S bezbroj oblika, duljina i debljina, tjestenina je jedna od onih namirnica čija svestranost nema granica. Od raskošnih kombinacija s domaćim umacima i bogatim dodacima ili u sasvim jednostavnom izdanju – uz malo maslaca i prstohvat svježe mljevenog papra, teško ćemo joj odoljeti.

Iako se kuhanje tjestenine čini prilično jednostavnim, već znamo da u kulinarstvu ne postoji ništa toliko jednostavno da o tome ne postoji barem pet različitih teorija. Vrijeme kuhanja često je stvar osobnog ukusa – neki vole tjesteninu kuhanu točno al dente, dok drugi preferiraju mekšu teksturu.

Tu je i vječna rasprava o količini soli u vodi, oko koje se ne slažu ni profesionalni kuhari. Ulje ili ne? Ispirati ili ne... I dok bi kompletan savjetnik za kuhanje tjestenine mogao imati pozamašan broj stranica, mi će mo se u ovome tekstu pozabaviti – količinom vode.

I – postoji li ispravan način?

Na većini pakiranja tjestenine preporučeno je da pola kilograma tjestenine kuhate u 4 do 6 litara vode. Iako nestrpljivi neće imati vremena čekati da toliko vode zakuha, velika količina vode ima svoje prednosti. Prije svega, sprječava da se tjestenina lijepi tijekom kuhanja, odnosno da se sva ravnomjerno skuha

Ali opet, ako je vjerovati kulinarskom stručnjaku Altonu Brownu, možda biste ipak, kao oni nestrpljivi u gornjem pasusu, tjesteninu trebali kuhati u – manje vode. Već znamo, tako ćete skratiti vrijeme kuhanja, pa time i štedjeti energiju, ali kaže kako će i umak koji kanite poslužiti s tjesteninom imati bolji okus.

Brown preporučuje otprilike 2 litre hladne vode na pola kilograma tjestenine. Ako stavite tjesteninu u hladnu vodu, zagrijavat će se zajedno. Manja količina vode znači veću koncentraciju škroba, što ćete itekako osjetiti na teksturi umaka. Vjerojatno ste više puta naletjeli na recept u kojem se umak dovršava ili usavršava upravo vodom u kojoj se kuhala tjestenina.

Kao zaključak, možda ne postoji samo jedan pravi način za kuhanje tjestenine, ali za svilenkasti gusti umak – bit će dovoljno da voda tek prekrije tjesteninu u loncu.

Ovaj tjedan kuhamo 7 jela koja su jako fina, a tako lako se spremaju +2