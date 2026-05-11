Galerija 1 1 1 1 Austrijska tvrtka Tubolito napravila je prvu pametnu zračnicu s integriranim senzorom tlaka u gumama na baterije. Više ne morate silaziti s bicikla, niti dodirivati gume - zračnica vam u stvarnom vremenu šalje podatke o tlaku u gumi na pametni telefon.

Zračnica nije napravljena od klasične gume već posebne vrsta plastike pod imenom termoplastični poliuretan. To je materijal koji se nekoć koristio za izradu zvučnika u pametnim telefonima. Laganiji je od gume, a istovremeno izdržljiviji na bušenje.

Tubolito verzija zračnica ima ugrađeni čip koji prati tlak u gumi i šalje podatke direktno u mobilnu aplikaciju na vašem pametnom telefonu ili na kompatibilnom računalu.

Podaci iz zračnice stižu direktno u aplikaciju na mobilni telefon

Prvu verziju ove zračnice austrijska je tvrtka predstavila još 2021.godine, a odnedavno ima i novu verziju Turbo-Road SYNCD za cestovne bicikle koja dolazi s Bluetooth senzorom, a koja se prodaje po cijeni od oko 40 eura za komad.

Biciklisti se više ne moraju zaustavljati, silaziti s bicikla niti približavati se gumi – senzor u zračnici odradi sav posao i obavijesti vlasnika o situaciju.

Nova pametna zračnica postavlja se na bicikl kao i ona klasična, a senzor se automatski aktivira kada se kotač počne okretati. Kako izgleda prva pametna zračnica za biciklističke gume, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

Tubolito SYNCD trenutno je dostupan na sljedećim tržištima: u Europskoj uniji, SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu, Švicarskoj, Islandu, Monaku, Norveškoj i Lihtenštajnu.

