Galerija 5 5 5 5 Za sve zaljubljenike u modu i lovce na popuste, Serravalle Designer Outlet u Italiji već je godinama nezaobilazna destinacija. Smješten u malom mjestu Serravalle Scrivia, između Milana, Torina i Genove, ovaj outlet nosi titulu najvećeg u Europi. Na prvi pogled možda izgleda daleko od Zagreba, no zapravo je sasvim dostižan u sklopu vikend-putovanja ili kraće shopping avanture.

Automobilom se do njega stiže za sedam do osam sati vožnje, najčešće preko Ljubljane, Trsta i talijanskih autoputeva. Oni koji žele udobnost mogu odabrati let iz Zagreba do Milana, a zatim nastaviti shuttle autobusom koji vozi izravno do outleta. Sama vožnja kroz sjevernu Italiju također ima svoj šarm jer se outlet nalazi u blizini manjih gradova poput Voghere i Alessandrije, pa već sam put do njega otvara mogućnosti za istraživanje regije.

Mi smo, primjerice, odlučili iskoristiti blizinu Genove, koja je udaljena samo tridesetak minuta vožnje od outlet centra. Iako nismo baš puno vremena potrošili na shopping, niti nam je on bio glavni motiv dolaska, moram priznati da je zanimljivo vidjeti ovakav jedan centar.

Grad u znaku mode i luksuza

Serravalle Designer Outlet prostire se na više od 50 tisuća kvadratnih metara i okuplja više od 230 trgovina. Od luksuznih brendova poput Guccija, Prade, Versacea i Bvlgarija do sportskih marki poput Nikea i Adidasa, ovdje se može pronaći sve. Posebno je privlačno što cijene mogu biti i do 70 posto niže od onih u redovnim buticima, pa mnogi dolaze upravo u potragu za povoljnim, a prestižnim komadima.

Outlet nije običan niz trgovina uz cestu, već je uređen poput slikovitog talijanskog gradića, s pastelno obojenim fasadama, arkadama i trgovima s fontanama. Cijelo iskustvo kupovine time poprima turističku dimenziju. Kafići i restorani raspoređeni su po cijelom kompleksu, pa shopping maraton može biti isprekidan kavom, sladoledom ili pizzom na terasi.

No treba spomenuti i drugu stranu medalje: gužve. Posebno vikendom i tijekom sezonskih popusta, outlet zna biti prepun posjetitelja iz cijele Italije i inozemstva. Pojedini high-end brendovi, poput Guccija ili Prade, privlače tolike mase da se ispred njihovih trgovina formiraju redovi koji se protežu po nekoliko desetaka metara.

Ponekad je potrebno čekati i po pola sata samo da bi se ušlo unutra, što može biti frustrirajuće, pogotovo kada vremenski plan putovanja ne ostavlja puno prostora. Unatoč tome, većini posjetitelja entuzijazam ne jenjava jer prilika da se dočepa dizajnerskih komada po značajno nižim cijenama jednostavno vrijedi tog čekanja.

Više od samog šopinga

Kompleks je zamišljen kao mjesto na kojem možete provesti cijeli dan, pa i više. Ponuda restorana raznolika je i kreće se od brzih zalogaja do talijanskih specijaliteta tipičnih za Liguriju i Pijemont. Upravo gastronomski kutak čini shopping još ugodnijim jer između dvije trgovine uvijek postoji prilika za odmor i uživanje u hrani.

Outlet se brine i za obitelji, djeca se mogu zabaviti na igralištima, pa čak i mini vodenom parku, a odrasli se često zadrže na sezonskim događanjima ili u beauty salonima. Poseban je doživljaj posjetiti Serravalle u prosincu, kada ga krase božićne dekoracije, svjetla i prigodni programi, stvarajući gotovo bajkovitu atmosferu.

Praktičnost je dodatno naglašena dobro organiziranim prijevozom iz većih gradova. Iz Milana, Torina i Genove voze dnevne autobusne linije, pa i oni bez automobila imaju jednostavan način da stignu do outleta. Ta povezanost omogućuje da se shopping lako kombinira s istraživanjem gradova u blizini, a upravo je blizina Genove, Alessandrije i Voghere razlog zbog kojeg se posjetitelji često odlučuju produžiti svoje putovanje.

Serravalle kao dio šireg putovanja

Iako mnogi Hrvati dolaze isključivo radi kupovine, vrijedi razmisliti o Serravalleu kao dijelu većeg turističkog iskustva. Regija Pijemont poznata je po vinima i gastronomiji, dok Ligurija krije obalu iz snova s mjestima poput Cinque Terre i Portofina. Serravalle je, u tom smislu, idealno polazište za kombinaciju šopinga i istraživanja talijanske kulture i prirode.

Za one koji putuju iz Zagreba automobilom, avantura već sama po sebi može biti road trip, uz mogućnost zaustavljanja u Veroni ili Veneciji. Putnici koji biraju let do Milana mogu lako spojiti šetnju modnom metropolom sa shoppingom u outletu i izletom do Genove ili obližnjih ligurskih gradića.

Mi smo upravo tako doživjeli Serravalle, kao jedan dio bogatog putovanja. Nakon gužvi i čekanja u redovima za najtraženije brendove, odlazak do Genove bio je pravo osvježenje. Samo pola sata vožnje dijeli vas od mora, luke i stare gradske jezgre u kojoj se mirisi focaccie i ribe miješaju s poviješću i arhitekturom.

Serravalle Designer Outlet opravdano nosi epitet najvećeg u Europi, no njegova vrijednost ne leži samo u brojevima i popustima. To je mjesto koje kombinira modu, arhitekturu, gastronomiju i turistički doživljaj. Gužve i redovi ispred luksuznih trgovina ponekad mogu pokvariti raspoloženje, ali sve se to brzo zaboravi kada u ruke dođe dugo priželjkivani komad po cijeni koja bi drugdje bila nedostižna.

