Espresso Martini, koji se u početku zvao Vodka Espresso, prvi put je smućkao je britanski barmen Dick Bradsell u jednom londonskom baru 1983. godine. Navodno je Bradsell osmislio ovaj koktel kada mu je prišla mlada manekenka i zatražila piće koje će je razbuditi i dati joj energiju. Barmen je napravio espresso, dodao votku, Kahlúu (liker od kave) i malo šećera, snažno protresao sastojke s ledom te ih procijedio u čašu za martini. Tako je nastao jedan od najpoznatijih modernih koktela.

Iako je isprva nosio naziv Vodka Espresso, s vremenom je postao poznat kao Espresso Martini, zahvaljujući karakterističnoj čaši u obliku slova “V” u kojoj se posluživao, baš kao klasični Martini. Zanimljivo je da je tijekom godina nekoliko puta mijenjao ime – jedno vrijeme bio je poznat i kao Pharmaceutical Stimulant.

Ako ste ikada naručili Espresso Martini, možda ste dobili tri zrna kave na vrhu guste pjene. Ona nisu samo za ukras. Tri zrna simboliziraju zdravlje, bogatstvo i sreću, pa se smatra da osobe koje zajedno nazdravljaju ovim koktelom slave upravo te životne vrijednosti.

Kao i svaki poznati koktel, Espresso Martini ima brojne varijacije koje ga mogu učiniti slađim, kremastijim ili intenzivnijim. Lako ga možete prilagoditi vlastitom ukusu dodatkom karamel umaka, čokoladnog sirupa ili ekstrakta vanilije. Za klasični Espresso Martini trebat će vam 50 ml votke, 25 ml likera od kave, 25 ml svježe pripremljenog espressa, 5–10 ml šećernog sirupa (prema ukusu) i 3 zrna kave za dekoraciju.

Kako pripremiti savršeni Espresso Martini

Koristite svježe pripremljeni espresso

Svježe skuhani espresso temelj je izvrsnog Espresso Martinija. On daje bogatu aromu i pun okus koji čine razliku. Prije pripreme ostavite espresso da se malo ohladi kako led ne bi previše razvodnio koktel.

Dobro protresite koktel

Shaker snažno tresite oko 30 sekundi. Upravo tako nastaju sitni mjehurići zraka koji zajedno s prirodnim uljima iz kave stvaraju prepoznatljivu gustu pjenu i baršunastu teksturu. Jedno pravilo vrijedi uvijek: Espresso Martini se trese – nikada ne miješa.

Prilagodite količinu šećernog sirupa

Slatkoću koktela prilagodite vlastitom ukusu. Ako volite slađe koktele, dodajte malo više šećernog sirupa. Želite li naglasiti okus kave, smanjite količinu ili ga potpuno izostavite.

Odaberite kvalitetnu votku

Dobra votka jedan je od ključnih sastojaka vrhunskog Espresso Martinija. Premium votke daju čist i uravnotežen okus te omogućuju da se savršeno spoje s aromama kave.

Poslužite ga kao profesionalac

Najljepše izgleda u ohlađenoj čaši za martini, no odličan izbor može biti i coupe čaša, koja bolje čuva pjenu i smanjuje mogućnost prolijevanja. Za završni dodir dodajte tri zrna kave – zbog izgleda, ali i kao simbol tradicije.

Kviz općeg znanja koji će uspješno riješiti samo rijetki +6