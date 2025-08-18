Galerija 0 0 0 0 Na stjenovitom otočiću uz mediteransku obalu na samom jugu Francuske, na onom trbušastom dijelu između Nice i Marseillea, smjestila se utvrda Brégançon – mjesto koje više od dvije tisuće godina stoji na razmeđu povijesti, politike i mora, a danas je najpoznatije kao službena ljetna rezidencija francuskih predsjednika.

Duga povijest

Otočić Cap de Brégançon bio je naseljen još u doba Liguraca, koji su na njemu osnovali oppidum – utvrđeno naselje s pogledom, ili bolje – pregledom, na more. Grčki su ga trgovci pretvorili u morsku trgovačku postaju pod imenom Pergantion, a mjesto se razvilo u strateški važnu točku za kontrolu pomorskih puteva.

U ranom srednjem vijeku Merovinzi grade prvu tvrđavu, a otok kroz stoljeća prolazi kroz ruke brojnih vlastelina, među kojima i Karla Anžuvinskog, koji ga 1257. otkupljuje i ponovno integrira u grofoviju Provansu.

Tvrđava je često mijenjala namjenu te je nadograđivana i proširivana više puta. Tijekom 17. stoljeća obnovu je inicirao kardinal Richelieu, a tijekom Francuske revolucije prelazi u državno vlasništvo. Napoleon Bonaparte je ponovno militarizira, oprema topovima i uključuje u sustav obrane mediteranske obale.

Nakon Prvog svjetskog rata utvrda gubi vojnu funkciju. Godine 1924., industrijalac Robert Bellanger unajmljuje Fort de Brégançon i provodi opsežnu modernizaciju – uvodi vodu, struju, gradi morski zid i nasip kojim je otok pretvoren u poluotok i povezan s kopnom.

Tijekom Drugog svjetskog rata tvrđavu zauzima njemačka vojska, a tek 1964. Charles de Gaulle dolazi u posjet povodom 20. obljetnice savezničkog iskrcavanja u Provansi. Iako je tamo proveo samo jednu noć – i zbog neudobnog kreveta i komaraca nije nimalo uživao u boravku – dvije godine kasnije tvrđava dobiva status službene ljetne rezidencije predsjednika Francuske Republike.

Poznati gosti

Svi predsjednici Pete Republike barem su jednom boravili u Brégançonu. Georges Pompidou preuredio je interijer, Valéry Giscard d’Estaing i François Mitterrand koristili su je za odmor i diplomatske sastanke, a Jacques Chirac i Nicolas Sarkozy u njoj su rado primali goste.

François Hollande otvorio je Brégançon za javnost i predao ga na upravljanje Centru za nacionalne spomenike. Emmanuel Macron obnovio je tradiciju predsjedničkih ljetovanja i sastančenja Brégançonu gdje su ga posjetili, među ostalima i Theresa May, Vladimir Putin i Angela Merkel.

Danas je, osim u špici sezone, Fort de Brégançon otvoren javnosti – iako uz određena pravila. Dopušteni su isključivo organizirani grupni posjeti i vođeni obilasci, uz obaveznu rezervaciju najmanje 72 sata unaprijed i predočenje identifikacijskog dokumenta.

Brégançon je trenutačno zatvoren za posjete, a ponovno se otvara u listopadu. Cijena ulaznice za obilazak koji traje otprilike 2 i pol sata iznosi 12 eura, odnosno 10 eura za mlađe od 18, starije od 70 godina i nezaposlene. Do listopada utvrdu možete razgledati s mora, s nekog od brojnih izletničkih brodova koji svakodnevno isplovljavaju iz obližnjih ljetovališta.

Vinski grad Varaždin: Najljepša vinska priča ljeta ponovno stiže na Špancirfest +1