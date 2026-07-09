Galerija 3 3 3 3 Usprkos nevjerojatnoj ljepoti, mnogi turisti nikada ne otkriju Ardèche, francuski kraj između dviju popularnih francuskih destinacija - Lyona i Provanse. Jedan od najruralnijih dijelova Francuske nevjerojatno je šarmantan. Šume i planine, brze rijeke i strme krške doline pretvorile su ga u raj za ljubitelje prirode i mirniju alternativu ljetnim gužvama na pariškim ulicama ili plažama Azurne obale.

Ardèche je jedini od 101 francuskog departmana koji nema zračnu luku, autocestu ni putničku željeznicu. Upravo zbog nepristupačnog terena i rijetke naseljenosti ostao je pošteđen velikih infrastrukturnih zahvata. Umjesto toga, ovdje vas čekaju povijesni parni turistički vlak Train de l'Ardèche, stoljetni vinogradi, srednjovjekovna sela i drevne špilje - prizori koji bude osjećaj Francuske kakva je nekada bila.

Ardèche nudi više od šest tisuća kilometara biciklističkih staza te brojne rijeke, pa je idealan za istraživanje na dva kotača ili iz kajaka. Vodopadi koji se obrušavaju niz zelene brežuljke, stoljetne kamene kuće, dvorci i mostovi, stara sela i ljupke gostionice samo su neki od prizora koji se mogu vidjeti na dva kotača.

Ardèche - 4 (Foto: Copyright (c) 2025 EnJoyce Fotografie/Shutterstock. No use without permission./Shutterstock)

Od Les Vansa do mjesta Vallon-Pont-d'Arc ima oko 35 kilometara biciklom (ili automobilom) koji prate dionicu rute Grande Traversée de l'Ardèche. Ruta nudi nevjerojatan doživljaj zbog različitih nadmorskih visina koje se izmjenjuju, zajedno s raznolikim krajolicima.

Rijeka Ardèche prije otprilike 30 milijuna godina izdubila je kanjon u vapnencu. Danas se ondje nalazi zaštićeni rezervat prirode Gorges de l'Ardèche, jedan od najupečatljivijih prirodnih krajolika Francuske.

Područje je idealno za planinarenje, penjanje, vodene sportove i speleologiju, a dom je za oko 500 biljnih i više od 100 životinjskih vrsta. Najveća prirodna atrakcija ovog kraja je Pont d'Arc – prirodni kameni luk visok 54 metra. Ljeti je rijeka prepuna kanua i kajaka.

Upravo uz Pont d'Arc 1994. godine otkrivena je špilja Chauvet. Njezine paleolitičke slike stare su oko 36 tisuća godina, čak 14 tisuća godina starije od poznatijih crteža u špilji Lascaux u Dordognei. Obližnja replika Grotte Chauvet 2, zajedno s muzejem, omogućuje doživljaj tog iznimnog nalazišta.

Ardèche - 3 (Foto: Copyright (c) 2022 Pernelle Voyage/Shutterstock. No use without permission./Shutterstock)

Vrijedi krenuti i cestom Route des Gorges koja nudi gotovo desetak spektakularnih vidikovaca na rijeku i okolne litice, a ako vas put odvede prema jugu, stići ćete do podzemne katedrale – špilje Aven d'Orgnac – prepune veličanstvenih stalagmita koji prkose gravitaciji. U špilju se posjetitelji mogu spustiti užetom, ali i krenuti na uobičajeni obilazak ili se odlučiti za degustaciju vina lokalnih vinara, koja dozrijevaju upravo u špilji.

Avantura! Pogledajte kako izgleda tunel na Hvaru koji turistima tjera strah u kosti +1