Kombinacija tjestenine, sira i slanine provjerena je formula za brzo jelo koje se priprema bez puno truda i posuđa, a Mađari obožavaju svoju rustikalnu verziju slasnog jela koje nazivaju túrós csusza. Njihova tjestenina sa svježim sirom i hrskavom slaninom nalazi se i na jelovnicima tradicionalnih restorana, ali i u studentskim kuhinjama. Jeftina je, brzo gotova i nevjerojatno ukusna.

Jedna od tajna okusa, reći će Mađari, je szalonna - slanina, slična našoj sapunjari ili talijanskom lardu, ali slobodno možete koristiti i onu kakvu imate kod kuće. Túrós csusza se ponekad i zapeče u pećnici (10–15 minuta na 180 °C), a kao i u brojna druga jela, Mađari ponekad dodaju i žličicu šećera. Također, neki će vam pak preporučiti malo mljevene dimljene paprike ili pak kopra.

Túrós csusza - sastojci: 500 g tjestenine

500 g svježeg kravljeg sira

300 g slanine

Kiselo vrhnje

sol po potrebi Túrós csusza - priprema: Tjesteninu skuhajte u obilno posoljenoj vodi prema uputama na pakiranju. Ocijedite. Slaninu narežite na sitne kockice. Stavite je u hladnu tavu i zagrijavajte na srednje laganoj vatri. Pustite da polako ispusti masnoću i postane zlatna i hrskava. Izvadite hrskave komadiće na tanjur, a masnoću ostavite u tavi. Tjestenini dodajte 3–4 žlice otopljene masnoće od slanine i dobro promiješajte. Umiješajte oko 3/4 količine svježeg sira i većinu hrskave slanine (ostatak ostavite za posluživanje). Prema potrebi dodajte i koju žlicu vode od kuhanja tjestenine. Na vrh dodajte preostali svježi sir, žlicu kiselog vrhnja i ostatak hrskave slanine. Poslužite odmah, dok je jelo još toplo i kremasto.

