Tamo gdje se Jadransko more susreće s visokim planinama i bistrim rijekama smjestila se Lika, destinacija u koju ste zaljubljeni - ili ćete se tek zaljubiti, kad je malo bolje upoznate. Lika će vas sigurno osvojiti svojom raznolikošću i autentičnošću.
Priroda je ovdje bila velikodušna: u Lici se nalaze čak tri od osam hrvatskih nacionalnih parkova. Najpoznatiji, Plitvička jezera samo su početak. Za ljubitelje planinarenja i adrenalinskih doživljaja, NP Paklenica i NP Sjeverni Velebit nude izazovne staze, spektakularne kanjone i vidikovce koji oduzimaju dah.
Za ljubitelje speleologije tu su PP Grabovača - jedini pećinski park u Europi, s čak devet špilja, gdje podzemni svijet priča priču staru milijunima godina, Cerovačke špilje: najveći špiljski kompleks u Hrvatskoj, čije dvorane i ukrasi otkrivaju tajne davnih geoloških epoha te Baraćeve špilje – čarobna podzemna galerija u kojoj priroda oblikuje nevjerojatne skulpture od stijena i vremena.
Za one koji traže mirnije avanture, PP Velebit i Uvala Zavratnica nude savršenu kombinaciju planine i mora. A osim prirode, za tehnološko-povijesnu dimenziju izleta u Liku, nezaobilazan je i Memorijalni centar Nikola Tesla u Smiljanu.
Čari destinacije Lika u 2025. godini možete otkriti uz posebnu pogodnost! Kupnjom individualne ulaznice za Nacionalni park Plitvička jezera ostvarujete popuste na 7 atraktivnih lokaliteta. Ponuda vrijedi do kraja godine i idealna je za sve koji žele više – više doživljaja, više istraživanja i više ušteda... i više Like.
Destinacija Lika - 6 (Foto: PR)
Gdje sve možete ostvariti popuste?
NP Sjeverni Velebit – Kuća Velebita
Popust: 33% na ulaznice za odrasle
Vrijedi: 1.6. – 31.12.2025.
NP Paklenica
Popust: 20% na jednodnevne ulaznice
Vrijedi: 1.1. – 31.12.2025.
Pećinski park Grabovača
Popust: 20% na ulaznice za špilju Samograd i ostale atrakcije u parku
Vrijedi: 1.4. – 30.11.2025.
Speleon – Centar podzemne baštine
Popust: 50% na sve individualne ulaznice
Vrijedi: 1.1. – 31.12.2025.
Baraćeve špilje
Popust: 10% na ulaznice za odrasle i djecu
Vrijedi: 1.4. – 31.10.2025.
PP Velebit – Cerovačke špilje
Popust: 50% za odrasle, 46% za djecu
Vrijedi: 1.6. – 31.10.2025.
Memorijalni centar Nikola Tesla
Popust: 50% na ulaznice
Vrijedi: 1.6. – 31.10.2025.
Sve detalje o popustima, radnim vremenima i atrakcijama pronađite na ovoj poveznici.
