Galerija 5 5 5 5 Među mnogobrojnim događanjima na GAST-u, ove godine izdvaja se Caputo Pizza Cup Croatia u organizaciji tvrtke Mainardi Food, s kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo pizzaiola u Napulju, gdje će se najbolji hrvatski pizzaioli boriti za sudjelovanje na međunarodnoj pozornici. Održat će se i humanitarna revija Poznati u kuhinji koja okuplja poznate sportaše, glumce i javne osobe u podršci Udruzi SKIP koja djeci i mladima s teškoćama u razvoju pruža sigurno i poticajno okruženje kroz sport i druženje. U sklopu sajma predstavit će se i grad Split, u petak 27. veljače, od 11:00 do 13:00 sati. U središtu događanja bit će Dalmatinska marenda - Splitskog marendina, koju zajednički izvode učenici Turističko-ugostiteljske škole Split i gostujući chefovi, uz sudjelovanje predstavnika Grada i javnih osoba.

Među aktivnostima na GAST-u je i stručni program, koji uključuje i okrugli stol na temu Ima li hrvatska gastronomija identitet ili samo jelovnik?, koji će okupiti ključne profesionalce i potaknuti dijalog o budućnosti domaće kuhinje.

Jubilarni GAST ove godine nije samo poslovni sajam, nego mjesto na kojem se možete upoznati s novim gastronomskim trendovima i kušati neke od hitova, otkriti nove brendove i zaviriti u budućnost jelovnika te karti pića.

GAST - 5 (Foto: PR)

Ikejima metoda

Ovdje govorimo o brancinu koji raste pet godina, razvija čvrstu strukturu mesa i puni okus, a zatim se obrađuje ikejime metodom - tradicionalnom japanskom tehnikom koja čuva teksturu i svježinu. Rezultat je riba koja i sedmi dan zadržava intenzivno crvene škrge i najbolji okus razvija između trećeg i četvrtog dana. U ponudi su primjerci do 2,6 kg, dry-aged fileti, sous vide verzije, sashimi i tartar.

Açai sorbet

Açai, poznat kao ljubičasto zlato Amazone, osvaja bojom i finim okusom. Ovaj sorbet je prirodno bogat antioksidansima i savršeno funkcionira kao lagani ljetni desert, baza za trendi bowl koncepte i kao osvježavajuća opcija za terase.

Liker od piva

U suradnji s craft pivovarom Varionica nastao je liker od tamnog piva Neon Stout – slojevit, aromatičan i s notama limunove korice i vanilije. Mirisom evocira tamno pivo, okusom podsjeća na toplu domaću gibanicu. Savršen je kao digestiv, ali i kao baza za signature koktele. Uz njega stižu i Mandarinetto, Teranino te tropski gin s mangom i ananasom – idealni za citrusne spritzeve i egzotične gin & tonic varijacije.

GAST - 6 (Foto: PR)

Novi okusi

Lagani, voćni i spremni za ljeto – Nord Hard Seltzer donosi novi okus Cheeky Peach, uz još sedam veganskih, bezglutenskih varijanti s niskim udjelom šećera. Na sajmu se predstavlja i Deligotesa – novi brend koji reinterpretira klasike poput majoneze, tartara, francuske salate i hummusa, dok Pan-pek predstavlja novu liniju donuta i mini donuta, kao i ekskluzivna mini peciva za hotelske buffete.

Tanjuri i čaše

Tvrtka Scorpio će predstaviti pažljivo odabrane proizvode - od Stillabunt Bittersa za vrhunske koktele i Orsa Drinks Smoothie napitaka, LED barskih elemenata i lounge rješenja brenda Lyxo, elegantne Panimi čaše koje naglašavaju boju koktela. Stolica INCA za profinjene interijere te nova lounge kolekcija iz JYSK ponude pokazuju kako će izgledati terase i beach barovi 2026. Profesionalna, ali ekološki prihvatljiva higijenska rješenja, uključujući Biorem® liniju za uklanjanje biofilma, podsjetit će da vrhunski tanjur počinje u besprijekorno čistoj kuhinji.