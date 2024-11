Advent u Areni održavat će se od 6. prosinca 2024. do 6. siječnja 2025. godine u Puli. Autor projekta je tvrtka Inspiro Lab, koja je prilikom planiranja provela istraživanje povijesnih elemenata vezanih za samu lokaciju. Prostor amfiteatra bit će podijeljen u nekoliko tematskih zona koje su inspirirane bogatom poviješću lokaliteta.



Unikatne svjetlosne instalacije uključivat će i legendu o vilama - graditeljicama Arene, ali i elemente inspirirane gladijatorima. Zanimljivo je dodati da su za tu božićnu bajku posebno kreirani i ručno izrađeni svi scenografski elementi.



Jedna od posebnosti Adventa u Areni svakako je i veliko klizalište na površini od 600 m² kojim će upravljati tvrtka Arctic d.o.o., a bit će otvoreno od 6. prosinca 2024. do 6. siječnja 2025. godine.

Zasnježene kamene tribine

Od nedjelje do četvrtka klizalište će raditi od 10 do 22 sata, a petkom i subotom do 23 sata. Termini klizanja započinju svaki puni sat i traju 45 minuta, a cijena ulaznice iznosit će 3 eura, najma klizaljki 2 eura, a najma pomagala za bezbrižnije klizanje 3 eura.



Za one koji neće klizati na raspolaganju će biti čak 1200 četvornih metara zasnježenih kamenih tribina na kojima će biti postavljeno 111 osvijetljenih božićnih drvca.

Kako bi jedinstveni lokalitet tijekom adventa zablistao u punom sjaju, organizatori planiraju dodatno osvijetliti cijeli zasnježeni prostor te uz pomoć scenografskih uređaja proizvesti efekt sumaglice kako bi prizor bio još atraktivniji.



Organizator Adventa u Puli je Javna ustanova Pula Film Festival, a glavni pokrovitelji Grad Pula i Turistička zajednica Grada Pule. Više informacija o programima možete pronaći na službenim stranicama Adventa u Puli i njihovim društvenim mrežama.

U duhu Božića: Najbolje adventske destinacije koje vrijedi posjetiti ovih blagdana +7