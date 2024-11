Božićni sajam i Nova godina na Korzu

"Blagdanski sajam bit će postavljen na tradicionalnom mjestu ispred Robne kuće Ri prema ulazu na Koblerov trg. Na jedinstveni prostor od 340 kvadrata bit će postavljeno 20 kućica s dobrom ponudom tradicionalnih artikala, koji se nude za vrijeme Adventa. Sve je koncipirano u dva reda kućica, a sredina će biti slobodna za šetnju svih posjetitelja.

Koridor će biti prigodno označen s dekorativnim i promo elementima da bi dao jedan sugestivni dojam prostora u prostoru, dakle prostor sajma u prostoru Korza. Svakako će posjetitelji imati što za vidjeti, a sajam je otvoren svaki dan od 10 do 22 sata, od 29. studenog do 5. siječnja." izjavio je Ivan Črnjarić predstavnik Adventa na Korzu.



Program dočeka Nove godine u Rijeci i ove će se godine održati na riječkom Korzu, a započet će u 22 sata nastupom grupe Neno Belan & Fiumensi. Nakon njihovog nastupa, pola sata prije ponoći, na pozornicu dolazi grupa Let 3, koja će okupljene na Korzu, uvesti u Nvu godinu i nastaviti svirku u prvim satima 2025. godine. Uz zdravicu, Grad Rijeka će i ove godine umjesto vatrometa, ulazak u Novu godinu na Korzu obilježiti biorazgradivim konfetima, a zabava će trajati do 2 ujutro.

Trsatski kaštel za obiteljska druženja

Na području Trsatskog kaštela imamo program pod nazivom Zima na Gradini i sadržava brojne programe i bogatu ponudu, koje će uveseljavati i mlađe i starije.

Naglasak programa na Trsatskom kaštelu je na obitelj i djeci te smo sigurni kako će svi uživati na jednoj od najljepših adventskih lokacija na širem području. Trsatski kaštel ove godine zasjat će u potpuno novom blagdanskom ruhu s kompletno novom rasvjetom, koja će biti najbogatija i najjača do sada, najavio je direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa.



Svečano paljenje lampica održat će se u petak, 29. studenog s početkom programa u 17 sati. Posjetitelje očekuje vatreni show s LED i pirotehničkim elementima, koji će zajedno podignuti temperaturu hladne zimske večeri i začiniti početak Adventa, dodao je direktor Turističke zajednice grada Rijeke.

Klizanje na Gatu Karoline Riječke

Na Gatu Karoline Riječke posjetitelje očekuje klizalište Morska pahuljica koje će raditi od 2. prosinca 2024. do 6. siječnja 2025. Radno vrijeme će biti od 16 do 22 sata radnim danima i vikendom od 10 do 22 sata.

Riječki tunel

Riječki tunel pretvara se u čarobno mjesto koje nudiraznovrstan program za sve uzraste. Pod svjetlima blagdanskih ukrasa posjetitelji će moći uživati u kreativnim radionicama, izložbama i glazbenim nastupima.

Trg 128. Brigade HV

Turistička zajednica grada Rijeke ove godine organizirat će i prigodne programe na Trgu 128. Brigade HV koji započinju 7. prosinca s nastupom Whiteheadsa i Marka Tolje, a završavaju 29. prosinca s nastupom Ženske klape Luka i Mijach.

Trg riječke rezolucije

Trg riječke rezolucije i ove se godine vraća se kao jedan od najpopularnijih punktova Rijeka Adventa. , Adventiranje na Rezoluciji ima sve što je potrebno za dobar provod s ekipom – od dobre hrane do sjajne glazbe.



Na trgu će biti postavljeni photo corneri i osam punktova s raznovrsnom ugostiteljskom ponudom. Gastro specijalitete i osvježenja predstavit će Capra Istrian Street Food, Rakhia bar, Tri praščića, Fiorello, Koncept, Šprinter, Božićna čarolija i Mingle bells, uz ukupno sedam adventskih kućica i jedan food truck. Adventiranje na Rezoluciji bit će dodatno obogaćeno bogatim zabavnim programom. Posebno izdvajamo vikend otvorenja 29.11. u petak uz L’amour band i subotu 30.11. retro party uz Xfinity bend.“ izjavila je Iva Sušlić predstavnica Adventiranja na Rezoluciji.

Nova lokacija Adamićev gat

Ove godine Rijeka po prvi put predstavlja Advent na Adamićevom gatu, jedinstveni blagdanski doživljaj smješten uz more. S pogledom na riječku luku, posjetitelji će moći uživati u čarobnoj atmosferi punoj blještavila, glazbe i zimskih radosti, a sve to uz miris tradicije, morskog povjetarca i topline blagdana.



"Kompleks Adventa na Gatu sastoji se od dva kompleksa od kojih je jedan adventski kort segment, a drugi je adventska koncertna kupola. U adventskom kort segmentu nalaze se kontejneri koji predstavljaju ugostiteljske jedinice za razliku od uobičajenih drvenih adventskih kućica. Na tu ideju je došao naš arhitekt uzevši u obzir povijest grada Rijeke, kao lučkog grada. U tom djelu nalazit će se 12 ugostiteljskih jedinica s bogatom ponudom hrane i pića, a to su Antack, Aura, Concept, Costa Bella Beach Bar, Di Mare x Bianco & Nero, Filodrammatica, Gardens, Ji' by Grad, Mačak bar, Nebo by Deni Srdoč, Tapas bar Pet Jedan i 9.

Svaki dan na lokaciji je slobodan ulaz, gdje će biti programi brojnih cover bendova i DJ-eva. Koncertni dio otvaramo 30. studenog s nastupom grupe Nipplepeople, gdje će ulaz biti slobodan. To je naš poklon gradu Rijeci i publici iz regije. Nakon toga sav koncerti program u kupoli ići će uz naplatu, gdje će nastupati brojni poznati izvođači poput Jonathana i TBF-a. Nadamo se da će lokalna publika prepoznati novi koncept te da će adventski i koncerti program oplemeniti ponudu grada Rijeke.“ izjavio je Marcel De Privitellio predstavnik Adventa na Gatu.

Zimska priča iz Benčića

Zimska priča iz Benčića” od 14.12. do 21.12.2024. manifestacija je ustanova u kulturi Gradske knjižnice Rijeka, Gradskog kazališta lutaka Rijeka, Muzeja grada Rijeke, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Art-kina te Grada Rijeke koja se odvija kao dio revitalizacijskih procesa “art-kvarta Benčić”.



Manifestaciju obilježavaju kreativne, edukativne i kulturne aktivnosti za odrasle i djecu te je svojim formatom i estetikom fokusiranom na umjetnost i kreativnost jedinstveni oblik prosinačkih druženja u Rijeci.



Ove godine program obuhvaća preko 50 aktivnosti za sve generacije poput Fine Market sajma rukotvorina, koncerte Turista i Belfast Fooda, predstave za djecu Orašar, Svojeglavi štapić, Astronauti, U potrazi za frankopanskim blagom, filmske projekcije, autorske susrete te izrazito puno rukotvornih radionica u rasponu od 3D printanja do rada sa smolom.



Detaljnije programe u sklopu Rijeka Adventa možete pronaći na stranic Visit Rijeka .



Posjetitelji Rijeke koji će boraviti u gradu dva ili više noćenja imaju pravo i na Winter Pass, a koji uključuje besplatan ulaz u mnogobrojne riječke kulturno-povijesne, umjetničke i sportske sadržaje.

