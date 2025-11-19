Galerija 14 14 14 14

Sivi dani, sve što Mariah Carey treba za Božić i plišani božićni patuljci koji vire iz izloga trgovina sa svojim dugačkim kapama i bradama najavljuju najveselije doba godine, a mnogi će reći i najslasnije. Sezona kuhanih vina i maštovitih delicija uskoro počinje, a osobito se veselimo Fuliranju, koje će od 26. studenoga do 7. siječnja 2026. žariti i paliti Trgom Josipa Jurja Strossmayera. Ove godine tema je Priroda i društvo, inspirirana brigom o okolišu, znatiželjom i kreativnošću.

Bit će to, najavljuju organizatori iz kreativne agencije Kokoš ili jaje, najangažiranije, najkreativnije i najrazigranije Fuliranje u njegovih 13 godina. U spoju tradicije i suvremenog, Strossmayerov trg pretvorit će se u učionicu pod otvorenim nebom, obogaćenu raznim instalacijama i posebnim Fuliranje Nature i History Trailom, koji pričama o Strossmayeru, Lenuciju, Bolléu i ostalim velikanima otkriva povijest Zagreba na nov, zabavan način.

"Fuliranje ostaje i gastronomski vrhunac Adventa. Dočekat će nas 16 kućica s najraznovrsnijom ponudom jela i pića. Redom to su: Noel*, Dante Tapas & More, Pastamisee, Gdje je Jura by Klepić Juraj, Strikoman’s Bistro, SpudBud, Buncek, Picnic Mingle&Fun, chef Mario Mihelj, Institut za kobasice by Mate Janković, Mama Zakucava, Chefs burger by Ivan Pažanin, Pizza Social Club, Brûlée Bar, GingleBells i Rakijarnica", otkrivaju organizatori.

Pastrami (Foto: Nika Borovac)

Hitovi s Fuliranja

Na ovogodišnjem pretpremijernom kušanju gastronomske ponude Fuliranja u Metrou Jankomir imali smo priliku okusiti buduće hitove. Najviše ovacija izazvala je kućica Picnic Mingle & Fun, koja nas je oduševila s nevjerojatno sočnim pastramijem (sendvič s tanko rezanim sušenim i dimljenim goveđim prsima, topljeni sir, pirjani kiseli kupus i dimljena majoneza, posluženo u sourdough kruhu by Boogie Bakery). A kad je riječ o slatkišima, pobijedila je Matilda - nevjerojatno ukusna čokoladna torta koju čine raskošni biskvit, čokoladni ganache od belgijske tamne čokolade i vrući preljev od čokolade. Matildu potpisuje tvorac popularnih Dubai fritula, Juraj Klepić s kućice Gdje je Jura. Rakijarnica će se tradicionalno pobrinuti za mirisna pića, poput kuhanog vina i nešto slađeg kuhanog pelina.

Matilda (Foto: Nika Borovac)

"Talentirani dvojac Ante i Danilo iz trešnjevačkog Dante Tapas & More priredio nam je Baošticadu, odnosno dalmatinsku pašticadu u bao pecivu, te usput otkrio kako će na Fuliranju u ponudi imati i Croquetas de Jamon (krokete s jamon pršutom), Señor spicy kobasicu s umakom i pečenim kukuruzom u somunu, Patatas Bravas te Christmas Sangriju.

Uslijedila je rapsodija okusa s kućice Buncek, iza koje stoji entuzijastična ekipa koja živi festivale i voli hranu bez pretenzija. Nakon kućice Cuban sandwich na Foodballerci i kućice Berlin na Fuliranju u Kurelčevoj, odlučili su da je vrijeme za novu zvijezdu – buncek u četirima svjetskim interpretacijama. U panuozzo pecivu u ponudi će biti klasični hrvatski buncek sa zeljem i umakom od hrena, zatim korejski s kimchijem, američki Bacon Jam s iceberg salatom, rajčicom i kiselim krastavcima te talijanski Don Prasco, koji su nam i pripremili na pretastingu te nas osvojili kombinacijom umaka dijonaisse, domaćeg bunceka, salse verde, sa salatom jabuka–komorač–rikola te umakom pesto rosso.

Fuliranje - 12 (Foto: Nika Borovac)

Noel* će ove godine na Fuliranju nuditi originalne delicije u funky-blagdanskom formatu, sa standardom imena koji nosi Michelinovu zvjezdicu, a chef Ivan Temšić pretpremijerno nam je predstavio PigRoll (brioche pecivo, pečena svinjetina, domaća turšija, majoneza mladog luka, ketchup karamelizirane jabuke) te okrio da će na Strossmayerovu trgu u ponudi biti i Purica 2.0 (naan kruh, pečena purica, aioli, gel od šipka, hrskavi luk), "Krpice sa zeljem" (tacosi, dimljeni buncek, slatki kupus, salsa od pečene paprike, čvarci, kiselo vrhnje) te Buča (prženi hokkaido, miso-majoneza, ukiseljene jabuke, ulje s čilijem i bučine sjemenke).

Vodički Strikoman's Bistro ove godine prvi put stiže na zagrebački Advent i na Fuliranje donosi vrhunske, kreativne street-food specijalitete. U ponudi će imati gulaš od tune, sočni porchetta sendvič, prepoznatljivi Strikin beef tartar te Octo-Dog, hobotnicu u hrskavoj tempuri posluženu u hot-dog pecivu.

Jedan od aduta Fuliranja svakako će biti i ultrapopularni Spud Bud, koji će pored svojih hitova ekskluzivno na Fuliranju ponuditi i dva prigodna jela: sekeli gulaš te trgani buncek s dinstanim zeljem i umakom od hrena, koji smo imali privilegiju prvi kušati.

Fuliranje - 13 (Foto: Nika Borovac)

Kućica Pastamisee i ove godine priprema svježu tjesteninu u kolutovima sira grana padano. Uz dva klasika, slavni talijanski cacio e pepe i tjesteninu sa svježe naribanim tartufima, predstavljaju i treću pastu - bolonjez, jelo koje će klinci, ali i odrasli jednostavno obožavati.

Spremni smo za novo Fuliranje! Gužva, smijeh, brdo fine hrane i pića... Jedva čekamo da sve počne. Cijelo smo ljeto vrijedno kuhali i testirali recepte za bolonjez i možemo reći kako smo ga usavršili, poručuje ekipa s kućice Pastamisee. Chef Mario Mihelj publiku će na Fuliranju osvajati moćnim i kreativnim šiševima, nas je oduševio šiš N’dujom. Silno nas je zabavila i najava kućice Mama zakucava. Ova mama, kažu, rastura u kuhinji i za Fuliranje je zakucala s trima jelima izvan svake lige: punjenom pohanom paprikom, lovačkim gulašom od vepra i srne u bao bunsu te domaćim knedlima s džemom od šljiva u tajnom umaku.

Fuliranje - 5 (Foto: Sandro Sklepić i PR Fuliranja)

Pizza Social Club predstavio nam je pizzu Calzone s porilukom i pizzu N’duja. Institut za kobasice by Mate Janković iznova je dokazao da im nema premca kad je riječ o ponudi kobasica na Adventu, ovaj put naišli su na sveopće odobravanje kranjskom kobasicom. Pažaninov Chef’s burger brinut će se da ne zafali izvrsnog comfort fooda s daškom Mediterana, a na pretastingu je ponudio svoj hit Crispy kapulu. Među novitetima koji će zasigurno izazvati veliko zanimanje publike svakako je kućica Brûlée Bar, iz koje najavljuju spoj slatkiša, kreme i vatre", otkriva Kokoš ili jaje i dodaje:

"Izvrsnu hranu, kreativna pića i koktele pratit će nikad bogatiji edukativni i humanitarni program. Fuliranje će tijekom ovih blagdana u suradnji s platformom Crumbs svakodnevno izdvajati 15 porcija hrane, aktivno sudjelujući u smanjenju bacanja hrane i poticanju održivih navika, te omogućiti dostupnost kvalitetne hrane svima po značajno povoljnijim cijenama.

Reciklirana ambalaža (Foto: Sandro Sklepić i PR Fuliranja)

Štićenici Udruge UNUO imat će prilike kuhati sa chefom Temšićem u kućici Noel*, a prihod će pomoći radu Udruge koja kroz umjetnost gastronomije osnažuje osobe s invaliditetom, djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade u ranjivim situacijama. Svake subote održavat će se program Ladies First, u sklopu kojeg nastupaju žene DJ-evi i zbor Sve za nju. Zajedno će na Fuliranju senzibilizirati javnost o prevenciji i borbi protiv malignih oboljenja žena u suradnji s udrugom Sve za nju, za koju će se prikupljati donacije.

U suradnji s Maticom umirovljenika grada Zagreba svaki ponedjeljak bit će posvećen Superseniorima. Naše će bake i djedovi tako moći zaplesati uz hitove svoje mladosti koje će na koncertima uživo izvoditi Miro Ungar, Kristijan Beluhan i Ajngemahtec band, ŠLEPER ŠLAGER bend, Robert Mareković i Swingers band, ali će i sami umirovljenici sudjelovati u programu te izvesti predstavu Doktor Nepalac u režiji Vinka Štefanca, a sve posjetitelje razveselit će i nastupom KUD-a Valentinovo s prigodnim blagdanskim programom.

Uzbuđenje oko Fuliranja počelo je i prije samog otvorenja jer već je u tijeku atraktivan natječaj ART Waste Challenge za mlade umjetnike i umjetnice do 35 godina, koji imaju priliku predložiti rješenje privremene javne skulpture isključivo od recikliranih materijala s prijašnjih izdanja festivala, u suradnji s HDLU-om i uz podršku METRO-a, koji osigurava nagradu od 4000 eura bruto. Svi detalji natječaja dostupni su na linku. Stručni žiri Fuliranja i HDLU-a do 20. studenog bira najbolje rješenje. Otkrivanje skulpture na Trgu J. J. Strossmayera bit će 12. prosinca, a rad će biti izložen do kraja festivala 7. siječnja 2026., nakon čega odlazi u trajno vlasništvo METRO-a.

Posebna je pažnja, naravno, posvećena sadržaju za najmlađe, koji uključuje dječje predstave, zborove i radionice, druženja sa svetim Nikolom i Djedom Božićnjakom te zabavno učenje na otvorenom uz Nature i History Trails. Utorkom i srijedom školarci će imati Zero Waste radionice u suradnji sa Zelenom Akcijom te predavanja Čistog podzemlja. Sve generacije razveselit će vijest da se na Fuliranje vraćaju popularne gratis plesne radionice u kojima smo uživali na Fiesti Latini. Tako ćemo opet četvrtkom gibati kukove u latinoritmovima uz izvrsne plesne instruktore.

Preostaje nam tek dočekati 26. studenoga, kada Fuliranje počinje s warm up dijelom uoči službenog otvaranja Adventa, te sve do 7. siječnja uživati u bogatstvu okusa, mirisa, osmijeha i druženja i iznova otkriti zašto Fuliranje već 13 godina ispisuje najljepše adventske priče Zagreba."

Za novosti svakodnevno pratite Fuliranje na Facebooku i Instagramu.

Mjesto: Trg Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb

Trajanje: 26. studenoga 2025. do 7. siječnja 2026.

Radno vrijeme: pon-pet 12:00 - 24:00 h / sub-ned 11:00 - 24:00 h

Božić 17:00 - 24:00 h

Štefanje 12:00 - 24:00 h

Stara Godina 12:00 - 03:00 h

Nova Godina 17 - 24:00 h

Simboli Zagreba od betona i čelika: Vjesnik, Mirkova cigara, Mamutica... +9