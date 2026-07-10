Galerija 6 6 6 6 "Bistro Kaktus već 34 godine jedno je od najprepoznatljivijih gastronomskih odredišta Velike Gorice. Vlasnik Saša Haluga tijekom godina izgradio je reputaciju bistroa poznatog po pizzama iz krušne peći, burgerima i meksičkim specijalitetima. Zahvaljujući položaju svega nekoliko kilometara od zagrebačke Zračne luke Franjo Tuđman, Kaktus je omiljeno mjesto i brojnim putnicima koji prije ili nakon leta traže ukusan obrok i okrjepu uz čašicu kvalitetnog pića", otkrivaju Renata Cisar i Mustafa Topčagić, čiji je projekt Vino uz žlicu dobio nastavak - Vino uz pizzu, što se pokazalo sjajnom idejom.

Gastronomsko druženje započelo je uz Margheritu, pizzu s kojom je Kaktusov pizzaiolo Matej Topić prošle godine pobijedio na Caputo Pizza Cupu u Poreču. Pizza je na stol došla uz koktel s Ginom Clitoria Blue iz velikogoričke craft destilerije Dum2Spirits, karakterističnom po tome što poprima plavu boju kada se pomiješa s tonikom.

Vino uz pizzu - 8 (Foto: Julio Frangen)

"Džin koji boju dobiva iz cvijeta graška (lat. Clitoria ternatea) aromatiziran je citrusima te mentom, lovorom, ružmarinom i koromačem, bolje rečeno - biljkama oko kuće. Vlasnici destilerije Alen i Sanja Dumanić proizvode još ImaGINary i OaKy Gin te Allorino, ljekoviti liker od lovora, čija je količina već rezervirana za poznate kupce. Poseban hit je liker Limoncello od svježih i mirisnih limuna, sočnih okusa i bogatih esencijalnim uljima. Biljke i voće nabavljaju iz doline Neretve odakle su oboje podrijetlom. Njihovi ginovi i likeri nastaju u malim serijama s naglaskom na kvalitetne biljne sastojke i izražen karakter, pokazujući kako suvremeni hrvatski craft destilati mogu ravnopravno stati uz bok vrhunskim svjetskim proizvodima", otkrivaju Renata Cisar i Mustafa Topčagić i dodaju:

"Ovaj izvrstan uvod u večer nastavljen je slijedom s Miješanom pizzom uz Pinot gris 2025 vinarije Kos-Jurišić iz Nespeša u zelinskom vinogorju. Bogatstvo nadjeva - rajčice, šunke, mozzarelle fior di latte, šampinjona i ostalih sastojaka - tražilo je vino dovoljno svježe, ali i dovoljno ozbiljno da prati intenzitet okusa. Sivi pinot pokazao se odličnim izborom zahvaljujući voćnosti, ugodnim kiselinama i skladnoj punoći koja je povezala sve elemente pizze u profinjen pairing. Vino se odlikuje intenzivnim i profinjenim mirisom suhe jabuke, marelice i smokve, uz diskretne note vanilije i cimeta. Vinarija Kos-Jurišić njeguje obiteljsku tradiciju vinarstva proizvodeći još Kraljevinu, Graševinu, Chardonnay, Muškat žuti i Kerner. Na vrhu njihova vinorodnog brijega nalazi se Wine Paradise, jedna od atraktivnijih destinacija Zelinske vinske ceste, koja gostima nudi degustacije vina s pogledom na Sljeme, smještaj usred vinograda te bogatu gastronomsku ponudu. Uz domaći doručak, šetnje vinogradima i autentičan ambijent, posjetiteljima pruža cjelovit doživljaj vinskog turizma i gostoprimstva obitelji Kos-Jurišić".

Vino uz pizzu - 4 (Foto: Julio Frangen)

Uz domaće lepinje i pizze posluženo je šampionsko Varaždinsko bučino ulje PPP-a Jurica Cafuk iz Domitrovca u sklopu općine Vidovec u Varaždinskoj županiji. Ovo vrhunsko bučino ulje, koje nosi zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, predstavila je vlasnica gospodarstva Marija Cafuk. Peta je generacija obitelji koja uzgaja čuveno Varaždinsko zelje i čuvarica sjemena Varaždinskog zelja, proizvoda s oznakom izvornosti. Uz zelje i krumpir, obitelj Cafuk značajni su proizvođači i Varaždinskog bučinog ulja koje osvaja najviša priznanja za kvalitetu, a godišnje proizvedu oko 1000 litara.

"Uzvanicima je na kušanje ponuđeno i istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje OPG-a Anđelo Štefanić iz Štefanića pokraj Motovuna. Vlasnik Denis Štefanić predstavio je svoja ulja Bianchera (Istarska bjelica s notama zelene jabuke, badema i tek pokošene trave), Buža (bogatog voćnog mirisa uz suptilan papreni završetak), Leccino (blagog ali složenog okusa uz note zrelog voća i začinskih biljaka) i Limolivo - savršene harmonije voćnog okusa masline i svježih citrusa. Ovo vrhunsko nagrađivano ulje, koje i izvan Hrvatske osvaja zlatne medalje, proizvodi se od najfinijih maslina iz njihova maslinika od 1500 stabala, a obitelj svake godine širi nasade. Svježina, izražena voćnost, note zelene masline i uravnotežena pikantnost fino su se uklopile uz lepinje i pizze te pokazale kako je kvalitetno maslinovo ulje neizostavan dio svake autentične gastronomske priče.

Tijekom večeri predstavljen je i AVA.LIT - program za ugostiteljstvo koji, sa svojim specifičnim modulima razvijenima baš za određenu branšu, podržava velik spektar djelatnosti. Predstavnik Roberto Radelić naglasio je kako su njihova programska rješenja cjelovita i prilagodljiva svima; od kioska s brzom hranom, klubova, kafića i restorana, pa sve do fitness centara i hotelskih sustava. Tvrtka Utiliter osnovana je u Varaždinu, ima operativne urede u Zagrebu i u Splitu, a uvrštena je među 50 najbrže rastućih informatičkih tvrtki u Srednjoj Europi prema Deloitteu. Njihove usluge, između ostalog, uključuju praćenje rasporeda i dolaska djelatnika na posao, naručivanja hrane i pića te naplaćivanja a, ovisno o potrebama, omogućavaju i praćenje stanja zaliha. Sustav je i jezično prilagođen, primjerice, stranim radnicima koji ne govore hrvatski jezik, kao i internacionalnim jezicima koji se koriste u ugostiteljstvu", kažu domaćini projekta.

Vino uz pizzu - 7 (Foto: Julio Frangen)

Treći slijed donio je pizzu Bresaola uz Savoy Rosé 2025 vinarije Belje.

"Nježna sušena govedina, rikola, parmezan, dinja, pepper drops, tostirani lješnjak, burrata i aceto krema fino su se isprepleli s voćnim, svježim i elegantnim roséom. Savoy Rosé donio je note jagode, maline i crvenog bobičastog voća koje su dodatno naglasile profinjenost pizze, stvarajući najbolji spoj ove večeri, prema izboru gastro novinara. Predstavnik Belja, Robert Moržan, istaknuo je kako je riječ o vinu koje zahvaljujući svojoj svježini i izraženoj voćnosti izvrsno prati širok raspon ljetnih i mediteranskih jela. Linija Sávoj (u kojoj su još Blanc, Rouge, Orange i Graševina) novi je brend vinarije Belje, nazvan po princu Eugenu Savojskom, koji je početkom 18. stoljeća postavio temelje organiziranog vinogradarstva u Baranji. Linija je zamišljena kao moderna, s pristupačnim vinima za svakodnevno uživanje, s naglašenim voćnim karakterom. Vinarija Belje ima nešto više od 500 hektara vinograda na Banovom brdu u Baranji. Grožđe dolazi isključivo iz njihovih vinograda, a vina dozrijevaju i u 500 godina starom podrumu u Kneževim Vinogradima. Posljednjih godina Belje je napravilo velik iskorak u premium segmentu, zadržavši osnovne linije koje nude vrlo dobar omjer cijene i kvalitete", objasnili su organizatori.

Za kraj je poslužen Tiramisu uz Traminec & Rumeni muškat 2024 (u omjeru 50:50) slovenske vinarije Puklavec Family Wines. Njegova kreatorica, enologinja Darija Peček, rekla je da traminac donosi raskoš i začinske note, dok žuti muškat daje svježinu i živahnost.

"Puklavec Family Wines jedna je od najvećih slovenskih vinskih kuća sa sjedištem u Ormožu. Vinogradi se nalaze u vinogorju Jeruzalem-Ormož u slovenskoj Štajerskoj. Tradicija vinarije seže u 1934. godinu, kada je vinogradar Martin Puklavec okupio lokalne vinogradare s ciljem proizvodnje vrhunskih vina. Danas obrađuju oko 470 hektara vlastitih vinograda i oko 120 hektara u suradnji s kooperantima te izvoze u više od 20 zemalja. Na ovogodišnjem Decanteru najnagrađivanija su vinarija iz Slovenije sa šest medalja, od bronce do platine", kažu organizatori uspješnog projekta.