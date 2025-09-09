Galerija 3 3 3 3 Nakon ogromnog uspjeha na festivalima ulične hrane koje je Spud Bud ostvario u zadnjih nekoliko mjeseci diljem Lijepe Naše, u Zagrebu, Splitu, Varaždinu, sada je dobio i stalnu adresu u Zagrebu – Bogovićeva 4, u Passageu, pomalo zaboravljenom mjestu na kojem se street food u glavnom gradu možda i rodio.

Posjetili smo Spud Bud nekoliko sati nakon službenog otvorenje i gužva je bila poprilično impresivna, a atmosfera, malo je reći, euforična. Nikome izgleda nije smetalo čekati na svoju porciju punjenog – ili da budemo precizni - krumpira natovarenog svime onime što čini sasvim pristojan domaći ručak – mesom, umakom, pa i salatom.

Hit restoran

Punjeni pečeni krumpir u svijetu nije novost, u Istanbulu je primjerice jedan od najpopularnijih oblika hrane koja se konzumira s nogu, ali globalnu mu je popularnost u zadnje vrijeme donio Ben Newman, poznatiji kao The Spudman, čiji je štand u Tamworthu blizu Birminghama došao na svjetski glas – zahvaljujući Tik-Toku na kojem ga prati više od 4 milijuna ljudi.

U Hrvatsku je punjeni krumpir donio kuhar Hrvoje Drahotusky, prilagodio nadjeve našim nepcima, i nakon opsežnog istraživanja u priču uveo i međimurski OPG čiji krumpiri su osnova ovog očito našoj sceni silno potrebnog jela. Nakon uspjeha na štandovima i festivalima, prepoznao je da je trenutak i za stalni restoran.

Hrvoje se povezao s Benom koji je i prisustvovao na zagrebačkom otvorenju (kao i njegov sin Dylan i prijatelj Mr Spud). I ne samo da je bio tamo, nego je prvu porciju upravo on probao, odobrio i platio, a prvi dan proveo je i sam u kuhinji Spud Buda i poslužujući gladne goste. Njegov koncept, ili koncept koji traži današnje vrijeme, da se sve snima i prenosi na društvenim mrežama, i prvi se dan pokazao više nego dobrodošlim pa je Tik-Tok doslovno gorio kao da je upao među vrele međimurske krumpire.

Spud Bud u ponudi ima četiri nadjeva – Cheese & Beans (9 eura), BBQ pulled pork (10 eura), Pulled chicken (12 eura) i Chilli con carne (11 eura), a dodatno se može pojačati i coleslaw salatom. Porcije su ogromne i od jedne se komotno može najesti dvoje ljudi, što dugo nismo doživjeli. Kušali smo krumpir s trganom svinjetinom, uz što dolazi još i sir, BBQ umak i prženi luk i – nemamo nikakve zamjerke. Dapače, sigurno ćemo se vratiti i isprobati i ostalo s menija.

