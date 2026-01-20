Galerija 1 1 1 1 Suhi grah i većina mahunarki sadrži složene ugljikohidrate po imenu oligosaharidi koje ljudski probavni sustav ne može u potpunosti razgraditi. Oni se apsorbiraju u tankom crijevu, te fermentiraju u deblom crijevu – proces je to koji uzrokuje stvaranje plinova, a kod nekih ljudi i neugodan osjećaj nadutosti.

Da biste rasteretili probavni sustav i smanjili šansu za pojavu tih neugodnih simptoma, poželjno je suhi grah namočiti u običnoj vodi osam do 12 sati prije termičke obrade.

Istraživanja su pokazala da se dio oligosaharida otapa u vodi tijekom namakanja, a ocjeđivanjem i ispiranjem graha ti spojevi djelomično nestaju, smanjuje se količina koja završava u jelu i organizmu.

Važno je namočiti grah 8 do 12 sati prije kuhanja (Foto: Shutterstock)

Nakon što grah namočite, dobro isperete i ocijedite stavite ga kuhati u čistoj vodi i velikom loncu. Kuhajte grah sve dok nije termički obrađen do kraja, odnosno dok ne omekša. Nedovoljno kuhan grah nije ugodan ni siguran za konzumaciju.

Na probavljivost graha utječu i začini koji se s njime kuhaju. Mnogi u lonac sa suhim grahom dodaju začine poput lovorovog lista i kumina. Oni sadrže ulja koji djeluju karminativno na organizam – izbacuju plinove, opuštaju crijevne grčeve, a jelu daju bogatu zemljanu aromu.

Ako ste tek nedavno shvatili važnost prehrambenih vlakana za ljudski organizam i spoznali koliko je grah obiluje ovim važnim nutrijentom, nemojte pretjerivati s konzumacijom. Važno je polako i postupno graditi toleranciju. Počnite s manjim porcijama graha i postupno je povećavajte kako biste svojem organizmu i probavnom sustavu pružili šansu da se prilagodi.

Grah možete pretvoriti i u pire ili namaz kako biste “omekšali” njegovu debelu kožicu i povećali mu probavljivost, ali i smanjili šansu od dobivanja probavnih smetnji.

