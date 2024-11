Advent na Europskom trgu proteklih se devet godina isticao progresivnim zvukom prilagođenim publici glavnog grada. Organizatori za deseti rođendan najavljuju najveći gradski disko na otvorenom.



Urednici glazbenog programa Marijan Felver i Alen Smajić za ovogodišnje izdanje pripremili su zanimljivu kombinaciju sadržaja – dio programa bit će posvećen izvođačima prema ukusu nešto mlađe publike, a drugi dio glazbenim imenima poznatim svim generacijama.



Na službenom otvorenju Adventa na Europskom trgu u subotu 30. 11. prvo će nastupiti Reper iz Sobe, alter-ego iza kojeg stoji Ivan Grgić, kojeg još nazivaju i kraljem mediteranskog funk hip-hop zvuka, a potom u drugom dijelu otvorenja dobro znana elektro-akustična pop-grupa Detour.



Svaki dan u tjednu od 18 sati Europski trg ugostit će poznata imena zagrebačke klupske scene. Već u prvom tjednu glazbu će miksati Sergio, Matrina Vazdar, Sanjin Kaštelan Itch, DJ Fuki i LukadeLux. I ove godine urednici i DJ-evi s radija Yammat emitirat će svoje radijske programe iz adventskog studija na Europskom trgu te prirediti najposjećenije plesne večeri na otvorenom.



Svake subote očekuju se zanimljivi glazbeni nastupi i koncerti, čiji su izvođači za sada još uvijek tajna.

Kulinarski show četvrtkom

Kulinarski show uživo, koji uređuje Mario Mandarić, svestrani chef Noela, zero waste predstavnik i humanitarac, u adventsku kuhinju na otvorenom dovest će brojne poznate osobe, poput Hiljsona Mandele, Elle Dvornik, Ivana Šarića, Mije Kovačić, Nikoline Pišek i Darija Zurovca. Podršku će im pružiti i chefovi Damir Tomljanović, Tibor Valinčić i Duje Smajo.



Program ''Zvijezde kuhaju'' svakog četvrtka pred posjetitelje donose tradicionalna jela različitih europskih zemalja.

Bogata ponuda jela na EU Adventu (Foto: PR / Sanjin Kaštelan)

Program će voditi Sanja Doležal, a sva sredstva prikupljena prodajom jela iz showa donirat će se društvu "Naša djeca" Zabok za izgradnju dječje kuće PIK-PAK u Zaboku, inkluzivnog i sigurnog mjesta za djecu odnosno razvoj njihovih talenata, kreativno stvaralaštvo i prenošenje znanja.

Od skradinskog rižota do argentinskih churra

Svake subote posjetitelje će svojim tradicionalnim zagrebačkim jelima počastiti kumica sa špice; jabuke u šlafroku , štrukle, kiflice samo su dio onoga što će darovati posjetiteljima.



Advent na Europskom trgu i dalje se drži strogog pravila raznolikosti gastroponude, nijedna kućica neće imati isto jelo u ponudi. Bit će tu i noviteta, ali i gastroputovanja, od skradinskog rižota do argentinskih churra. Neće se zanemariti ni dobar izbor vege jela, kao ni tradicionalna gastroočekivanja posjetitelja, na temelju čega je ponuda i rađena.

Svoju blagdansku gastroponudu i prigodnu ponudu suvenira i poklona za posjetitelje predstavit će 30 ugostitelja i izlagača, nešto novih, nešto starih, spremnih na blagdansko raspoloženje i druženje s posjetiteljima.



Radno vrijeme EU Adventa je od ponedjeljka do četvrtka od 12 do 23 sata, petkom i subotom od 10 sati do ponoći, a nedjeljom od 10 do 23 sata. Detaljan program i satnice bit će redovno tjedno objavljivane na Facebooku i Instagramu EU Adventa . Ulaz na sve programe je besplatan.

Tri lokacije za najbolji provod u Samoboru ove zime +1