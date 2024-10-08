Galerija 1 1 1 1

Mnogi sirevi se u trgovinama režu na manje komade i prodaju zamotani u plastičnoj foliji – što iz praktičnih razloga, a što kako bi kupci mogli vidjeti što zapravo biraju.

No to ne znači da biste ih trebali u plastici i ostaviti kad ih donesete kući. Stručnjaci tvrde da je plastična folija loš izbor za pohranjivanje sira.



Prozirna plastična folija prekida dovod zraka, koji je iznimno važan za održavanje i produžavanje svježine i ispravnosti sireva, pogotovo onih tvrđih i masnijih. Prozirna plastična folija propušta svjetlost što može dodatno narušiti izgled i okus sira.



Siru je potrebna i određena doza vlage, no ako je unutar folije "zarobljen" višak vlage sir će postati sluzav, pokvaren i pljesniv. Sigurno je jesti samo sireve s plemenitom plijesni poput roqueforta i gorgonzole, a ne one koji su "poplavili" zbog neprikladnog skladištenja.

Sir radije zamotajte u voštani papir za pečenje (Foto: Shutterstock)

Produžite rok trajanja

Umjesto u plastičnu foliju, sir omotajte u voštani papir za pečenje, a po želji isti stavite u hermetički zatvorenu kutiju, pa spremite u hladnjak. Ne samo da ćete tako spriječiti isušivanje / kvarenje sira, već i širenje mliječnih mirisa po ostatku hladnjaka.



Tvrdi sirevi poput parmezana prodaju se narezani u vakumiranim plastičnim pakiranjima – i u njima su potpuno sigurni dok god su neotvoreni i stavljeni u hladnjak. Kada pakiranje otvorite, sir radije prebacite u staklenu posudu s odgovarajućim poklopcem ili zamotajte u lagano navlaženu pamučnu krpu koja će spriječiti isušivanje.



Iako se tehnički većina sireva može zamrznuti kako bi im se produžio rok trajanja, nakon odmrzavanja se mijenja boja, tekstura i okus samog proizvoda što može negativno utjecati na razinu vašeg uživanja u njemu. Radije kupujte manje količine sira koje možete pojesti u kraćem roku, nego ih stavljati u zamrzivač.

