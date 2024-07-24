Postoje pića koje profesionalni konobari nikad ne bi naručili na pojedinim mjestima. Ako se bar nije specijalizirao za pripremu koktela, bolje ih nemojte naručiti. Nemojte tražiti ni piće koje iziskuje kompliciranu pripremu ili koktel s više komponenata ako se nalazite u baru ispunjenom do zadnjeg mjesta.



"Nikad ne naručujem vino na čašu u kafiću koji služi jeftina pića", otkrio je Daniel Yeom, glavni konobar u Esters Wine Shop & Baru u Santa Monici, u razgovoru s HuffPostom.

"Nikad ne znaš koliko je dugo vino bilo otvoreno, a i šanse da ću dobiti nešto dobro na takvom mjestu jednake su nuli. Okus vina počne propadati odmah nakon otvaranja boce te se može pokvariti u svega nekoliko dana, osim ako kafić nije pedantan po pitanju čuvanja vina."

Preskočite točeni Guinness

Mnogi vjeruju da je nemoguće pogriješiti s točenim pivom. Jack Tynan, koji radi u pivnici Interboro Spirits & Ales u Brooklynu, ne slaže se s tim. Ako se nalazi u kafiću u kojem je gužva, neće naručiti točeni Guinness.

"Točeni Guinness naručit ću samo u lijepom i tihom pubu jer znam da će si konobari ondje uzeti vremena da ga natoče kako treba", kaže Tynan.



Guinness se tradicionalno toči u dva koraka – s točenjem se staje nakon što ste napunili čašu tri četvrtine kako bi mjehurići stvorili prepoznatljivu baršunastu pjenu. Nakon što pivo odstoji, nastavlja se točiti do vrha čaše.



"Ne naručujte espresso martini u kafiću koji ima lošu kavu", savjetuje Alejandro Echeverria iz bara njujorškog restorana Sushi by Bou.

Iako je taj koktel od kave i votke postao iznimno popularan u posljednjih nekoliko godina, ne radi ga svatko onako kako bi trebalo.



"Većina barova nije opremljena kvalitetnim aparatima za espresso, pa ni krajnji rezultat nije onakav kakav biste željeli", objašnjava konobar.

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