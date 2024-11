L'Advent u Labinu započinje 29. studenog 2024. godine radionicom izrade božićnih ukrasa La Bestia, a završava na blagdan sv. Stjepana 26. prosinca koncertom klasične glazbe i degustacijom vina u crkvici Sv. Stjepana u labinskom starom gradu te već tradicionalno paljenje krijesa na Gori Glušići.

Vrhunac adventskih događanja u Labinu , pak, održat će se u Parku hrvatskih branitelja koje će se transformirati u blagdansku pozornicu za odličnu zabavu – a posebice tijekom 20. i 21. prosinca.

L'Adventska pozornica tijekom ta dva dana ugostit će zvijezde hrvatske scene, ali i labinske izvođače.

U petak, 20. prosinca u božićno raspoloženje svojim nastupom posjetitelje će uvesti Gradski orkestar Labin, a potom i orkestar Umjetničke škole Matka Brajše Rašana.

Program Adventa u Labinu 2024. (Foto: PR)

Koncerti Marka Tolje i Vanne

Nakon toga na pozornicu stiže Marko Tolja sa svojim projektom Sinatrovo, u sklopu kojeg će zapjevati nezaboravne hitove Franka Sinatre poput My Way, Strangers in the Night, New York, New York i Fly Me to the Moon.

Subota, 21. prosinca, donosi mnoštvo raznolike zabave već od jutarnjih sati. Očekujte nastupe plesnih vila iz studija Coolstep i Dance by Faye te labinskih mažoretkinja, a svojim će nas glazbenim umijećem zadiviti zbor Minicantanti.

U večernjim satima posjetitelje očekuje nastup zborova NEO i Zajednice Talijana Giuseppine Martinuzzi te Klape Labin, kao i koncert Vanne.

Jedan od noviteta ovogodišnjeg adventa je pješačenje stazom Sv. Barbare u čast zaštitnice rudara u zajedničkoj organizaciji TZ Grada Labina i TZ Općine Raša.

Udruga Mendula održat će već tradicionalnu humanitarnu božićnu lutriju.

Organizatori L'Adventa 2024. su Turistička zajednica Grada Labina i Grad Labin.

