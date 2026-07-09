Moslavina posljednjih godina sve snažnije privlači one koji traže više od običnog vikend-izleta. Sve češće se ne dolazi samo zbog nabavke vina, nego zbog osjećaja koji ostaje nakon gutljaja. Moslavačke vinske ceste nisu tek ruta kroz vinograde, već putovanje kroz krajolik, tradiciju i autentičnost kakvu je teško pronaći na puno razvikanijim destinacijama. Svaka vinarija ima svoju priču, a opet zajednički identitet koji se razlikuje od svih drugih vinorodnih krajeva.

U središtu te priče nalazi se škrlet – autohtona sorta koja je postala simbol Moslavine

Vinograd u Moslavini (Foto: TZ Kutine, Memory lane)

i vino zbog kojeg ovaj kraj sve češće dolazi na kartu ozbiljnih vinskih znalaca. Zavodljivo lagan i svjež u mladim interpretacijama, elegantan i čvrst u ozbiljnijim stilovima, škrlet posljednjih godina pokazuje lice koje je iznenadilo i same vinare. Sve više etiketa potvrđuje da se ova sorta izvrsno ponaša i kod odležavanja u podrumu, pri čemu razvija složenost, dubinu i teksturu kakvu malo tko očekuje. Istodobno, pojedini moslavački vinari uspješno ga vraćaju i drevnim stilovima proizvodnje koji su ponovo popularni, poput vinifikacije u amforama i produljenih maceracija, gdje škrlet dobiva potpuno novu dimenziju: dubinu, karakter i gotovo meditativnu aromatiku.

Upravo zahvaljujući toj raznolikosti ekspresija, škrlet posljednjih godina osvaja i međunarodnu vinsku scenu. Sve veći broj medalja s prestižnog ocjenjivanja Decanter World Wine Awards potvrđuje ono što Moslavci odavno znaju, da ova sorta ima identitet i karakter koji se ne može kopirati. Nekada tiha vinska tajna kontinentalne Hrvatske danas postaje vino o kojem se govori daleko izvan granica zemlje.

Pr (Foto: TZ Kutina, Hrvoje Božićević)

No Moslavina nije samo škrlet. Tu je i moslavac, stara kontinentalna sorta koju vinoljupci u susjednim zemljama poznaju pod imenima furmint ili šipon. U moslavačkom izrazu moslavac daje vina snažnijeg karaktera, svježine i mineralnosti, potvrđujući koliko je ovaj kraj duboko povezan sa srednjoeuropskom vinskom tradicijom.

Posebnu emociju nosi i dišeča ranina – gotovo zaboravljena sorta koju danas čuva tek nekolicina predanih vinara. Nekada prisutna u starim moslavačkim vinogradima, danas je prava rijetkost i svojevrsni živi podsjetnik na vinsku povijest ovoga kraja. Oni koji je vinificiraju zasebno ne stvaraju samo vino, nego čuvaju dio identiteta Moslavine. Nježnija, aromatična i profinjena, dišeča ranina u čaši djeluje poput uspomene na neka sporija vremena.

Pr (Foto: TZ Kutina)

U Moslavini se vino ne pije na brzinu. Ovdje se uz vino sjedi. Gleda u zalazak sunca iznad vinograda. Razgovara. Diše. Hedonizam ovdje nije rezerviran za posebne prilike, nego za obične dane koji zahvaljujući čaši dobrog vina postaju posebni.

Sve više gostiju upravo zato produžuje svoj ostanak i bira smještaj među vinogradima, daleko od gradske buke i ubrzanog ritma. Posebnu pažnju privlače kuće za odmor Harmony retreats, smještene u prirodi Moslavine, gdje se luksuz ne mjeri pozlaćenim detaljima, nego mirom. Pogled na vinograde, privatnost, wellness sadržaji i tišina koju prekidaju samo zvukovi prirode stvaraju savršenu kulisu za vikend resetiranja. Ondje jutra počinju kavom na terasi, večeri završavaju uz vino pod zvijezdama, a vrijeme kao da napokon prestane žuriti.

Pr (Foto: TZ Kutina)

I možda je baš u tome tajna Moslavine. Ona ne pokušava impresionirati pod svaku cijenu. Ona vas polako osvoji. Čašom škrleta. Mirisom vinograda nakon kiše. Tišinom večeri u kući za odmor. Pogledom koji se pruža preko zelenih brežuljaka dok shvaćate da se najbolji hedonizam zapravo krije u jednostavnim stvarima.

Pr (Foto: PR)