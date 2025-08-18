Galerija 1 1 1 1 Vrgorac će 22. i 23. kolovoza postati središte svjetskih putnika, istraživača i ljubitelja avanture. U čast legendarnog Mate Svjetskog, vrgoračkog globetrottera koji je prošao gotovo sve kontinente, Festival pustolova "Mate Svjetski" već 11 godina okuplja poznata imena s planinskih vrhova, tropskih prašuma, podzemnih jama i najopasnijih svjetskih ruta.

Mate Svjetski, bio je čovjek nemirna duha i neugasive znatiželje. Putovao je autostopom, biciklom, brodovima i vlakovima, spajajući kontinente i kulture, a svojim pričama poticao generacije da krenu vlastitim putem – bez obzira koliko dalek ili nepoznat bio. Grad Vrgorac, poznat po svojoj bogatoj kulturnoj baštini i slikovitom krajoliku, ovim festivalom želi ne samo odati počast svom najpoznatijem putniku, nego i potaknuti nove generacije na istraživanje i otkrivanje svijeta.

Program festivala započinje u petak, 22. kolovoza, projekcijom prvog hrvatskog dokumentarnog VR filma “Lovci sakupljači” Davora Rostuhara u Polivalentnoj dvorani Grada Vrgorca od 17 do 21 sat. Rostuhar, putopisac, fotograf i autor brojnih knjiga i dokumentaraca, gledatelje vodi u srce Afrike među zajednice koje još uvijek žive lovačko-sakupljačkim načinom života.

U 20 sati festival se seli u Park 4. gardijske brigade – Pauci, gdje će Stipe Božić, najpoznatiji hrvatski alpinist i prvi Hrvat na Mount Everestu, govoriti o “Tri drame na Everestu”. Slijedi Saško Kedev, makedonski planinar, doktor i političar koji je kročio na najviše svjetske vrhove te Tonći Rađa, speleolog čija su istraživanja zavirila u najdublje hrvatske jame.

Subotnji program, 23. kolovoza, ponovno donosi Rostuharov VR film u popodnevnim satima, a večer u parku rezervirana je za Patriciju Lacković i predavanje “Na putu k slobodi – Sreća prati odvažne korake”. Lacković je svjetska putnica i humanitarka koja je motorom prošla daleke i zahtjevne rute, često pomažući zajednicama u potrebi. Festival zatvara Jurica Galić – Juka, fotoreporter poznat po ekspedicijama u najizazovnija i najopasnija mjesta svijeta, s pričom “Lovci na glave”.

Ulaz na sva predavanja je besplatan, a organizatori poručuju kako je ovo prilika da se iz prve ruke čuju priče ljudi koji su svoj život posvetili otkrivanju nepoznatog – baš kao i Mate Svjetski.

