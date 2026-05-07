Crepes su vrlo tanke mekane palačinke porijeklom iz Francuske koje s pripremaju od jaja, mlijeka, brašna, šećera i maslaca. Lagane su i prozračne, a mogu se nadjenuti različitim nadjevima.

U svibnju ih najviše volimo napuniti svježim jagodama, ali i sljubiti sa slasnim nadjevom na bazi krem sira i vrhnja za šlag. Ova kombinacija okusa posebno će se svidjeti ljubiteljima cheesecakea.

Ako na raspolaganju nemate jagode, poslužite se možete i drugim bobičastim voćem po želji.

Palačinke s jagodama, krem sirom i šlagom - sastojci: 500 ml slatkog vrhnja za šlag

300 g svježih jagoda

300 ml mlijeka

125 g glatkog brašna

120 g krem sira

100 g šećera

75 g omekšanog maslaca

75 g šećera u prahu

4 velika jaja

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

prstohvat soli Palačinke s jagodama, krem sirom i šlagom - priprema: Napravite smjesu za palačinke: u blenderu izmućkajte jaja, mlijeko, glatko brašno, šećer, omekšani maslac sa sobne temperature i malo soli. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. Smjesu stavite u hladnjak na oko pola sata. Ispecite palačinke na zagrijanoj tavi u kojoj ćete dodati nešto biljnog ulja – ulijte nekoliko žlica smjese u tavu i kružnim pokretima rasporedite smjesu po cijelom dnu u jednom ravnomjernom sloju. Pecite palačinku oko jedne minute dok se rubovi ne počnu lagano odvajati od podloge – okrenite palačinku i nastavite je peći još oko pola minute. Ponavljajte postupak dok ne potrošite svu smjesu. Ispečene palačinke slažite na tanjur jednu preko druge te ih pokrijte kako bi ostale tople. Napravite nadjev: mikserom izradite vrhnje u šlag s tri žlice šećera u prahu. Stavite sa strane. U drugoj zdjeli pomiješajte krem sir, ostatak šećera u prahu i ekstrakt vanilije. Šlag umiješajte u dobivenu smjesu. Dobivenom kremom nadjenite palačinke, preko nadjeva dodajte narezane svježe jagode i zarolajte. Poslužite ovako pripremljene palačinke uz dodatne jagode i šećer u prahu. Dobar tek!

