Grad Senj i Turistička zajednica grada Senja u suradnji s gradskim ustanovama, institucijama, udrugama, klubovima i društvima pripremili su prigodan adventski program.

Adventska događanja započinju 30. studenog 2024. paljenjem božićnih lampica i prve adventske svijeće te adventskom zabavom uz klapu Intriga.

U sklopu adventskog programa moći ćete posjetiti kućicu Djeda Božićnjaka, uživati u koncertima, priredbama, izložbama, predstavama, pričaonicama, druženju s Moto Mrazovima, dočeku Djeda Božićnjaka te u okusima i mirisima blagdana na adventskoj kućici.

I ove godine bit će organiziran doček Nove godine, u koju će nas uvesti grupa Point i Music Band Mirakul.

U nastavku teksta pogledajte program Adventa u Senju:

PROGRAM ADVENTA U SENJU 2024.

30.11., subota

Pavlinski trg – 18:00 sati

Paljenje božićnih lampica i prve adventske svijeće

Adventska zabava uz klapu „Intriga“



04.12., srijeda

Gradska knjižnica Senj – 18:00 sati

Predstavljanje knjige Ivana Klića Petronija Pod Nehajen



05.12., četvrtak

Vatrogasni dom Sveti Juraj – 17:00 sati

Veliko putovanje malog puža - predstava za djecu

Gradska knjižnica Senj – 18:00 sati

Božićna pričaonica za djecu

POU M. C. Nehajeva Senj – 19:00 sati

Humanitarni koncert za pomoć oboljelima od malignih bolesti

06.12., petak

POU M. C. Nehajeva Senj - 12:00 sati

Veliko putovanje malog puža - predstava za djecu

Katedrala Uznesenja BDM – 16:00 sati

Doček Sv. Nikole

Gradski muzej Senj – od 18:00 do 20:00 sati

Pjevanje adventskih pjesama u atriju muzeja uz besplatan ulaz i razgledavanje Gradskog muzeja Senj i Kripte Katedrale Uznesenja BDM



07.12., subota

Pavlinski trg

od 10:00 do 11:00 sati (Kućica Djeda Božićnjaka)

Druženje s Djedom Božićnjakom

18:00 sati

Adventska zabava uz grupu Skala i VIS Bonaca



12.12., četvrtak

Hotel Bura 45° - 19:00 sati

Druženje senjskih udruga povodom božićnih i novogodišnjih blagdana



13.12., petak

Društveni dom Krasno – od 14:00 sati

Obilježavanje Međunarodnog dana planina

Gradska knjižnica Senj

16:00 sati

Dodjela nagrada najčitačima za 2024. godinu

17:00 sati

Djed Mraz i šumske životinje – predstava za djecu

Gradski muzej Senj – od 18:00 do 20:00 sati

Pjevanje adventskih pjesama u atriju muzeja uz besplatan ulaz i razgledavanje Gradskog muzeja Senj i Kripte Katedrale Uznesenja BDM



14.12., subota

Pavlinski trg

od 10:00 do 11:00 sati (Kućica Djeda Božićnjaka)

Druženje s Djedom Božićnjakom

VIS Bonaca

18:00 sati

Adventska zabava uz Music Band Mirakul



15.12., nedjelja

POU M. C. Nehajeva - 18:00 sati

23. Tradicionalna božićna priredba Djeca pjevaju

Dolazak Djeda Božićnjaka



17.12., utorak

POU M. C. Nehajeva Senj – 18:00 sati

Božićna priredba učenika OŠ S.S. Kranjčevića Senj



18.12., srijeda

POU M. C. Nehajeva Senj – 17:00 sati

Koncert učenika glazbenog odjela OŠ S.S. Kranjčevića Senj



19.12., četvrtak

Vatrogasni dom Sveti Juraj – 18:00 sati

Božićna priredba učenika PŠ Vjenceslava Novaka Sveti Juraj



20.12., petak

PŠ dr. Milana Anića Krasno – 11:00 sati

Božićna priredba učenika PŠ dr. Milana Anića Krasno

Gradski muzej Senj – od 18:00 do 20:00 sati

Pjevanje adventskih pjesama u atriju muzeja uz besplatan ulaz i razgledavanje Gradskog muzeja Senj i Kripte Katedrale Uznesenja BDM



21.12., subota

Pavlinski trg

od 10:00 do 11:00 sati (Kućica Djeda Božićnjaka)

Druženje s Djedom Božićnjakom

10:00 sati

Božićna predstava Čarobni štapić

10:45 sati

Sretan Božić svakome – priredba Dječjeg vrtića Travica

11:30 sati

Moto Mrazovi daruju djecu

18:00 sati

Adventska zabava uz Music Band Mirakul



24.12., utorak

Pavlinski trg – 10:00 sati

Badnje jutro u Senju uz Coffee Shop Acoustic

26.12., četvrtak

Katedrala Uznesenja BDM - 19:00 sati

Blagdan sv. Stjepana – Tradicionalna božićna akademija



28.12., subota

Pavlinski trg

od 10:00 do 11:00 sati (Kućica Djeda Božićnjaka)

Druženje s Djedom Božićnjakom

VIS Bonaca

18:00 sati

Blagdanska zabava uz grupu Insula



29.12., nedjelja

POU M. C. Nehajeva Senj - 19:15 sati

Tradicionalni božićno-novogodišnji koncert Gradske glazbe Senj



31.12., utorak

Pavlinski trg – 20:00 sati

Doček Nove godine uz grupu Point i Music Band Mirakul

