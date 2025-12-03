Galerija 1 1 1 1 U šarolikoj ponudi jela i pića na zagrebačkom Adventu, odlična adresa za ljubitelje šiša i kobasica je ona Maria Mihelja, chefa koji je mnogima najpoznatiji kao jedan od tri mušketira žirija MasterChefa. Njegovu kućicu, ŠišCo by Mario Mihelj pronaći ćete na Fuliranju koje će žariti i paliti Trgom Josipa Jurja Strossmayera do 7. siječnja iduće godine. Neka vas ne začudi poznato lice koje će vas ugostiti, na ŠišCo kućici radi i Egon Jurić iz Županje, jedan od natjecatelja MasterChefa.

Vrsni chef Mario Mihelj je nekoliko godina pauzirao s festivalima, ali sada ne skriva zadovoljstvo povratkom i street food specijalitetima koji spajaju kobasicu i šiš. Radi se o smjesi od kobasica koja se peče na štapu pa zajedno s dodacima poslužuje u posebno osmišljenim pecivima.

Twist koji radi razliku

Umjesto briochea i lizika, Mario Mihelj donosi lepinju za ćevape, ali u formi peciva, koja je mekana, može se fino zapeći i ostaje kompaktna. Ovisno o šišu, u mesnu smjesu dodaje sir, 'Nduju – meku i pikantnu talijansku kobasicu ili pak mirisne začine, poput blagdanskog spoja cimeta, klinčića i papra.

ŠišCo by Mario Mihelj - 3 (Foto: Sandro Sklepić/PR Fuliranja)

Sve što može biti domaće, Mario Mihelj radi od nule, pa tako za kremasti namaz najprije peče paprike, dodaje začine i blenda sve dok dobije kremu koju miješa sa sirom. Taj kremasti sir od pečene paprike pronaći ćete u klasiku, koji je za sada i bestseller kućice - Just Beef u koji idu i majoneza, prženi luk i rikula.

Na pitanje koji mu je najdraži šiš, Mario preporučuje Beef 'Nduju koja će fino, ali ne i previše zagrijati nepca, a toplinom okusa savršeno paše zimi. Obožavateljima svinjetine bit će najdraži Pig & Cheese, kombinacija svinjskog šiša i sira sa coleslaw salatom, honey mustard umakom, prženim lukom i mladim lukom. Cijene šiševa se kreću od osam do devet eura, a na kućici se možete zagrijati i kuhanim vinom ili nešto žešćim pićima.

