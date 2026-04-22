S dolaskom sunca i toplijih dana, dolazi i želja za morem. Travanj i svibanj odlični su za prvi ovogodišnji odlazak na Jadran, more je dovoljno toplo za hrabre, a brojne destinacije mirne za stvarni odmor. I što je najbolje, ne treba vam tjedan dana. Dva ili tri noćenja sasvim su dovoljna da se opustite i vratite u normalu. Ako vam je u mislima upravo takav odmor, portal Crno jaje trenutno ima nekoliko ponuda o kojima valja razmisliti.

Aminess Maestral, Novigrad, od 280 eura

Ako vam je ideja vikenda usporiti tempo i provesti vrijeme u wellnessu, Aminess Maestral u Novigradu je opcija koja se izdvaja od mase. Ponuda od 280 eura uključuje dva noćenja s polupansionom u superior sobi s balkonom, uz svakodnevni ulazak u spa zonu i korištenje unutarnjeg bazena s grijanom morskom vodom. To je onaj tip hotela u kojem ne morate puno razmišljati što raditi, između saune, whirlpoola i bazena dan se sam posloži. Lokacija je dodatni plus jer ste tik uz more, a do starog grada Novigrada imate kratku šetnju, taman za večernji izlazak ili kavu na rivi.

Aminess Laguna, Novigrad, od 180 eura

Za nešto jednostavniju varijantu, bez naglaska na wellness, ali i dalje uz more, tu je Aminess Laguna. Ponuda od 180 eura uključuje dva noćenja s polupansionom i pićem uz večeru, što je praktično rješenje za sve koji žele imati osnovu riješenu. Hotel se nalazi nekoliko minuta hoda od centra Novigrada, pa lako kombinirate boravak u hotelu s izlascima u grad. Ova opcija dobro funkcionira ako tražite kratki predah uz more bez previše dodatnih sadržaja, ali s dovoljno komfora da ne razmišljate o logistici.

Aminess Younique Senses Resort, Hvar, od 179 eura

Treća opcija seli vas na otok, ali bez kompliciranja. Aminess Younique Senses Resort na Hvaru nudi dvije noći za 179 eura uz all inclusive light uslugu, što znači da imate uključene obroke i piće uz ručak i večeru. Smještaj je u superior sobi s pogledom na more, a cijeli resort smješten je u mirnoj uvali kraj Vrboske, okružen borovom šumom. Ovo je dobar izbor za one koji žele malo više prirode i tišine, uz mogućnost da prošetaju do mjesta ili jednostavno provedu dan između mora i terase. Hvar u proljeće ima potpuno drugačiji tempo nego ljeti – i upravo je to njegova prednost.

Napuštene ratne utvrde: Divovi od betona i čelika koji su služili kao piratske radiostanice +0