Zabatak je iznimno ukusan dio piletine koji se može pripremiti na različite načine - te sljubiti s različitim okusnim kombinacijama. Mi vam danas predlažemo piletinu s okusom margarite – popularnog koktela na bazi tekile.

Tekilu i sok citrusonog voća stavite u marinadu kojim ćete oplemeniti okus mesa, ali ga iskoristite i za pripremu bogatog umaka s kojim ćete isto poslužiti.

Pečenu piletinu poslužite uz kuhanu rižu, svježe listiće korijandera i malo čili papričica i dobit ćete divan ručak ili večeru gotovu u manje od 60 minuta.

Pileći zabatak u marinadi s tekilom - sastojci: 1 kg otkoštenog pilećeg zabatka

180 ml tekile

180 ml narančinog soka

120 ml soka limete

65 ml meda

45 g maslaca

2-3 češnja češnjaka

1 čajna žličica čilija u prahu

sol i papar po želji

biljno ulje Pileći zabatak u marinadi s tekilom - priprema: U posudi pomiješajte tekilu, sok od naranče i limete, naribani češnjak i čili prah. Uronite otkošteni pileći zabatak u marinadu. Poklopite posudu i marinirajte meso barem 20 minuta ili do dva sata u hladnjaku. Kad ste spremni peći meso, izvadite meso iz marinade, posolite ga i popaprite po želji te ga ispecite na nešto zagrijanog ulja u tavi. Pecite meso oko četiri do šest minuta sa svake strane, odnosno dok se termički ne obradi do kraja. Kada ste ispekli meso u istu tavu izlijte marinadu od tekile i soka citrusnog voća. Dodajte i med i zakuhajte umak. Postružite i preostale zapečene dijelove s dna tave. Kuhajte umak oko pet do 10 minuta dok se ne zgusne. Pred kraj kuhanja u umak dodajte maslac i nešto soli i papra po želji. Poslužite pečenu piletinu s pripremljenim umakom. Dobar tek!

Sočno i puno okusa: Koliko dugo treba marinirati meso za najbolji rezultat? +6