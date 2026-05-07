Crepes su vrlo tanke mekane palačinke porijeklom iz Francuske koje s pripremaju od jaja, mlijeka, brašna, šećera i maslaca. Lagane su i prozračne, a mogu se nadjenuti različitim nadjevima.
U svibnju ih najviše volimo napuniti svježim jagodama, ali i sljubiti sa slasnim nadjevom na bazi krem sira i vrhnja za šlag. Ova kombinacija okusa posebno će se svidjeti ljubiteljima cheesecakea.
Ako na raspolaganju nemate jagode, poslužite se možete i drugim bobičastim voćem po želji.
Palačinke s jagodama, krem sirom i šlagom - sastojci:
- 500 ml slatkog vrhnja za šlag
- 300 g svježih jagoda
- 300 ml mlijeka
- 125 g glatkog brašna
- 120 g krem sira
- 100 g šećera
- 75 g omekšanog maslaca
- 75 g šećera u prahu
- 4 velika jaja
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- prstohvat soli
Palačinke s jagodama, krem sirom i šlagom - priprema:
- Napravite smjesu za palačinke: u blenderu izmućkajte jaja, mlijeko, glatko brašno, šećer, omekšani maslac sa sobne temperature i malo soli. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. Smjesu stavite u hladnjak na oko pola sata.
- Ispecite palačinke na zagrijanoj tavi u kojoj ćete dodati nešto biljnog ulja – ulijte nekoliko žlica smjese u tavu i kružnim pokretima rasporedite smjesu po cijelom dnu u jednom ravnomjernom sloju.
- Pecite palačinku oko jedne minute dok se rubovi ne počnu lagano odvajati od podloge – okrenite palačinku i nastavite je peći još oko pola minute. Ponavljajte postupak dok ne potrošite svu smjesu. Ispečene palačinke slažite na tanjur jednu preko druge te ih pokrijte kako bi ostale tople.
- Napravite nadjev: mikserom izradite vrhnje u šlag s tri žlice šećera u prahu. Stavite sa strane. U drugoj zdjeli pomiješajte krem sir, ostatak šećera u prahu i ekstrakt vanilije. Šlag umiješajte u dobivenu smjesu.
- Dobivenom kremom nadjenite palačinke, preko nadjeva dodajte narezane svježe jagode i zarolajte. Poslužite ovako pripremljene palačinke uz dodatne jagode i šećer u prahu. Dobar tek!
