Galerija 6 6 6 6 Tamo gdje se Jadransko more susreće s visokim planinama i bistrim rijekama smjestila se Lika, destinacija u koju ste zaljubljeni - ili ćete se tek zaljubiti, kad je malo bolje upoznate. Lika će vas sigurno osvojiti svojom raznolikošću i autentičnošću.

Priroda je ovdje bila velikodušna: u Lici se nalaze čak tri od osam hrvatskih nacionalnih parkova. Najpoznatiji, Plitvička jezera samo su početak. Za ljubitelje planinarenja i adrenalinskih doživljaja, NP Paklenica i NP Sjeverni Velebit nude izazovne staze, spektakularne kanjone i vidikovce koji oduzimaju dah.

Za ljubitelje speleologije tu su PP Grabovača - jedini pećinski park u Europi, s čak devet špilja, gdje podzemni svijet priča priču staru milijunima godina, Cerovačke špilje: najveći špiljski kompleks u Hrvatskoj, čije dvorane i ukrasi otkrivaju tajne davnih geoloških epoha te Baraćeve špilje – čarobna podzemna galerija u kojoj priroda oblikuje nevjerojatne skulpture od stijena i vremena.

Za one koji traže mirnije avanture, PP Velebit i Uvala Zavratnica nude savršenu kombinaciju planine i mora. A osim prirode, za tehnološko-povijesnu dimenziju izleta u Liku, nezaobilazan je i Memorijalni centar Nikola Tesla u Smiljanu.

Čari destinacije Lika u 2025. godini možete otkriti uz posebnu pogodnost! Kupnjom individualne ulaznice za Nacionalni park Plitvička jezera ostvarujete popuste na 7 atraktivnih lokaliteta. Ponuda vrijedi do kraja godine i idealna je za sve koji žele više – više doživljaja, više istraživanja i više ušteda... i više Like.

Destinacija Lika - 6 (Foto: PR)

Gdje sve možete ostvariti popuste?

NP Sjeverni Velebit – Kuća Velebita

Popust: 33% na ulaznice za odrasle

Vrijedi: 1.6. – 31.12.2025.



NP Paklenica

Popust: 20% na jednodnevne ulaznice

Vrijedi: 1.1. – 31.12.2025.

Pećinski park Grabovača

Popust: 20% na ulaznice za špilju Samograd i ostale atrakcije u parku

Vrijedi: 1.4. – 30.11.2025.

Speleon – Centar podzemne baštine

Popust: 50% na sve individualne ulaznice

Vrijedi: 1.1. – 31.12.2025.

Baraćeve špilje

Popust: 10% na ulaznice za odrasle i djecu

Vrijedi: 1.4. – 31.10.2025.

PP Velebit – Cerovačke špilje

Popust: 50% za odrasle, 46% za djecu

Vrijedi: 1.6. – 31.10.2025.

Memorijalni centar Nikola Tesla

Popust: 50% na ulaznice

Vrijedi: 1.6. – 31.10.2025.

Sve detalje o popustima, radnim vremenima i atrakcijama pronađite na ovoj poveznici.

