Galerija 7 7 7 7 Dok se otok tek priprema za ljeto, XTERRA Croatia pobrinula se da turistička sezona u Malom Lošinju stigne znatno ranije. Prašina se polako sliježe na otočkim trail stazama, a dojmovi su jednoglasni - ljestvica je podignuta izuzetno visoko. Drugo izdanje XTERRE Mali Lošinj, održano od 8. do 10. svibnja, nadmašilo je sva očekivanja. Nije to bila tek uspješna "repriza" događanja, već ozbiljna organizacijska nadogradnja koja je na otok vitalnosti privukla više od 700 natjecatelja iz čak 23 zemlje svijeta.

Sunčani vikend pružio je idealne uvjete za natjecatelje koji su stigli sa svih strana svijeta - od Austrije, Belgije i Švicarske, preko Izraela, Estonije i Ukrajine, pa sve do Japana, SAD-a i Brazila. Lošinjska riva ovih je dana pričala sve svjetske jezike, a razlog tome bio je dosad najširi spektar disciplina koji je omogućio da se na stazi nađu svi: od vrhunskih profesionalaca do rekreativaca.

Tri dana čistog adrenalina

Događaj je bio strukturiran na načn da je svaki dan donio drugačiju vrstu, ali i razinu uzbuđenja.

Petak je prošao u znaku zagrijavanja. Dok su se odrasli bavili registracijama i upijali zadnje tehničke upute, centar grada preplavila je energija najmlađih na dječjoj utrci. Lokalne su mališane roditelji mogli registrirati bez plaćanja kotizacije, a odaziv je svjedočio činjenici da se lokalno stanovništvo uistinu saživjelo s događajem. Večer je završila tradicionalnim pasta partyjem - savršenom prilikom za punjenje baterija, ali i opuštenu razmjenu taktika uoči velikog starta.

Subota je donijela vrhunac natjecanja. Uz "kraljevsku disciplinu" Full Distance, koju je pobjednik Petr Soukup završio s izvrsnim vremenom od 2:17:58, posebnu dinamiku unijele su nove forme. Dok je Soukup slavio, prava se drama odvijala iza njegovih leđa, drugoplasirani natjecatelj bio je skoro 4 minute sporiji, no borba za postolje bila je nevjerojatno neizvjesna jer je razlika između drugog i trećeg mjesta iznosila svega 17 sekundi.

Mixed Relay (mješovita štafeta) postala je instant hit zbog svoje brzine i timskog duha, dok su Sprint i Super Sprint utrke bile rezervirane za one koji preferiraju eksplozivnije napore. Poseban značaj subotnjem programu dalo je Prvenstvo Hrvatske u kros triatlonu, gdje su se najbolje domaće snage u organizaciji Hrvatskog triatlonskog saveza borile za nacionalne titule. U muškoj konkurenciji dominirali su Silvije Tomac, Luka Kišiček i Leon Gabriel Kišiček, dok su kod žena najbrže bile Nika Rimaj, Karmen Fabris i Roza Šporčić.

Dan su upotpunile i utrke plivanja na 1.5 i 3 kolometra, a sve je zaključeno velikim slavljem na podjeli medalja i zasluženom after partyju.

Nedjelja je fokus prebacila na trail trčanje i MTB utrku. Ove godine staze su dodatno proširene i produljene - trkači su testirali izdržljivost na novim dionicama od 8 i 16 kilometara, dok su biciklisti savladavali atraktivnih 29,5 kilometara kroz srce otoka. Te staze nisu samo sportski poligon; one su najljepša razglednica Lošinja koja povezuje obalne dionice, guste šume i vidikovce, s dramatičnom završnicom u samom centru grada.

Za one najbolje, natjecanje ovdje ne završava. Lošinj je bio ulaznica za globalnu pozornicu: podijeljeno je 26 mjesta za XTERRA World Championship, dok je 30 mladih sportaša osiguralo priliku za nastup na XTERRA Youth World Championship koji se ove godine održava u Ruidosu, New Mexico.

Infrastruktura koja prati svjetski standard

Jedan od ključnih faktora uspjeha događaja ponovno je bila suradnja s Lošinj Hotels & Villas. Za natjecatelje je to značilo vrhunsku bazu: od pažljivo planirane prehrane za ekstremne napore do smještajnih kapaciteta u neposrednoj blizini sportskog borilišta.

No, visoki standardi izvan staze bili su tek uvod u ono što je sportaše dočekalo na samom terenu. Voditelj projekta, Tomislav Paripović, nije krio zadovoljstvo, posebno istaknuvši ocjene koje su stigle od tehničkog vodstva svjetske XTERRA organizacije:

„Ove godine dobili smo najveći mogući kompliment gospodina Nice Lebruna, tehničkog direktora XTERRA-e, koji je naglasio kako smo u samo godinu dana napravili ogroman skok u organizaciji i podignuli standarde prateći stroge kriterije elitnih svjetskih lokacija. No, ono što ni najbolja organizacija ne može kupiti je sama priroda. Gospodin Nico potvrdio je ono što mi znamo - u Europi je teško pronaći bolju uvalu za plivački dio triatlona od uvale Čikat. Čisto more, uvala potpuno zaštićena od valova, idealna dubina i savršena vidljivost podmorja ne samo da olakšavaju postavljanje bova, već natjecateljima pružaju onaj neprocjenjiv osjećaj ljepote i sigurnosti.“

Nova era sportskog turizma

XTERRA je u Mali Lošinj donijela više od samog natjecanja. Između starteva i ciljeva, život se preselio u Expo zonu koja je služila kao glavno mjesto susreta i druženja među natjecateljima i posjetiteljima. Taj društveni segment, u kojem se sport prožima s opuštenom atmosferom otoka, pretvara ovaj događaj u platformu za promociju zdravog života i ekološki svjesne destinacije.

Potencijal grada Malog Lošinja kao jedne od važnijih XTERRA destinacija prepoznaje i vodstvo globalne XTERRA organizacije. Nico Lebrun, izvršni direktor XTERRA-e, istaknuo je kako upravo ovakve lokacije predstavljaju budućnost outdoor sportskih događanja jer uspješno povezuju vrhunsko natjecanje, aktivni odmor i autentičan doživljaj destinacije.

„XTERRA nije niti brend niti događaj kroz koji želimo da ljudi samo dođu, odrade utrku i odmah “pobjegnu” kući. Želimo da sudionici u destinacije diljem svijeta dolaze sa svojim obiteljima, ostanu nekoliko dana, uživaju u destinaciji i požele se vratiti ponovno. Lošinj za tako nešto ima sve što je potrebno - prekrasne trail staze, more, hotele i restorane koji mogu podržati rast ovakvog događaja. Ovogodišnje, drugo izdanje - potvrdilo je ono što smo predvidjeli 2025. - Mali Lošinj nastavit će se razvijati kao vrhunska svjetska destinacija za outdoor turizam, a naša je misija u XTERRA-i da se triatlon (kao sportska disciplina) prezentira svijetu uz pomoć slike stvorene u Malom Lošinju koju smatramo esencijom XTERRA-inog brenda.“, poručio je Lebrun.

Pobjednici su poznati, medalje su podijeljene, a organizatori već gledaju prema 2027. godini jer sudeći po reakcijama, XTERRA i Mali Lošinj su par koji tek počinje pisati svoju najzanimljiviju povijest.

Zahvala organizatora

Organizator ovim putem zahvaljuje generalnom partneru događaja Lošinj Hotels & Villas, Gradu Malom Lošinju, Turističkoj zajednici Grada Malog Lošinja, Turističkoj zajednici Kvarnera, Ministarstvu turizma i sporta te ostalim ključnim partnerima, institucijama, pokroviteljima i brojnim službama i volonterima bez čije podrške i angažmana realizacija događaja ne bi bila moguća.

