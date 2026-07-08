Galerija 13 13 13 13 Šumsko voće, jezera, domaće štrudle, voćni kokteli, dobra glazba i sadržaji za cijelu obitelj. Sve vas to očekuje u nedjelju, 19. srpnja, u Vratima na šestom izdanju BOB Festa – Festivala bobičastog voća i rekreacije, jednog od najšarenijih ljetnih događanja u Gorskom kotaru.

Tijekom cijelog poslijepodneva dvorište stare škole pretvara se u mjesto na kojem se okupljaju proizvođači, kuhari, izlagači i svi oni koji vole domaće okuse Gorskog kotara. Na sajmu ćete pronaći svježe bobičasto voće, domaće proizvode i suvenire, dok će vas s druge strane čekati štrudle od borovnica i šumskog voća, voćni kokteli, slastice i brojni drugi specijaliteti pripremljeni upravo za ovu prigodu.

Poseban gastronomski kutak priprema Vanja Vukadinović food-blogerica iz GorskiKotao, koji će kroz degustacije pokazati kako bobičasto voće može biti puno više od deserta. Salate, namazi, kolači i stari recepti samo su dio priče koju ćete moći kušati tijekom dana.

Naravno, mislilo se i na najmlađe. Dok odrasli istražuju sajam ili uživaju u glazbi, djecu očekuju kreativne radionice, oslikavanje lica, napuhanci i mnoštvo prostora za igru.

A ako želite doživjeti malo više od samog festivala, pripremili smo i BOB Fest izlet. Prijaviti se možete na: https://forms.gle/59LdkWMWmAVy5KhV6.

U 14:30 krećemo na vođeni obilazak koji spaja ono najljepše što Fužine nude u jednom poslijepodnevu. Nakon dobrodošlice uz domaće sokove i slastice od bobičastog voća sjedamo u turistički vlakić Fužine Express i krećemo panoramskom vožnjom uz jezera Bajer i Lepenica.

Sljedeća postaja je špilja Vrelo, jedna od najljepših i najpristupačnijih hrvatskih špilja, gdje ćemo uz stručno vođenje otkriti njezin podzemni svijet. Nakon obilaska vraćamo se na festival, gdje nas za kraj čeka još jedna slatka nagrada – domaća štrudla od šumskog voća.

Izlet traje oko dva sata i idealan je za sve koji žele spojiti prirodu, laganu rekreaciju i lokalnu gastronomiju. Cijena iznosi 18 eura za odrasle i 10 eura za djecu do 15 godina, a uključuje vođenje, vožnju turističkim vlakićem, ulaz u špilju Vrelo te sve degustacije.

Nakon povratka ostaje dovoljno vremena za nastavak uživanja na BOB Festu, večernji glazbeni program i istraživanje svega što su pripremili lokalni proizvođači.

Ako ovog ljeta planirate barem jedan izlet u Gorski kotar, BOB Fest je lijep razlog da provedete dan u prirodi, kušate najbolje okuse bobičastog voća i usput otkrijete zašto se mnogi upravo ovdje vraćaju iz godine u godinu.

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