adventu u Zaprešiću moći ćete kušati tačkrle – slasticu punjenu pekmezom od šljiva, fritule, germknedle, sarme, kuhano vino i druge tipične adventske specijalitete.

